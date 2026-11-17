Шавкат Мирзиёев ва Ўмон Султони бир-бирини энг олий орденлар билан тақдирлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Масқат шаҳрида бўлиб ўтган тантанали маросимда Шавкат Мирзиёев ва Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид бир-бирини давлатларнинг энг юксак мукофотлари билан тақдирлади.
- Ўзбекистон Президентига Ўмоннинг «Ол Саид» ордени, Султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саидга эса Ўзбекистоннинг «Олий Даражали Дўстлик» ордени топширилди.
Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги муносабатлар янги босқичга кўтарилаётган бир пайтда икки давлат раҳбари бир-бирининг хизматларини энг юксак давлат мукофотлари билан эътироф этди. Масқат шаҳрида бўлиб ўтган тантанали маросимда Шавкат Мирзиёевга Ўмоннинг «Ол Саид» ордени, Султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саидга эса Ўзбекистоннинг «Олий Даражали Дўстлик» ордени топширилди.
Бу ўзаро тақдирлаш оддий дипломатик маросимдан кўра кенгроқ маънога эга. У икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, сиёсий ишонч ва кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга интилишнинг рамзий ифодаси бўлди.
Мирзиёевга Ўмоннинг энг олий давлат мукофоти топширилди
Тантанали маросимда Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевни Султонликнинг олий давлат мукофоти — «Ол Саид» ордени билан тақдирлади.
Мазкур юксак эътироф давлатимиз раҳбарининг Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги дўстона муносабатларни мустаҳкамлаш, кўп қиррали ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишга қўшган улкан ҳиссаси учун берилди.
Шавкат Мирзиёев ушбу мукофот учун Ўмон Султонига самимий миннатдорлик билдирди. Президент бу эътирофни шахсан ўзига кўрсатилган ҳурмат сифатидагина эмас, балки бутун Ўзбекистон халқига, икки мамлакат ўртасидаги азалий дўстлик ва мустаҳкам ҳамкорликка берилган юксак баҳо сифатида қабул қилишини таъкидлади.
Ҳайсам бин Ториқ Ўзбекистоннинг «Олий Даражали Дўстлик» ордени билан тақдирланди
Маросим давомида Ўзбекистон Президенти ҳам Ўмон Султонини юксак давлат мукофоти билан тақдирлади.
Ҳайсам бин Ториқ Ол Саидга мамлакатларимиз ўртасидаги дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлаш, сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги алоқаларни изчил ривожлантиришга қўшган салмоқли ҳиссаси учун «Олий Даражали Дўстлик» ордени топширилди.
Таъкидланганидек, ушбу мукофот Ўзбекистон халқи ва давлатининг Ўмон Султони томонидан икки томонлама муносабатларни ривожлантириш йўлида амалга оширилаётган саъй-ҳаракатларга юксак эҳтироми ифодасидир.
Ўзбекистон ва Ўмон ҳамкорлигида янги босқич
Икки давлат раҳбарининг бир-бирини олий давлат мукофотлари билан тақдирлаши Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги муносабатлар тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.
Айниқса, сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва маданий-гуманитар ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган ташаббуслар икки мамлакат шериклигининг муҳим йўналишларига айланмоқда.
Масқатдаги тантанали маросим ҳам ана шу ишонч ва ўзаро ҳурматнинг ёрқин ифодаси бўлди. Энг муҳими, бу эътирофлар икки халқ ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлаш ва келгусидаги ҳамкорлик учун янги имкониятларни очишга бўлган қатъий сиёсий иродани намоён этди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…