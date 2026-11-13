Икки қўли ва кўриш қобилиятидан айрилган ҳарбий ҳаётга қайта мослашмоқда

1 дақиқа ўқиш33
Икки қўли ва кўриш қобилиятидан айрилган ҳарбий ҳаётга қайта мослашмоқда

Россиянинг дрон ҳужуми оқибатида украиналик ҳарбий Александр Пилипець икки қўли ва кўриш қобилиятидан айрилди. У юзидан ҳам оғир жароҳатлар олди. Бир ярим ойдан ортиқ вақт сунъий комада бўлган Александр узоқ давом этадиган тикланиш жараёнини бошлади. Ҳозирда рафиқаси ва фарзандлари кўмагида у мустақил ҳаётга қайтишни ўрганмоқда. Бу ҳақда «Озодлик» радиосининг украин хизмати ҳикоя қилди.

Ҳодиса 2025 йил 17 октябрь куни Донецк вилоятида содир бўлган. Александр хизматдоши билан машинада кетаётганида уларнинг автомобилига FPV-дрон зарба берган. Ҳарбийнинг рафиқаси Ирина оғир хабарни эртаси куни олган ва зудлик билан турмуш ўртоғи даволанаётган шифохонага йўл олган.

Александрнинг жароҳатлари жуда оғир бўлган. Унинг юзидаги суяк ва юмшоқ тўқималарнинг катта қисми шикастланган, икки кўзи кўриш қобилиятини йўқотган. Қўллари ҳам оғир жароҳатланган: чап қўли панжасидан айрилган, ўнг қўлида эса бир нечта бармоқ сақланиб қолган бўлса-да, улардан фойдаланиш имкони бўлмаган.

Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун бир неча марта жарроҳлик амалиёти ўтказган. Александр бир ярим ой сунъий комада бўлган. Бу даврда рафиқаси Ирина унинг ёнида бўлиб, ҳар куни гаплашиб, ўзини таништириб турган.

Икки қўли ва кўриш қобилиятидан айрилган ҳарбий ҳаётга қайта мослашмоқда

Ҳозирда Александр кундалик ҳаётдаги оддий ҳаракатларни қайта ўрганмоқда. У мустақил кийиниш, ювиниш, тишларини тозалаш ва махсус дастур ёрдамида телефондан фойдаланишни ўзлаштиряпти. Овозли бошқарув технологиялари унга қўнғироқ қилиш, хабарларга жавоб бериш ва интернетдан маълумот топишда ёрдам бермоқда.

Унинг рафиқаси ҳам турмуш ўртоғига ҳамроҳлик қилиш ва унинг кундалик ҳаётида ёрдам бериш кўникмаларини ўрганмоқда. Оила аъзолари учун реабилитация жараёни осон кечмаяпти. Бироқ улар биргаликда янги ҳаётга мослашишга ҳаракат қилмоқда.

Александрнинг тикланиши ҳали давом этмоқда. Унга протезлар, кейинги тиббий муолажалар ва реабилитация керак. Шунга қарамай, у рафиқаси ва фарзандлари ёнида ҳаётини қайта қуриш учун курашмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари