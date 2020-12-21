16:13 / 14.04.2021
361
Иқтисодиёт

Доллар ва евронинг янги қийматлари эълон қилинди

Доллар ва евронинг янги қийматлари эълон қилинди
Марказий банк 15 апрелдан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.

Унга кўра АҚШ долларининг расмий курси +4,63 сўмга кўтарилди, 10 496,99 сўмни ташкил қилди.

Евро курси тушди (+70,59), 12 551,25 сўм бўлди.

Бир Россия рубли эса , +2,58 сўмга ошиб, 138,59 сўмни ташкил этди.

Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Долларнинг расмий курси яна кўтарилди
Долларнинг расмий курси яна кўтарилди
21-12-2020, 12:36, Иқтисодиёт
Долларнинг расмий курси кўтарилди, евро эса арзонлади
Долларнинг расмий курси кўтарилди, евро эса арзонлади
19-10-2020, 15:09, Иқтисодиёт
Доллар ва евронинг расмий курси яна қимматлади
Доллар ва евронинг расмий курси яна қимматлади
7-12-2020, 11:13, Иқтисодиёт
Доллар ва евронинг расмий курси яна арзонлашди
Доллар ва евронинг расмий курси яна арзонлашди
18-06-2018, 14:14, Иқтисодиёт
Евро нархи кескин арзонлашди, доллар кўтарилди
Евро нархи кескин арзонлашди, доллар кўтарилди
2-11-2020, 14:07, Иқтисодиёт
Ўзбекистонда доллар курси яна ошди
Ўзбекистонда доллар курси яна ошди
30-11-2020, 13:54, Иқтисодиёт


Янгиликлар » Иқтисодиёт » Доллар ва евронинг янги қийматлари эълон қилинди

Иқтисодиёт янгиликлари

Ёшларни ишга олган корхоналарга солиқ ва бошқа соҳаларда имтиёзлар берилади
Ёшларни ишга олган корхоналарга солиқ ва бошқа соҳаларда имтиёзлар берилади
Кеча, 19:46
921
1 майдан бошлаб 10 миллион сўмгача субсидиялар берилади
1 майдан бошлаб 10 миллион сўмгача субсидиялар берилади
Кеча, 17:00
1 876
1 апрель ҳолатига кўра Ўзбекистонда қанча корхона ва ташкилотлар ташкил этилди?
1 апрель ҳолатига кўра Ўзбекистонда қанча корхона ва ташкилотлар ташкил этилди?
11-04-2021, 16:06
1 132
Қозоғистон ва Ўзбекистон қўшма лойиҳани йўлга қўйди
Қозоғистон ва Ўзбекистон қўшма лойиҳани йўлга қўйди
10-04-2021, 19:05
644
Тадбиркорларга яна иккита имтиёз берилади
Тадбиркорларга яна иккита имтиёз берилади
9-04-2021, 12:28
1 342
Ўзбекистоннинг бир кунлик даромад ва харажатлари маълум қилинди
Ўзбекистоннинг бир кунлик даромад ва харажатлари маълум қилинди
8-04-2021, 22:07
2 272
Ўзбекистонда АИ-80 маркали автомобиль бензинининг нархи ошди
Ўзбекистонда АИ-80 маркали автомобиль бензинининг нархи ошди
7-04-2021, 21:38
1 705
Ўзбек тадбиркорлари Афғонистондаги конференцияда 12та келишув имзолашди
Ўзбек тадбиркорлари Афғонистондаги конференцияда 12та келишув имзолашди
4-04-2021, 21:30
766