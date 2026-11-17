Хонанда Шоҳжаҳон Жўраевнинг уйидаги ноодатий дизайн мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди (видео)
Таниқли ўзбек хонандаси Шоҳжаҳон Жўраевнинг уй ички кўриниши акс этган тасвирлар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Ҳашаматли безаклар, ноодатий мебеллар ва ўзига хос дизайн ечимлари билан ажралиб турадиган хонадон ўзининг дабдабали муҳити билан эътиборни тортмоқда.
Уй интерьерида қора ва тилларанг ранглар уйғунлигига алоҳида урғу берилган. Ушбу ранглар хоналарга салобат ва ҳашамат бағишлаб, умумий кўринишни янада жозибадор қилган. Девор ва мебеллардаги безаклар, нафис нақшлар ҳамда ёрқин деталлар хонадон дизайнининг асосий жиҳатларидан ҳисобланади.
Меҳмонхонада қора рангдаги юзалар, тилларанг нақшлар, классик услубдаги юмшоқ мебеллар ва биллур қандиллар ўзига хос муҳит яратади. Хонадаги ҳар бир деталь умумий интерьер билан уйғунлашиб, дабдабали кўринишни тўлдиради.
Ётоқхона дизайни эса алоҳида эътиборга лойиқ. Хонанинг марказида жойлашган, соябонли ва тилларанг безаклар билан ишланган катта юмалоқ каравот қироллик саройларини эслатади. Унинг ноодатий шакли ва безаклари хонага ўзгача кўрк бағишлайди.
Хонадонда нафақат ташқи кўриниш, балки замонавий қулайликлар ҳам ҳисобга олинган. Катта экранлар ва аудио тизимлар уй шароитида ҳордиқ чиқариш учун қўшимча имкониятлар яратади.
Умуман олганда, Шоҳжаҳон Жўраевнинг хонадони ҳашаматли безаклар, классик элементлар ва замонавий технологиялар уйғунлиги билан ажралиб туради. Айниқса, қора ва тилларанг тусларга асосланган интерьер ҳамда ноодатий мебель танлови хонадоннинг ўзига хос қиёфасини намоён этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…