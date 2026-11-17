Янги Тошкентда «Масқат» мавзеси қурилади: Ўмон билан 5 млрд долларлик келишувга эришилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва Ўмон ўртасида умумий қиймати 5 миллиард долларлик инвестиция лойиҳалари портфели шакллантирилди.
- Ушбу ҳамкорлик доирасида Янги Тошкентда «Масқат» мавзесини барпо этиш ва икки мамлакат ўртасидаги савдо ҳажмини 1 миллиард долларга етказиш кўзда тутилган.
- Томонлар саноат кооперацияси, транспорт, логистика, шаҳарсозлик ҳамда рақамли технологиялар каби бешта устувор йўналишда иш олиб боришга келишиб олди.
Ўзбекистон ва Ўмон иқтисодий ҳамкорликда янги босқичга қадам қўймоқда. Икки мамлакат ўртасида умумий қиймати 5 миллиард долларлик инвестиция лойиҳалари портфели шакллантирилди. Энг эътиборли ташаббуслардан бири — Янги Тошкентда «Масқат» мавзесини барпо этишдир.
17 ноябрь куни Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон — Ўмон бизнес форумининг очилиш маросимида иштирок этиб, икки давлат ўртасидаги иқтисодий алоқаларни кенгайтириш бўйича устувор вазифаларни белгилаб берди. Шунингдек, томонлар ўзаро савдо ҳажмини яқин истиқболда 1 миллиард долларга етказиш мақсадини илгари сурди.
5 миллиард долларлик лойиҳалар: қайси соҳаларга сармоя киритилади?
Форумда Ўмон Султонлиги Бош вазири ўринбосари Зеязин бин Ҳайсам Ол Саид, икки мамлакат ҳукуматлари аъзолари, йирик компаниялар, молия институтлари ва ишбилармон доиралар вакиллари қатнашди.
Давлат раҳбари Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид билан олий даражада ўтказилган музокаралар ва эришилган келишувлар икки томонлама муносабатларни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирди.
Таъкидланишича, жорий йилда икки мамлакат ўртасидаги савдо ҳажми сезиларли ошган. Бироқ мавжуд иқтисодий имкониятлар ҳали тўлиқ ишга солинмаган. Шу боис товар айирбошлашни яқин истиқболда 1 миллиард долларга етказиш вазифаси қўйилган.
Ҳамкорликнинг бешта устувор йўналиши белгиланди:
саноат кооперацияси;
транспорт ва логистика;
замонавий шаҳарсозлик ва туризм;
минерал ресурсларни ўзлаштириш;
молия ва рақамли технологиялар.
Президент келишувлар сони эмас, уларнинг амалий натижаси муҳимлигини алоҳида таъкидлади.
Янги Тошкентда «Масқат» мавзеси барпо этилади
Форумдаги энг диққатга сазовор ташаббуслардан бири Ўмон инвесторларининг Янги Тошкент лойиҳасидаги иштироки бўлди.
Янги шаҳарда «Масқат» мавзесини барпо этиш режалаштирилмоқда. У икки халқ ўртасидаги дўстлик ва яқин ҳамкорликнинг рамзига айланиши кутилмоқда.
Бу ташаббус Ўмон сармоясини Ўзбекистон шаҳарсозлигига жалб қилиш билан бирга, замонавий инфратузилма ва инвестициявий ҳамкорликни ривожлантириш учун ҳам янги имкониятлар очади.
Ўмон портлари орқали Ўзбекистон экспорти кенгайиши мумкин
Транспорт ва логистика соҳасида ҳам муҳим таклифлар илгари сурилди. Хусусан, Ўмоннинг денгиз портлари ва Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги стратегик жойлашувидан биргаликда фойдаланиш имкониятлари муҳокама қилинди.
Режалар орасида Соҳар шаҳрида логистика инфратузилмасини барпо этиш, ягона савдо-логистика платформасини шакллантириш, авиақатновлар сонини кўпайтириш ва юк ташиш рейсларини йўлга қўйиш бор.
Электротехника саноатида эса Ўмон компаниялари билан кабель ва трансформатор маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқариш, кейинчалик уларни қўшни мамлакатларга экспорт қилиш бўйича келишувларга эришилган.
Геология, кимё ва сунъий йўлдошлар: янги лойиҳалар
Ҳамкорлик фақат савдо ва шаҳарсозлик билан чекланмайди. Кимё саноати, геология-қидирув ишлари ва минерал ресурсларни чуқур қайта ишлаш бўйича ҳам қўшма инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқилган.
Молия ва рақамли технологиялар йўналишида эса сунъий йўлдошларни учириш бўйича қўшма корхона ташкил этиш устида иш олиб борилмоқда.
Бу ташаббуслар Ўзбекистоннинг юқори технологияли соҳалардаги имкониятларини кенгайтириш ва Ўмон капитали билан янги ишлаб чиқариш лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилиши мумкин.
Мирзиёев ўмонлик инвесторларга қандай таклиф билан чиқди?
Президент Шавкат Мирзиёев ўмонлик ишбилармонларни Ўзбекистондаги истиқболли лойиҳаларда фаол иштирок этишга чақирди. Давлат раҳбари ҳар бир инвестор учун қулай ва ишончли муҳит яратиш, қўшма ташаббусларни амалга оширишда ҳар томонлама кўмаклашишга тайёрлигини билдирди.
Ўз навбатида, Ўмонда тадбиркорлик ва хорижий инвестициялар учун яратилган имкониятлар ҳам юқори баҳоланди. Ўзбекистон компаниялари ушбу мамлакат бозорига фаол кириб боришга даъват этилди.
Энг муҳими — келишувлар амалда натижа берадими?
5 миллиард долларлик лойиҳалар портфели, савдо ҳажмини 1 миллиард долларга етказиш мақсади ва Янги Тошкентда «Масқат» мавзесини барпо этиш режаси Ўзбекистон — Ўмон муносабатларидаги янги иқтисодий имкониятларни намоён этмоқда.
Бироқ энди асосий эътибор келишувларнинг амалий ижросига қаратилади. Агар белгиланган ташаббуслар ҳаётга татбиқ этилса, бу ҳамкорлик янги ишлаб чиқариш қувватлари, логистика йўналишлари, инвестициялар ва замонавий шаҳарсозлик лойиҳалари учун йўл очиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…