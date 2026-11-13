Олтин қуймалар нархи яна пасайди
1 дақиқа ўқиш20
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 13 ноябрдаги сотув нархлари эълон қилинди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 9 008 000 сўм;
10 грамм — 18 016 000 сўм;
20 грамм — 36 032 000 сўм;
50 грамм — 90 080 000 сўм;
100 грамм — 180 160 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…