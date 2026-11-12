«Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино билан келишувга эришди: тафсилотлар маълум бўлди
«Манчестер Юнайтед» клуби янги бош мураббийни тайинлаш борасида ҳал қилувчи босқичга кирди. Дунёга машҳур инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, манкунианликлар аргентиналик таниқли мутахассис Маурисио Почеттинони жамоа рулига олиб келиш бўйича келишувни якунлаш арафасида турибди.
Оғзаки келишув ва АҚШ футбол федерацияси билан музокаралар
Маълум қилинишича, «МЮ» раҳбарияти Почеттино ва унинг вакиллари билан муваффақиятли музокаралар ўтказиб, аллақачон оғзаки келишувга эришган. Ҳозирда расмий қарор эълон қилиниши учун клуб АҚШ футбол федерацияси билан сўнгги музокараларни олиб бормоқда. Фабрицио Романо интиқлик билан кутилаётган бу трансфер расман тасдиқланишига кўп вақт қолмаганини таъкидлаган.
Маурисио Почеттино фаолияти ва жорий вазият
Маълумотлар
Ҳозирги лавозими
АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи
«МЮ» билан ҳолати
Оғзаки келишувга эришилган, якуний босқичда
Хабар манбаси
Таниқли инсайдер Фабрицио Романо
Аввал ишлаган машҳур клублари
«Тоттенҳэм», «ПСЖ», «Челси»
Тажрибали мутахассиснинг янги чақируви
Эслатиб ўтамиз, айни пайтда Маурисио Почеттино АҚШ миллий жамоасини бошқариб келмоқда. Аргентиналик мураббий ўз вақтида Европанинг бир қатор топ-клубларида, жумладан, «Тоттенҳэм», «ПСЖ» ва «Челси» жамоаларида салмоқли тажриба тўплаган. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, у фаолиятини Англия Премьер-лигасида яна «Манчестер Юнайтед» бошқарувида давом эттиради.
Сизнингча, Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед»нинг ўйинини тубдан ўзгартириб, жамоани юқори марраларга олиб чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…