Икки қўли ва кўриш қобилиятидан айрилган ҳарбий ҳаётга қайта мослашмоқда
Россиянинг дрон ҳужуми оқибатида украиналик ҳарбий Александр Пилипець икки қўли ва кўриш қобилиятидан айрилди. У юзидан ҳам оғир жароҳатлар олди. Бир ярим ойдан ортиқ вақт сунъий комада бўлган Александр узоқ давом этадиган тикланиш жараёнини бошлади. Ҳозирда рафиқаси ва фарзандлари кўмагида у мустақил ҳаётга қайтишни ўрганмоқда. Бу ҳақда «Озодлик» радиосининг украин хизмати ҳикоя қилди.
Ҳодиса 2025 йил 17 октябрь куни Донецк вилоятида содир бўлган. Александр хизматдоши билан машинада кетаётганида уларнинг автомобилига FPV-дрон зарба берган. Ҳарбийнинг рафиқаси Ирина оғир хабарни эртаси куни олган ва зудлик билан турмуш ўртоғи даволанаётган шифохонага йўл олган.
Александрнинг жароҳатлари жуда оғир бўлган. Унинг юзидаги суяк ва юмшоқ тўқималарнинг катта қисми шикастланган, икки кўзи кўриш қобилиятини йўқотган. Қўллари ҳам оғир жароҳатланган: чап қўли панжасидан айрилган, ўнг қўлида эса бир нечта бармоқ сақланиб қолган бўлса-да, улардан фойдаланиш имкони бўлмаган.
Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун бир неча марта жарроҳлик амалиёти ўтказган. Александр бир ярим ой сунъий комада бўлган. Бу даврда рафиқаси Ирина унинг ёнида бўлиб, ҳар куни гаплашиб, ўзини таништириб турган.
Ҳозирда Александр кундалик ҳаётдаги оддий ҳаракатларни қайта ўрганмоқда. У мустақил кийиниш, ювиниш, тишларини тозалаш ва махсус дастур ёрдамида телефондан фойдаланишни ўзлаштиряпти. Овозли бошқарув технологиялари унга қўнғироқ қилиш, хабарларга жавоб бериш ва интернетдан маълумот топишда ёрдам бермоқда.
Унинг рафиқаси ҳам турмуш ўртоғига ҳамроҳлик қилиш ва унинг кундалик ҳаётида ёрдам бериш кўникмаларини ўрганмоқда. Оила аъзолари учун реабилитация жараёни осон кечмаяпти. Бироқ улар биргаликда янги ҳаётга мослашишга ҳаракат қилмоқда.
Александрнинг тикланиши ҳали давом этмоқда. Унга протезлар, кейинги тиббий муолажалар ва реабилитация керак. Шунга қарамай, у рафиқаси ва фарзандлари ёнида ҳаётини қайта қуриш учун курашмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…