«Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик билан ҳамкорликни тўхтатди: Клуб расмий баёнот берди

1 дақиқа ўқиш2
«Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик билан ҳамкорликни тўхтатди: Клуб расмий баёнот берди

«Манчестер Юнайтед» футбол клуби расмий матбуот хизмати жамоа бош мураббийи Майкл Кэррик билан ҳамкорлик якунланганини эълон қилди. Ушбу хабар футбол жамоатчилиги ва клуб мухлислари ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Кэррик қўл остидаги муваффақиятли давр ва натижалар

Майкл Кэррик жорий йилнинг январь ойида жамоа бош мураббийлигига тайинланган эди. У қисқа вақт ичида жамоа ўйинини тубдан ўзгартириб, муҳим натижаларга эришди.

Клуб баёнотига кўра, Кэррик 2025/2026 йилги мавсумнинг қолган 17 та баҳсида 12 та ғалабага эришиб, «МЮ»ни Премьер-лиганинг учинчи поғонасига олиб чиқди. Бу давр мобайнида жамоа чемпионатдаги бошқа рақибларга қараганда кўпроқ очко тўплашга муваффақ бўлди.

«Майкл Кэррик «Манчестер Юнайтед» афсонаси бўлган ва шундай бўлиб қолади. У футболчилик давридагидек, мураббийлик фаолияти давомида ҳам юқори даражадаги садоқат ва профессионалликни намойиш этди», — дейилади клуб хабарида.

Кўрсаткичлар ва рақамлар

Маълумотлар

Мураббийликка тайинланган вақт

2026 йил январь ойи

Ўтказилган ўйинлар сони

17 та баҳс

Қўлга киритилган ғалабалар

12 та ғалаба

АПЛдаги якуний ўрин

3-ўрин

Клубнинг кейинги режаси

Доимий бош мураббий тайинлаш ишларини тезлаштириш

Истеъфо сабаблари ва кейинги қадамлар

Раҳбариятнинг таъкидлашича, мавсумнинг омадсиз бошлангани ҳисобга олиниб, келгусида олдига қўйилган стратегик мақсадларга эришиш учун кескин ўзгаришлар қилиш муҳим қарор бўлган. Ҳозирда «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти жамоага доимий бош мураббий тайинлаш жараёнини имкон қадар тезроқ якунлашни режалаштирмоқда.

Сизнингча, ажойиб натижалар кўрсатган Майкл Кэррикнинг истеъфога чиқарилиши тўғри қарор бўлдими ва янги мураббий ким бўлиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари