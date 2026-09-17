Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқда
Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги «Прогресс МС-36» юк кемасининг парвози 2026-йилнинг ноябрь ойига режалаштирилди. Роскосмос маълумотига кўра, ушбу миссия доирасида орбитал станцияга ноёб «Теледроид» робототехник мажмуаси етказиб берилади. Ушбу юқори технологияли қурилма космонавтларнинг очиқ космосдаги хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг оғир меҳнатини енгиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Яқинда ўтказилган «Прогресс МС-35» юк кемасининг муваффақиятли парвози давомида «Теледроид» космик тажрибаси учун мўлжалланган илк асбоб-ускуналар партияси станцияга етиб борган эди. Хусусан, бу гал станцияга ҳисоблаш комплекси билан жиҳозланган махсус космонавт «зирҳи» — экзоскелет жўнатилди. Асосий робот эса навбатдаги рейсда етиб боради.
Теледроид роботининг техник имкониятлариРоскосмос раҳбарининг таъкидлашича, «Теледроид» ёрдамида космосда инсон ҳаёти учун ўта хавфли бўлган мураккаб амалиётларни бажариш мумкин бўлади. Бу эса мутахассисларнинг очиқ космосдаги хавфини сезиларли даражада камайтиради.
- Тизим оёқлари бўлмаган торсон типидаги антропоморф тузилишга эга.
- Робот замонавий техник кўриш воситалари билан тўлиқ жиҳозланган.
- Айрим вазифаларни мустақил равишда (автоном) бажариш қобилиятига эга.
- Экзоскелет кийган космонавтнинг ҳаракатларини айнан такрорлайдиган нусха кўчириш режимида ишлайди.
Изоҳлар 0
…