Вертолёт уйга қулаб, ёнғин келтириб чиқарди: Малатьядаги фожианинг барча тафсилотлари
2026 йил 12 ноябрь куни кечқурун Туркиянинг шарқий қисмидаги Малатья вилоятида келиб чиққан фожиали ҳодиса мамлакат жамоатчилигини ларзага келтирди. Ҳарбий Sikorsky S-70 русумли вертолётнинг ҳалокатга учраши натижасида бортдаги тўрт нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлди.
Ҳодиса жойи ва унинг оқибатлари
Фавқулодда вазият соат 18:45 атрофида Малатья вилоятининг Ешилюрт туманидаги Саманкёй ҳудудида юз берган. Вертолёт қулаганидан сўнг кучли ёнғин келиб чиқкан ва олов тўғридан-тўғри яқин атрофдаги турар жой уйларидан бирига ҳам ўтган.
Воқеа жойига зудлик билан Фавқулодда вазиятлар хизмати (AFAD) ва профессионал ўт ўчирувчилар гуруҳи етиб келиб, ёнғинни қисқа вақт ичида бартараф этди. Маҳаллий аҳоли ва ердаги тинч аҳоли орасида жабрланганлар йўқлиги расман тасдиқланди.
Ҳодисанинг асосий тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Сана ва вақт
2026 йил 12 ноябрь, соат 18:45 атрофида
Жойлашув
Малатья вилояти, Ешилюрт тумани (Саманкёй ҳудуди)
Ҳаво кемаси
Sikorsky S-70 (Black Hawk экспорт версияси)
Қурбонлар
4 нафар ҳарбий хизматчи (2 нафар майор учувчи ва 2 техник)
Ердаги ҳолат
Уйга ўт кетган, AFAD қутқарувчилари ёнғинни ўчирган
Ҳарбийларнинг исмлари ва расмий баёнот
Туркия Миллий мудофаа вазири Яшар Гюлер содир бўлган фожиа юзасидан чуқур ҳамдардлик билдириб, ҳалок бўлганларнинг шахсини очиқлади. Ҳалокат оқибатида:
Икки нафар майор учувчи — Эрдем Чимен ҳамда Орхун Пинар;
Икки нафар техник хизматчи — Ҳусейн Зеҳир ҳамда Серкан Ондер ҳаётдан кўз юмган.
Тергов жараёни ва вертолёт ҳақида
Ҳозирча ҳарбий вертолётнинг қулаш сабаблари номаълумлигича қолмоқда. Малатья Бош прокуратураси томонидан ҳодиса юзасидан зудлик билан расмий жиноий тергов бошланган бўлиб, махсус прокурорлар гуруҳи воқеа жойида текширув олиб бормоқда.
Маълумот учун, Sikorsky S-70 (маҳоратли ва машҳур Black Hawk вертолётининг экспорт версияси) Туркия Қуролли кучлари томонидан шахсий таркибни ташиш, ҳарбий логистика ва қидирув-қутқарув операцияларида кенг қўлланиладиган ишончли кўп мақсадли ҳарбий вертолёт ҳисобланади.
Сизнингча, бу каби мураккаб ҳарбий вертолётларнинг тўсатдан ҳалокатга учрашига асосан қандай техник ёки об-ҳаво омиллари сабаб бўлиши мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…