Ёнида ити ва ламаси бор бола: Интернетни ҳайратга солган мактаб сафари қандай ўтади?
Дунёнинг турли бурчакларида болаларнинг мактабга бориш йўллари турлича ва ўзига хос қизиқарли воқеаларга бой. Эквадорда яшовчи кичик мактаб ўқувчиси эса ҳар куни билим даргоҳига бориш учун ўта ноодатий ва лол қолдирувчи усулни танлаган — у ҳар куни мактабга лама миниб боради.
Бир соатлик масофа ва содиқ тўрт оёқли дўст
Боланинг ота-онаси берган маълумотларга кўра, уйдан мактабгача пиёда бориш учун тахминан бир соат вақт сарфланади. Шу сабабли у узоқ масофани осонроқ босиб ўтиш мақсадида лама миниб боришга қарор қилган. Қолаверса, қаҳрамонимиз лама минишни ҳали беш ёшлигидаёқ ўрганиб олган.
Энг қизиғи, бу саёҳатда унга доимо содиқ ити ҳамроҳлик қилади — ит йўл давомида ламанинг ёнида чопиб бориб, ўз эгасини қўриқлайди ва кайфиятини кўтаради.
Сафарнинг асосий тафсилотлари
Маълумотлар
Жойлашув
Эквадор, Жанубий Америка
Мактабга бориш вақти
Пиёда тахминан 1 соатлик масофа
Ҳаракатланиш воситаси
Миниладиган махсус лама
Ҳамроҳ жонзот
Ёнида югуриб борувчи содиқ ит
Лама ўзи қандай ҳайвон?
Лама — Жанубий Америкада яшайдиган, туяга жуда ўхшаш, узун бўйинли ва қалин жунли ҳайвон ҳисобланади. У туялар оиласига мансуб бўлса-да, бошқа турдошларидан фарқли ўлароқ ўркачи бўлмайди. Бундай жонзотлар тоғли ва адирлик ҳудудларда оғир юк ташиш ҳамда узоқ масофаларга юриш учун жуда мослашган.
Ҳақиқий табиат қўйнида, жонзотлар билан дўстлашган ҳолда ҳаётдан завқ олиб яшаётган бу боланинг кундалик сафари кўплаб инсонларга илиқ табассум ва қувонч улашмоқда.
Сизнингча, мактабга боришнинг бундай ноодатий ва табиатга яқин усули болаларда масъулият ва ҳайвонларга нисбатан меҳр-оқибатни шакллантиришда қанчалик муҳим? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…