Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Toyota Land Cruiser 300 автомобилининг янгиланган версияси эндиликда соф бензинда ишлайдиган двигателдан воз кечиб, замонавий гибрид тизимига эга бўлди.
- Ушбу HEV модели 3,5 литрли турбобензинли V6 двигатели, электр мотор ва никел-метал-гидридли батареядан иборат бўлиб, умумий қуввати 457 от кучига тенг.
Япониянинг машҳур Toyota компанияси ўзининг флагман модели — Land Cruiser 300 автомобилининг янгиланган версиясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур модернизациянинг энг асосий янгилиги шундан иборатки, офф-роад афсонаси эндиликда соф бензинда ишлайдиган двигателдан батамом воз кечди ва унинг ўрнига замонавий гибрид тизимига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги гибрид тизим ва унинг техник имкониятлариЭлектрлаштирилган ушбу версия аввалроқ айрим хорижий бозорларда сотила бошлаган эди, эндиликда эса Toyota ўзининг ички бозорида ҳам уни сотувга чиқармоқда. Янги Land Cruiser 300 HEV модели марк тарихидаги энг қувватли серияли автомобил сифатида эътироф этилмоқда. Унинг куч қурилмаси 3,5 литрли турбогازинли (турбобензинли) V6 двигатели, ўн поғонали автомат узатмалар қутисига ўрнатилган электр мотор ҳамда сиғими 6,5 А·ч бўлган никел-метал-гидридли батареяни ўз ичига олади.
Мазкур тизимнинг умумий қуввати 457 от кучига, айланиш моменти эса 790 Нм га тенг. Шунингдек, гибрид версия электр бошқарув кучайтиргичи билан таъминланди. Муҳандисларнинг таъкидлашича, чуқур электрификация автомобилнинг йўлтанламаслик қобилиятига деярли таъсир кўрсатмаган — Land Cruiser 300 HEV чуқурлиги 700 миллиметргача бўлган сув кечаларини босиб ўта олади.
Хавфсизлик чоралари ва вазн ўзгаришлариГибрид тизим компонентларида жиддий носозлик юзага келган тақдирда, машина ҳаракатни фақат ички ёнув двигателининг ўзи ёрдамида давом эттира олиши учун махсус суғурта тизими ҳам назарда тутилган. Шу билан бирга, гибрид тизим оғирлиги эвазига автомобил соф бензинда ишлайдиган версияга нисбатан тахминан 170 килограммга оғирлашган. Бундан ташқари, қўшимча жиҳозлар жойлаштирилгани сабабли ёнилғи баки ҳажми 80 литрдан 68 литргача қисқарган.
Гибридга муқобил сифатида 3,3 литрли, қуввати 307 от кучига эга турбодизел V6 двигатели ҳам таклиф этилишда давом этмоқда. Харидорлар ГХ, ЗХ ва ГР Sport комплектацияларидан бирини танлашлари мумкин. Гибрид агрегат фақат ЗХ ва ГР Sport версиялари учун мўлжалланган бўлса, базавий ГХ фақат дизел двигателида ишлайди. Қизиғи шундаки, Япония бозорида дизелли моделлар беш ўриндиқли салон билан тақдим этилса, гибридлар етти ўриндиқли қилиб чиқарилади.
Ташқи кўриниш ва кенгайтирилган жиҳозларТашқи томондан янгиланган Land Cruiser 300 унчалик катта ўзгаришларга учрамаган. Гибрид ЗХ версияси олдинги қисмида янада ифодали ҳаво қабул қилувчилар ва қайта ишланган туман чироқларига эга янги бампер билан ажралиб туради. ГР Sport эса агрессив тана қисми тўплами, радиатор панжарасидаги йирик Toyota ёзуви, мустаҳкамланган туб ҳимояси ва мат рангдаги 18 дюймли ғилдирак дискларини сақлаб қолган. Моделлиста ательеси эса қўшимча равишда ўзининг эксклюзив обвеслари ва 20 дюймли ғилдиракларини таклиф қилмоқда.
Янгиланиш доирасида бошланғич комплектация жиҳозлари ҳам сезиларли даражада бойитилди. Эндиликда барча версиялар симсиз қувватлаш мосламаси ва совуқ иқлим шароитлари учун мўлжалланган тўплам билан таъминланади. Юқори ўринлардаги ЗХ ва ГР Sport моделларида иккита 12,3 дюймли экран, рангли проекцион дисплей, 14 та динамикка эга ЖБЛ аудио тизими, совиткич ҳамда орқа йўловчилар учун кўнгилочар тизим ўрнатилган.
Изоҳлар 0
…