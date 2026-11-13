Россия Женсен Хуангни ишга таклиф қилмоқчи: NVIDIA асосчисининг тажрибаси ёрдам берадими?
Россияда технологик мустақилликка эришиш йўлида кутилмаган таклиф илгари сурилди. Давлат думаси депутати мамлакатнинг технологик компанияларига NVIDIA асосчиси Женсен Хуанг номзодини кўриб чиқишни тавсия қилди. Гап шунчаки машҳур раҳбарни ишга ёллаш ҳақида эмас — Россия унинг процессорлар ишлаб чиқиш, сунъий интеллект ва яримўтказгичлар саноатидаги улкан тажрибасидан фойдаланиш имкониятини муҳокама қилмоқда.
Бу ташаббуснинг ўзига хос жиҳати шундаки, Хуанг NVIDIA’ни жаҳон технологик бозорининг энг қудратли компанияларидан бирига айлантирган шахс ҳисобланади. Энди эса унинг билим ва бошқарув тажрибаси Россиянинг ўз микроэлектроника саноатини ривожлантиришида асқотиши мумкинлиги айтилмоқда.
Россиялик депутатдан кутилмаган таклиф
Россия Давлат думаси Ахборот сиёсати, ахборот технологиялари ва алоқа қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Антон Горелкин маҳаллий технологик компанияларга Женсен Хуанг номзодига эътибор қаратишни таклиф қилди.
Депутатнинг фикрича, Хуангнинг кўп йиллик тажрибаси Россияда микроэлектроника ва сунъий интеллект соҳаларини ривожлантириш учун жуда фойдали бўлиши мумкин.
Горелкин уни оддий топ-менежер сифатида эмас, балки замонавий процессорларни лойиҳалаш, уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш, глобал технологик занжирларни шакллантириш ва сунъий интеллект индустриясини ривожлантиришни яхши биладиган мутахассис сифатида баҳолади.
Унинг таъкидлашича, бундай даражадаги мутахассислар дунёда жуда кам. Шу сабабли Россия технологик компаниялари Хуанг билан ҳамкорлик қилиш имкониятини эътибордан четда қолдирмаслиги керак.
NVIDIA’ни технологик империяга айлантирган тажриба
Женсен Хуанг 1993 йилда NVIDIA компаниясига асос солган ва уни ўттиз йилдан ортиқ вақт давомида бошқариб келган. Унинг раҳбарлиги остида компания график процессорлар ишлаб чиқарувчисидан сунъий интеллект учун ҳисоблаш тезлаткичлари ва илғор технологиялар бозоридаги етакчилардан бирига айланди.
Бугун NVIDIA чиплари сунъий интеллект моделларини ўқитиш, катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш, суперкомпьютерлар ва юқори унумли ҳисоблаш тизимларида кенг қўлланилади.
Хуангнинг асосий устунлиги фақат процессор яратиш технологияларини билишида эмас. У чипларни ишлаб чиқишдан тортиб, уларни оммавий ишлаб чиқариш, етказиб бериш ва бутун технологик экотизимни шакллантиришгача бўлган жараёнларни бошқариш тажрибасига эга.
Россиялик депутат айнан шу билим ва кўникмалар мамлакатнинг ўз микроэлектроника саноатини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкинлигини таъкидламоқда.
«NVIDIA сирлари компанияда қолади, аммо тажриба Хуангнинг ўзи билан кетади»
Антон Горелкин таклифнинг муҳим жиҳатига ҳам алоҳида тўхталди. Унинг фикрича, NVIDIA’нинг тижорат сирлари ва ёпиқ ишланмалари компаниянинг мулки бўлиб қолади. Бироқ Хуангнинг шахсий билими, тажрибаси ва бошқарув маҳоратини ҳеч қандай директорлар кенгаши ундан тортиб ололмайди.
Депутатнинг фикрича, Хуанг билан эҳтимолий суҳбатни Россияда сунъий интеллектни ривожлантириш масаласидан бошлаш мумкин.
Бу ерда асосий эътибор унинг аввалги компаниясига тегишли махфий маълумотларни олишга эмас, балки технологик соҳада тўплаган тажрибасидан фойдаланишга қаратилиши лозим.
Россия ўз процессорларини яратишда қандай қийинчиликларга дуч келмоқда?
Микроэлектроника замонавий иқтисодиёт ва миллий хавфсизликнинг стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади. Процессорлар компьютерлар, серверлар, телекоммуникация ускуналари, саноат тизимлари, ҳарбий технологиялар ва сунъий интеллект инфратузилмасининг асосий таркибий қисмидир.
Бундай маҳсулотларни яратиш эса фақат муҳандислик билими билан чекланмайди. Бунинг учун илмий тадқиқотлар, замонавий ишлаб чиқариш инфратузилмаси, юқори аниқликдаги ускуналар, малакали мутахассислар ва мураккаб халқаро таъминот занжирлари талаб этилади.
Шу сабабли тажрибали мутахассисни жалб қилиш муайян устунлик бериши мумкин. Бироқ битта раҳбар ёки муҳандиснинг келиши бутун саноатни қисқа муддатда ривожлантириб юборишига кафолат йўқ.
Россия учун асосий вазифа нафақат процессорларни лойиҳалаш, балки уларни рақобатбардош даражада ишлаб чиқариш, технологик инфратузилмани ривожлантириш ва барқарор мутахассислар мактабини шакллантиришдан иборат.
Ҳозирча расмий таклиф ёки музокаралар ҳақида маълумот йўқ
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Антон Горелкиннинг баёноти ҳозирча сиёсий ва технологик ташаббус даражасида қолмоқда. Россия томонидан Женсен Хуангга расмий иш таклифи юборилгани ёки у билан музокаралар бошлангани ҳақида маълумот берилмаган.
Шунингдек, NVIDIA раҳбариятидаги эҳтимолий ўзгаришлар ҳақида тарқалган хабарларни ҳам расман тасдиқланган факт сифатида қабул қилишга шошилмаслик лозим.
Ҳар қандай ҳолатда ҳам мазкур ташаббус замонавий технологиялар учун курашда юқори малакали мутахассислар ва уларнинг тажрибаси қанчалик муҳим аҳамият касб этаётганини кўрсатади.
Россиянинг Женсен Хуанг каби мутахассисни ўз технологик лойиҳаларига жалб этиш истаги ҳам айнан шу рақобатнинг бир кўриниши сифатида баҳоланиши мумкин. Аммо бу ғоянинг амалий натижа бериши учун фақат таклифнинг ўзи эмас, балки зарур инфратузилма, инвестиция ва технологик имкониятлар ҳам талаб этилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…