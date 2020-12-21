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Доллар ва евронинг янги қийматлари эълон қилинди
Марказий банк 15 апрелдан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.
Унга кўра АҚШ долларининг расмий курси +4,63 сўмга кўтарилди, 10 496,99 сўмни ташкил қилди.
Евро курси тушди (+70,59), 12 551,25 сўм бўлди.
Бир Россия рубли эса , +2,58 сўмга ошиб, 138,59 сўмни ташкил этди. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Унга кўра АҚШ долларининг расмий курси +4,63 сўмга кўтарилди, 10 496,99 сўмни ташкил қилди.
Евро курси тушди (+70,59), 12 551,25 сўм бўлди.
Бир Россия рубли эса , +2,58 сўмга ошиб, 138,59 сўмни ташкил этди. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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