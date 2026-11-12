«Брунейдан яхшироқ»: Олга Смородская Ўзбекистон - Россия ўйини ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москванинг «Локомотив» клуби собиқ президенти Олга Смородская Россия миллий жамоасининг Ўзбекистон ва Венесуела билан ўйинларини Брунейга қарши баҳслардан кўра юқори савияли деб баҳолади.
- Унинг фикрича, бундай рақиблар билан тўқнашувлар футболчиларнинг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш учун муҳим аҳамиятга эга.
- Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви бугун, 12 ноябр куни Тошкентда соат 20:00 да бошланади.
Москванинг «Локомотив» клуби собиқ президенти Олга Смородская Россия миллий жамоасининг яқин кунларда ўтказиладиган халқаро ўртоқлик учрашувлари хусусида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг баҳолашича, бўлажак рақибларнинг савияси жамоанинг ҳақиқий ҳолатини кўрсатиб бериш учун муҳим аҳамиятга эга.
Смородскаянинг баёноти ва бўлажак ўйинларнинг аҳамияти
«Спорт-Экспресс» нашрининг хабар беришича, таниқли спорт функционери Россия терма жамоасининг савияли рақиблар билан тўқнаш келишини ижобий баҳолаган.
«Россия миллий жамоаси яхши жамоаларга қарши ўйнайди. Футболчиларимиз ушбу даражада нималар кўрсатишини кўрамиз. Ўзбекистон ва Венесуэла — бу, албатта, Брунейдан яхшироқ», — деди Олга Смородская.
Ўйинлар тақвими ва тафсилотлар
Маълумотлар
Ўзбекистон — Россия баҳси
Бугун, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида (соат 20:00 да)
Россия — Венесуэла баҳси
17 ноябрь куни ўтказилади
Ўзбекистоннинг кейинги рақиби
17 ноябрь куни сафарда Саудия Арабистони
Фикр билдирган шахс
Олга Смородская («Локомотив» клуби собиқ президенти)
Олдинда кутиб турган муҳим синовлар
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўта муҳим ва қизғин ўртоқлик учрашуви бугун, яъни 12 ноябрь куни Тошкентда соат 20:00 да старт олади. Шунингдек, Россия терма жамоаси 17 ноябрь куни Венесуэлага қарши майдонга тушса, Ўзбекистон миллий жамоаси айни шу куни сафарда Саудия Арабистони билан куч синашади.
Сизнингча, Олга Смородскаянинг фикрлари қанчалик асосли ва бугунги Тошкентдаги баҳсда қайси жамоа ўз устунлигини намойиш этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…