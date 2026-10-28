29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди
2026 йил 29 октябрь ҳолатига хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан курслари тақдим этилди. Маълумотларга кўра, АҚШ доллари 12 004,02 сўмга, евро 13 361,67 сўмга тенг бўлди. Британия фунт стерлинги 15 950,94 сўм, Швейцария франки эса 14 467,90 сўм даражасида қайд этилди.
Бошқа валюталарнинг кўрсаткичлари қуйидагича:
• Россия рубли: 148,80 сўм (+0,76 сўм).
• Япония иенаси: 76,02 сўм (+0,47 сўм).
• Хитой юани: 1800,68 сўм (+13,08 сўм).
• АҚШ доллари: 12 004,02 сўм (+85,04 сўм).
• Евро: 13 361,67 сўм (+77,97 сўм).
• Британия фунт стерлинги: 15 950,94 сўм (+74,86 сўм).
• Швейцария франки: 14 467,90 сўм (+86,89 сўм).
Кўрсатилган ўзгаришлар барча етти валюта курсининг олдинги қийматга нисбатан ошганини англатади. Маълумотлар 29 октябрь ҳолатига берилган бўлиб, кейинги кунларда курслар яна ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…