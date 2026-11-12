«Брунейдан яхшироқ»: Олга Смородская Ўзбекистон - Россия ўйини ҳақида нималар деди?

1 дақиқа ўқиш97
«Брунейдан яхшироқ»: Олга Смородская Ўзбекистон - Россия ўйини ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Москванинг «Локомотив» клуби собиқ президенти Олга Смородская Россия миллий жамоасининг Ўзбекистон ва Венесуела билан ўйинларини Брунейга қарши баҳслардан кўра юқори савияли деб баҳолади.
  • Унинг фикрича, бундай рақиблар билан тўқнашувлар футболчиларнинг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш учун муҳим аҳамиятга эга.
  • Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви бугун, 12 ноябр куни Тошкентда соат 20:00 да бошланади.

Москванинг «Локомотив» клуби собиқ президенти Олга Смородская Россия миллий жамоасининг яқин кунларда ўтказиладиган халқаро ўртоқлик учрашувлари хусусида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг баҳолашича, бўлажак рақибларнинг савияси жамоанинг ҳақиқий ҳолатини кўрсатиб бериш учун муҳим аҳамиятга эга.

Смородскаянинг баёноти ва бўлажак ўйинларнинг аҳамияти

«Спорт-Экспресс» нашрининг хабар беришича, таниқли спорт функционери Россия терма жамоасининг савияли рақиблар билан тўқнаш келишини ижобий баҳолаган.

«Россия миллий жамоаси яхши жамоаларга қарши ўйнайди. Футболчиларимиз ушбу даражада нималар кўрсатишини кўрамиз. Ўзбекистон ва Венесуэла — бу, албатта, Брунейдан яхшироқ», — деди Олга Смородская.

Ўйинлар тақвими ва тафсилотлар

Маълумотлар

Ўзбекистон — Россия баҳси

Бугун, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида (соат 20:00 да)

Россия — Венесуэла баҳси

17 ноябрь куни ўтказилади

Ўзбекистоннинг кейинги рақиби

17 ноябрь куни сафарда Саудия Арабистони

Фикр билдирган шахс

Олга Смородская («Локомотив» клуби собиқ президенти)

Олдинда кутиб турган муҳим синовлар

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўта муҳим ва қизғин ўртоқлик учрашуви бугун, яъни 12 ноябрь куни Тошкентда соат 20:00 да старт олади. Шунингдек, Россия терма жамоаси 17 ноябрь куни Венесуэлага қарши майдонга тушса, Ўзбекистон миллий жамоаси айни шу куни сафарда Саудия Арабистони билан куч синашади.

Сизнингча, Олга Смородскаянинг фикрлари қанчалик асосли ва бугунги Тошкентдаги баҳсда қайси жамоа ўз устунлигини намойиш этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари