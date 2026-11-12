«Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино билан келишувга эришди: тафсилотлар маълум бўлди

1 дақиқа ўқиш5
«Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино билан келишувга эришди: тафсилотлар маълум бўлди

«Манчестер Юнайтед» клуби янги бош мураббийни тайинлаш борасида ҳал қилувчи босқичга кирди. Дунёга машҳур инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, манкунианликлар аргентиналик таниқли мутахассис Маурисио Почеттинони жамоа рулига олиб келиш бўйича келишувни якунлаш арафасида турибди.

Оғзаки келишув ва АҚШ футбол федерацияси билан музокаралар

Маълум қилинишича, «МЮ» раҳбарияти Почеттино ва унинг вакиллари билан муваффақиятли музокаралар ўтказиб, аллақачон оғзаки келишувга эришган. Ҳозирда расмий қарор эълон қилиниши учун клуб АҚШ футбол федерацияси билан сўнгги музокараларни олиб бормоқда. Фабрицио Романо интиқлик билан кутилаётган бу трансфер расман тасдиқланишига кўп вақт қолмаганини таъкидлаган.

Маурисио Почеттино фаолияти ва жорий вазият

Маълумотлар

Ҳозирги лавозими

АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи

«МЮ» билан ҳолати

Оғзаки келишувга эришилган, якуний босқичда

Хабар манбаси

Таниқли инсайдер Фабрицио Романо

Аввал ишлаган машҳур клублари

«Тоттенҳэм», «ПСЖ», «Челси»

Тажрибали мутахассиснинг янги чақируви

Эслатиб ўтамиз, айни пайтда Маурисио Почеттино АҚШ миллий жамоасини бошқариб келмоқда. Аргентиналик мураббий ўз вақтида Европанинг бир қатор топ-клубларида, жумладан, «Тоттенҳэм», «ПСЖ» ва «Челси» жамоаларида салмоқли тажриба тўплаган. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, у фаолиятини Англия Премьер-лигасида яна «Манчестер Юнайтед» бошқарувида давом эттиради.

Сизнингча, Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед»нинг ўйинини тубдан ўзгартириб, жамоани юқори марраларга олиб чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари