Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди

·20·Авто
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Toyota Land Cruiser 300 автомобилининг янгиланган версияси эндиликда соф бензинда ишлайдиган двигателдан воз кечиб, замонавий гибрид тизимига эга бўлди.
  • Ушбу HEV модели 3,5 литрли турбобензинли V6 двигатели, электр мотор ва никел-метал-гидридли батареядан иборат бўлиб, умумий қуввати 457 от кучига тенг.

Япониянинг машҳур Toyota компанияси ўзининг флагман модели — Land Cruiser 300 автомобилининг янгиланган версиясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур модернизациянинг энг асосий янгилиги шундан иборатки, офф-роад афсонаси эндиликда соф бензинда ишлайдиган двигателдан батамом воз кечди ва унинг ўрнига замонавий гибрид тизимига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги гибрид тизим ва унинг техник имкониятлари

Электрлаштирилган ушбу версия аввалроқ айрим хорижий бозорларда сотила бошлаган эди, эндиликда эса Toyota ўзининг ички бозорида ҳам уни сотувга чиқармоқда. Янги Land Cruiser 300 HEV модели марк тарихидаги энг қувватли серияли автомобил сифатида эътироф этилмоқда. Унинг куч қурилмаси 3,5 литрли турбогازинли (турбобензинли) V6 двигатели, ўн поғонали автомат узатмалар қутисига ўрнатилган электр мотор ҳамда сиғими 6,5 А·ч бўлган никел-метал-гидридли батареяни ўз ичига олади.

Мазкур тизимнинг умумий қуввати 457 от кучига, айланиш моменти эса 790 Нм га тенг. Шунингдек, гибрид версия электр бошқарув кучайтиргичи билан таъминланди. Муҳандисларнинг таъкидлашича, чуқур электрификация автомобилнинг йўлтанламаслик қобилиятига деярли таъсир кўрсатмаган — Land Cruiser 300 HEV чуқурлиги 700 миллиметргача бўлган сув кечаларини босиб ўта олади.

Хавфсизлик чоралари ва вазн ўзгаришлари

Гибрид тизим компонентларида жиддий носозлик юзага келган тақдирда, машина ҳаракатни фақат ички ёнув двигателининг ўзи ёрдамида давом эттира олиши учун махсус суғурта тизими ҳам назарда тутилган. Шу билан бирга, гибрид тизим оғирлиги эвазига автомобил соф бензинда ишлайдиган версияга нисбатан тахминан 170 килограммга оғирлашган. Бундан ташқари, қўшимча жиҳозлар жойлаштирилгани сабабли ёнилғи баки ҳажми 80 литрдан 68 литргача қисқарган.

Гибридга муқобил сифатида 3,3 литрли, қуввати 307 от кучига эга турбодизел V6 двигатели ҳам таклиф этилишда давом этмоқда. Харидорлар ГХ, ЗХ ва ГР Sport комплектацияларидан бирини танлашлари мумкин. Гибрид агрегат фақат ЗХ ва ГР Sport версиялари учун мўлжалланган бўлса, базавий ГХ фақат дизел двигателида ишлайди. Қизиғи шундаки, Япония бозорида дизелли моделлар беш ўриндиқли салон билан тақдим этилса, гибридлар етти ўриндиқли қилиб чиқарилади.

Ташқи кўриниш ва кенгайтирилган жиҳозлар

Ташқи томондан янгиланган Land Cruiser 300 унчалик катта ўзгаришларга учрамаган. Гибрид ЗХ версияси олдинги қисмида янада ифодали ҳаво қабул қилувчилар ва қайта ишланган туман чироқларига эга янги бампер билан ажралиб туради. ГР Sport эса агрессив тана қисми тўплами, радиатор панжарасидаги йирик Toyota ёзуви, мустаҳкамланган туб ҳимояси ва мат рангдаги 18 дюймли ғилдирак дискларини сақлаб қолган. Моделлиста ательеси эса қўшимча равишда ўзининг эксклюзив обвеслари ва 20 дюймли ғилдиракларини таклиф қилмоқда.

Янгиланиш доирасида бошланғич комплектация жиҳозлари ҳам сезиларли даражада бойитилди. Эндиликда барча версиялар симсиз қувватлаш мосламаси ва совуқ иқлим шароитлари учун мўлжалланган тўплам билан таъминланади. Юқори ўринлардаги ЗХ ва ГР Sport моделларида иккита 12,3 дюймли экран, рангли проекцион дисплей, 14 та динамикка эга ЖБЛ аудио тизими, совиткич ҳамда орқа йўловчилар учун кўнгилочар тизим ўрнатилган.

Нархлар ва сотувга чиқиш санаси

Япон дилерлари марказларида янгиланган Land Cruiser 300 моделлари 1-октябрдан сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Нархларга тўхталадиган бўлсак, дизелли ГХ версияси 6,3 миллион иендан (тахминан 40 600 АҚШ доллари), ЗХ — 8,75 миллион иендан (56 400 доллар), ГР Sport эса 9,15 миллион иендан (59 000 доллар) бошланади. Гибрид моделлар эса қимматроқ баҳоланган: Land Cruiser 300 ЗХ HEV 9,8 миллион иен (63 200 доллар), ГР Sport HEV эса 10,2 миллион иендан (65 800 доллар) сотилади. Бунда гибрид учун қўшимча тўлов шартли дизел версиясига нисбатан қарийб 6 800 долларни ташкил этади.

ToyotaLandCruiser300ГибридАвтомобилЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиКеча, 20:56BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14.09, 16:24Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14.09, 14:54Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиXiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади14.09, 14:54Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаHyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда14.09, 13:56Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди13.09, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди