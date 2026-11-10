Кремлда татарча салом: Владимир Путин Рустам Миннихановни қандай кутиб олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Президенти Владимир Путин Кремлдаги учрашув чоғида Tataрстон Республикаси раиси Рустам Миннихановни татар тилида «Исәнмесез» деб қутлади.
- Музокаралар давомида Tataрстон деҳқонлари жорий йилда 4 миллион тоннадан зиёд дон ҳосили йиғиб олгани, бироқ логистика муаммолари сабабли ғалла харид нархи пастлигича қолаётгани муҳокама қилинди.
Россия Президенти Владимир Путин Кремлда Татарстон Республикаси раиси Рустам Минниханов билан бўлиб ўтган ишчи учрашувни кутилмаган ва самимий жест билан бошлади. Давлат раҳбари хонага кириб келган Минниханов билан қўл бериб кўришар экан, татар тилида «Исәнмесез» («Ассалому алайкум» / «Соғ-омонмисиз») дея саломлашди. Минтақа раҳбари ҳам бу мурожаатга самимий табассум ва миннатдорчилик билан жавоб қайтарди.
4 миллион тонналик рекорд ва нархлар муаммоси
Дипломатик ва миллий ҳурмат руҳида бошланган саломлашувдан сўнг, музокаралар столида Татарстоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва қишлоқ хўжалигидаги оғриқли масалалар муҳокама қилинди.
Рустам Минниханов жорий йилда республика деҳқонлари улкан меҳнат эвазига 4 миллион тоннадан зиёд дон ҳосили йиғиб олганини фахр билан маълум қилди. Бироқ катта ҳосил деҳқонлар учун кутилган даромадни келтирмаяпти: логистика йўналишларидаги мураккабликлар ва транспорт чекловлари сабабли ғалланинг ички бозордаги харид нархи ўта пастлигича қолмоқда. Бу эса аграр соҳа вакилларининг молиявий барқарорлигига жиддий босим ўтказмоқда.
Кўрсаткич / Мавзу
Кремлдаги муҳокама тафсилоти
Аҳамияти ва кутилаётган чора
Саломлашув одоби
Путиндан татар тилида «Исәнмесез» саломи
Минтақа тили ва маданиятига нисбатан юксак сиёсий эҳтиром
Йиғилган дон ҳажми
4 миллион тонна сифатли ғалла
Федерация миқёсидаги энг йирик аграр кўрсаткичлардан бири
Асосий муаммо
Логистика тўсиқлари ва арзон харид нархи
Деҳқонларнинг рентабеллиги ва транспорт харажатлари баҳси
Кремлнинг позицияси
«Бу муаммони биргаликда ҳал қиламиз»
Темир йўл ва логистика субсидияларини жорий этиш истиқболи
«Ҳосил мўл бўлди, 4 миллион тонна дон йиғдик, бироқ транспорт ва ташиш масалалари туфайли харид нархи кўнгилдагидек эмас. Президент бу масалани федерал марказ билан биргаликда ҳал этишга ваъда берди».
— Рустам Минниханов, Татарстон раиси.
Логистика тўсиқларини енгиш: Кремль қандай ёрдам беради?
Россия Президенти Владимир Путин қишлоқ хўжалиги мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигининг муҳим устуни эканини билдириб, дон нархларининг тушиб кетиши ва экспорт йўлларидаги логистик тўсиқларни ҳал этиш бўйича тегишли вазирлик ва идораларга кўрсатма берилишини айтди.
Ҳосилнинг катта қисмини ташқи бозорларга етказиб бериш учун темир йўл тарифларини субсидиялаш ҳамда савдо йўлакларини кенгайтириш бўйича амалий чоралар кўрилиши кутилмоқда. Бу нафақат Татарстон аграр секторини, балки Волгабўйи минтақасидаги бошқа йирик ғаллакорларни ҳам қўллаб-қувватлашга хизмат қилади.
Сизнингча, давлат раҳбарларининг минтақалар тилида саломлашиши ва миллий маданиятга эҳтиром кўрсатиши ҳудудлараро ишончни мустаҳкамлашда қанчалик аҳамиятли? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…