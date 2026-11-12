«Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик билан ҳамкорликни тўхтатди: Клуб расмий баёнот берди
«Манчестер Юнайтед» футбол клуби расмий матбуот хизмати жамоа бош мураббийи Майкл Кэррик билан ҳамкорлик якунланганини эълон қилди. Ушбу хабар футбол жамоатчилиги ва клуб мухлислари ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Кэррик қўл остидаги муваффақиятли давр ва натижалар
Майкл Кэррик жорий йилнинг январь ойида жамоа бош мураббийлигига тайинланган эди. У қисқа вақт ичида жамоа ўйинини тубдан ўзгартириб, муҳим натижаларга эришди.
Клуб баёнотига кўра, Кэррик 2025/2026 йилги мавсумнинг қолган 17 та баҳсида 12 та ғалабага эришиб, «МЮ»ни Премьер-лиганинг учинчи поғонасига олиб чиқди. Бу давр мобайнида жамоа чемпионатдаги бошқа рақибларга қараганда кўпроқ очко тўплашга муваффақ бўлди.
«Майкл Кэррик «Манчестер Юнайтед» афсонаси бўлган ва шундай бўлиб қолади. У футболчилик давридагидек, мураббийлик фаолияти давомида ҳам юқори даражадаги садоқат ва профессионалликни намойиш этди», — дейилади клуб хабарида.
Кўрсаткичлар ва рақамлар
Маълумотлар
Мураббийликка тайинланган вақт
2026 йил январь ойи
Ўтказилган ўйинлар сони
17 та баҳс
Қўлга киритилган ғалабалар
12 та ғалаба
АПЛдаги якуний ўрин
3-ўрин
Клубнинг кейинги режаси
Доимий бош мураббий тайинлаш ишларини тезлаштириш
Истеъфо сабаблари ва кейинги қадамлар
Раҳбариятнинг таъкидлашича, мавсумнинг омадсиз бошлангани ҳисобга олиниб, келгусида олдига қўйилган стратегик мақсадларга эришиш учун кескин ўзгаришлар қилиш муҳим қарор бўлган. Ҳозирда «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти жамоага доимий бош мураббий тайинлаш жараёнини имкон қадар тезроқ якунлашни режалаштирмоқда.
Сизнингча, ажойиб натижалар кўрсатган Майкл Кэррикнинг истеъфога чиқарилиши тўғри қарор бўлдими ва янги мураббий ким бўлиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…