Ёнида ити ва ламаси бор бола: Интернетни ҳайратга солган мактаб сафари қандай ўтади?

1 дақиқа ўқиш24
Ёнида ити ва ламаси бор бола: Интернетни ҳайратга солган мактаб сафари қандай ўтади?

Дунёнинг турли бурчакларида болаларнинг мактабга бориш йўллари турлича ва ўзига хос қизиқарли воқеаларга бой. Эквадорда яшовчи кичик мактаб ўқувчиси эса ҳар куни билим даргоҳига бориш учун ўта ноодатий ва лол қолдирувчи усулни танлаган — у ҳар куни мактабга лама миниб боради.

Бир соатлик масофа ва содиқ тўрт оёқли дўст

Боланинг ота-онаси берган маълумотларга кўра, уйдан мактабгача пиёда бориш учун тахминан бир соат вақт сарфланади. Шу сабабли у узоқ масофани осонроқ босиб ўтиш мақсадида лама миниб боришга қарор қилган. Қолаверса, қаҳрамонимиз лама минишни ҳали беш ёшлигидаёқ ўрганиб олган.

Энг қизиғи, бу саёҳатда унга доимо содиқ ити ҳамроҳлик қилади — ит йўл давомида ламанинг ёнида чопиб бориб, ўз эгасини қўриқлайди ва кайфиятини кўтаради.

Сафарнинг асосий тафсилотлари

Маълумотлар

Жойлашув

Эквадор, Жанубий Америка

Мактабга бориш вақти

Пиёда тахминан 1 соатлик масофа

Ҳаракатланиш воситаси

Миниладиган махсус лама

Ҳамроҳ жонзот

Ёнида югуриб борувчи содиқ ит

Лама ўзи қандай ҳайвон?

Лама — Жанубий Америкада яшайдиган, туяга жуда ўхшаш, узун бўйинли ва қалин жунли ҳайвон ҳисобланади. У туялар оиласига мансуб бўлса-да, бошқа турдошларидан фарқли ўлароқ ўркачи бўлмайди. Бундай жонзотлар тоғли ва адирлик ҳудудларда оғир юк ташиш ҳамда узоқ масофаларга юриш учун жуда мослашган.

Ҳақиқий табиат қўйнида, жонзотлар билан дўстлашган ҳолда ҳаётдан завқ олиб яшаётган бу боланинг кундалик сафари кўплаб инсонларга илиқ табассум ва қувонч улашмоқда.

Сизнингча, мактабга боришнинг бундай ноодатий ва табиатга яқин усули болаларда масъулият ва ҳайвонларга нисбатан меҳр-оқибатни шакллантиришда қанчалик муҳим? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари