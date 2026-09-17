Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқда

·13·Техно
Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқда

Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги «Прогресс МС-36» юк кемасининг парвози 2026-йилнинг ноябрь ойига режалаштирилди. Роскосмос маълумотига кўра, ушбу миссия доирасида орбитал станцияга ноёб «Теледроид» робототехник мажмуаси етказиб берилади. Ушбу юқори технологияли қурилма космонавтларнинг очиқ космосдаги хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг оғир меҳнатини енгиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Яқинда ўтказилган «Прогресс МС-35» юк кемасининг муваффақиятли парвози давомида «Теледроид» космик тажрибаси учун мўлжалланган илк асбоб-ускуналар партияси станцияга етиб борган эди. Хусусан, бу гал станцияга ҳисоблаш комплекси билан жиҳозланган махсус космонавт «зирҳи» — экзоскелет жўнатилди. Асосий робот эса навбатдаги рейсда етиб боради.

Теледроид роботининг техник имкониятлари

Роскосмос раҳбарининг таъкидлашича, «Теледроид» ёрдамида космосда инсон ҳаёти учун ўта хавфли бўлган мураккаб амалиётларни бажариш мумкин бўлади. Бу эса мутахассисларнинг очиқ космосдаги хавфини сезиларли даражада камайтиради.

  • Тизим оёқлари бўлмаган торсон типидаги антропоморф тузилишга эга.
  • Робот замонавий техник кўриш воситалари билан тўлиқ жиҳозланган.
  • Айрим вазифаларни мустақил равишда (автоном) бажариш қобилиятига эга.
  • Экзоскелет кийган космонавтнинг ҳаракатларини айнан такрорлайдиган нусха кўчириш режимида ишлайди.
Мазкур лойиҳа замонавий робототехника ва космик тадқиқотларни уйғунлаштирган ҳолда келажакдаги узоқ муддатли орбитал вазифаларни бажаришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Ноябр ойидаги парвоз эса ушбу тизимнинг имкониятларини амалда синаб кўриш учун асосий босқичга айланади.

ТеледроидРоскосмосХКСКосмик кемаРобототехника
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаБугун, 02:25GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиGeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиБугун, 01:24Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлдиБугун, 00:54Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиДунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиКеча, 23:50Elon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаElon Muskнинг Ой шаҳри режасига физика қонунлари ғов бўлмоқдаКеча, 22:54Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиSamsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиКеча, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади