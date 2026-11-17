Ўзбекистон ва Ўмон стратегик шерикликка ўтмоқда: тарихий қарор қабул қилинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид икки давлат ўртасидаги муносабатларни стратегик шериклик даражасига кўтариш бўйича тарихий қарор қабул қилди.
- Музокаралар давомида Ўзбекистон – Ўмон инвестиция компанияси устав капиталини 500 миллион долларга етказиш ҳамда савдо, энергетика, транспорт ва маданият соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги муносабатларда янги давр бошланмоқда. Масқат шаҳрида Шавкат Мирзиёев ва Султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид ўзаро алоқаларни стратегик шериклик даражасига кўтариш бўйича тарихий қарор қабул қилди. Бу келишув икки мамлакат ўртасидаги савдо, инвестиция, транспорт, энергетика ва бошқа муҳим соҳаларда ҳамкорликни янада кенгайтириш учун янги имкониятлар очади.
Энг эътиборли жиҳати шундаки, томонлар нафақат ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилади, балки қўшма лойиҳаларни молиялаштиришга хизмат қиладиган инвестиция механизмларини ҳам кучайтиришга келишиб олди. Жумладан, Ўзбекистон – Ўмон инвестиция компанияси устав капиталини икки баробарга ошириб, 500 миллион долларга етказиш масаласи алоҳида муҳокама қилинди.
Масқатдаги музокаралар: муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш режаси
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид Масқат шаҳридаги «Ал-Аълам» саройида тор доирада учрашув ўтказди. Кейин музокаралар расмий делегациялар аъзолари иштирокида давом этди.
Суҳбат аввалида давлатимиз раҳбари самимий қабул ва кўрсатилаётган юксак эътибор учун Султонга миннатдорлик билдирди. Шунингдек, Ўмон етакчиси ва дўст халқини яқинлашиб келаётган Миллий кун байрами билан самимий қутлади.
Учрашувда икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорликни мустаҳкамлаш, алоқаларни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш масалалари асосий ўрин тутди.
Томонлар сўнгги йилларда сиёсий мулоқот ва идоралараро алмашинувлар фаоллашганини, товар айирбошлаш ҳамда инвестициялар ҳажми барқарор ортиб бораётганини мамнуният билан қайд этди.
Олий даражадаги ташриф арафасида Масқатда Ҳукуматлараро комиссиянинг олтинчи йиғилиши ўтказилгани, шунингдек, қатор ишбилармонлик ва маданий тадбирлар ташкил этилгани ҳам амалий ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим қадам сифатида баҳоланди.
500 миллион долларлик инвестиция компанияси: қўшма лойиҳалар учун янги имконият
Музокараларда иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва инвестицияларни кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Хусусан, Ўзбекистон – Ўмон инвестиция компаниясининг устав капиталини икки баробарга ошириб, 500 миллион долларга етказиш масаласи муҳокама қилинди. Бу механизм икки мамлакат тадбиркорлари иштирокидаги қўшма лойиҳаларни илгари суриш ва истиқболли ташаббусларни молиялаштириш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Шунингдек, Ўмон маблағлари иштирокида ташкил этилган Марказий Осиё ва Кавказ инвестиция жамғармаси фаолиятини тез фурсатларда йўлга қўйиш муҳимлиги таъкидланди.
Томонлар амалий ҳамкорликни бир нечта устувор йўналишда ривожлантиришга келишиб олди. Улар қаторида:
савдо ва инвестиция;
транспорт ва логистика;
энергетика ва электротехника;
кимё ва тоғ-кон саноати;
шаҳарсозлик ва туризм;
қишлоқ хўжалиги;
космик тадқиқотлар;
рақамлаштириш соҳалари бор.
Бу йўналишлар икки мамлакат иқтисодиёти учун ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга оширишга замин яратиши мумкин.
Тошкент ва Масқат ўртасидаги тўғридан-тўғри авиақатновлар ҳамкорликка туртки бермоқда
Учрашувда транспорт ва логистика алоқаларини ривожлантириш масаласи ҳам диққат марказида бўлди.
Жорий йил июль ойидан икки давлат пойтахтлари ўртасида тўғридан-тўғри авиапарвозлар йўлга қўйилгани юқори баҳоланди. Бу нафақат сафарларни енгиллаштиради, балки ишбилармонлик алоқалари, туризм ва маданий ҳамкорлик учун ҳам қўшимча имкониятлар яратади.
Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги географик ўрни ва Ўмоннинг денгиз портлари ҳамда логистика инфратузилмаси ўзаро манфаатли транспорт лойиҳаларини ривожлантириш учун муҳим салоҳиятга эга.
Қўшма маданий ҳафталиклар ва ёшлар форуми ташкил этилиши мумкин
Музокараларда ҳамкорлик фақат иқтисодий манфаатлар билан чекланиб қолмаслиги, халқлар ўртасидаги яқинликни ҳам мустаҳкамлаш зарурлиги таъкидланди.
Шу мақсадда маданият ва санъат ҳафталикларини ўтказиш, ёшлар форумини ташкил этиш, ноёб қўлёзмаларни рақамлаштириш ва биргаликда тадқиқ қилиш таклиф этилди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон ва Ўмоннинг қадимий шаҳарлари ўртасида биродарлик алоқаларини ўрнатиш мақсадга мувофиқлиги қайд этилди. Бу ташаббуслар тарихий меросни ўрганиш, маданий алмашинув ва туризмни ривожлантиришга хизмат қилиши мумкин.
Ўзбекистон ва Ўмон стратегик шериклик сари: «йўл харитаси» ишлаб чиқилади
Мулоқот давомида халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Томонлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Қўшилмаслик ҳаракати, «Кўрфаз араб давлатлари – Марказий Осиё» формати ва бошқа нуфузли тузилмалар доирасида ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттириш муҳимлигини таъкидлади.
Музокараларнинг энг муҳим натижаси эса икки давлат раҳбарининг Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги анъанавий дўстлик ҳамда ўзаро ишончга асосланган муносабатларни стратегик шериклик даражасига кўтариш бўйича тарихий қарор қабул қилгани бўлди.
Ушбу келишувларнинг амалий ижросини таъминлаш учун махсус «йўл харитаси»ни қабул қилиш ва Мувофиқлаштирувчи кенгаш механизмини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда.
Музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саидни Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келишга таклиф этди.
Масқатда эришилган келишувлар икки мамлакат муносабатларида янги саҳифа очиши мумкин. Энди асосий вазифа — стратегик шериклик тўғрисидаги сиёсий қарорни аниқ лойиҳалар, инвестициялар ва халқлар учун сезиларли натижалар билан мустаҳкамлашдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…