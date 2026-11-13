Вертолёт уйга қулаб, ёнғин келтириб чиқарди: Малатьядаги фожианинг барча тафсилотлари

1 дақиқа ўқиш19
Вертолёт уйга қулаб, ёнғин келтириб чиқарди: Малатьядаги фожианинг барча тафсилотлари

2026 йил 12 ноябрь куни кечқурун Туркиянинг шарқий қисмидаги Малатья вилоятида келиб чиққан фожиали ҳодиса мамлакат жамоатчилигини ларзага келтирди. Ҳарбий Sikorsky S-70 русумли вертолётнинг ҳалокатга учраши натижасида бортдаги тўрт нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлди.

Ҳодиса жойи ва унинг оқибатлари

Фавқулодда вазият соат 18:45 атрофида Малатья вилоятининг Ешилюрт туманидаги Саманкёй ҳудудида юз берган. Вертолёт қулаганидан сўнг кучли ёнғин келиб чиқкан ва олов тўғридан-тўғри яқин атрофдаги турар жой уйларидан бирига ҳам ўтган.

Воқеа жойига зудлик билан Фавқулодда вазиятлар хизмати (AFAD) ва профессионал ўт ўчирувчилар гуруҳи етиб келиб, ёнғинни қисқа вақт ичида бартараф этди. Маҳаллий аҳоли ва ердаги тинч аҳоли орасида жабрланганлар йўқлиги расман тасдиқланди.

Ҳодисанинг асосий тафсилотлари

Маълумотлар ва кўрсаткичлар

Сана ва вақт

2026 йил 12 ноябрь, соат 18:45 атрофида

Жойлашув

Малатья вилояти, Ешилюрт тумани (Саманкёй ҳудуди)

Ҳаво кемаси

Sikorsky S-70 (Black Hawk экспорт версияси)

Қурбонлар

4 нафар ҳарбий хизматчи (2 нафар майор учувчи ва 2 техник)

Ердаги ҳолат

Уйга ўт кетган, AFAD қутқарувчилари ёнғинни ўчирган

Ҳарбийларнинг исмлари ва расмий баёнот

Туркия Миллий мудофаа вазири Яшар Гюлер содир бўлган фожиа юзасидан чуқур ҳамдардлик билдириб, ҳалок бўлганларнинг шахсини очиқлади. Ҳалокат оқибатида:

  • Икки нафар майор учувчи — Эрдем Чимен ҳамда Орхун Пинар;

  • Икки нафар техник хизматчи — Ҳусейн Зеҳир ҳамда Серкан Ондер ҳаётдан кўз юмган.

Тергов жараёни ва вертолёт ҳақида

Ҳозирча ҳарбий вертолётнинг қулаш сабаблари номаълумлигича қолмоқда. Малатья Бош прокуратураси томонидан ҳодиса юзасидан зудлик билан расмий жиноий тергов бошланган бўлиб, махсус прокурорлар гуруҳи воқеа жойида текширув олиб бормоқда.

Маълумот учун, Sikorsky S-70 (маҳоратли ва машҳур Black Hawk вертолётининг экспорт версияси) Туркия Қуролли кучлари томонидан шахсий таркибни ташиш, ҳарбий логистика ва қидирув-қутқарув операцияларида кенг қўлланиладиган ишончли кўп мақсадли ҳарбий вертолёт ҳисобланади.

Сизнингча, бу каби мураккаб ҳарбий вертолётларнинг тўсатдан ҳалокатга учрашига асосан қандай техник ёки об-ҳаво омиллари сабаб бўлиши мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари