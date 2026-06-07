Велосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоланди
Самарқанд шаҳрида 14 ёшли қизчанинг ҳаётига зомин бўлган йўл-транспорт ҳодисаси бўйича суд қарори эълон қилинди. Фожиали воқеага сабабчи деб топилган юк машинаси ҳайдовчисига озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
Маълум бўлишича, ҳодиса жорий йилнинг февраль ойида шаҳарнинг Темирйўлчилар маҳалласи ҳудудида содир бўлган. Велосипедда ҳаракатланаётган вояга етмаган қиз укаси билан сайр қилиб юрган вақтда бошқарувни йўқотиб, йўл четида турган автомашинага урилади ва қатнов қисмига йиқилиб тушади.
Айнан шу пайтда ушбу йўналишда ҳаракатланаётган юк автомобили қизчани босиб кетган. Оғир жароҳат олган қиз воқеа жойининг ўзида вафот этган.
Суд жараёнида ҳайдовчи муқаддам ҳам йўл ҳаракати қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳолатлар учун жавобгарликка тортилгани маълум қилинди. Шунингдек, ҳалокат содир бўлган ҳудудда юк транспортлари ҳаракати чекланган бўлишига қарамай, у мазкур йўлдан ҳаракатлангани аниқланган.
Экспертлар хулосасига кўра, ҳайдовчида транспорт воситасини ўз вақтида тўхтатиш имконияти бўлган.
Суд қарори билан 26 ёшли ҳайдовчи айбдор деб топилди. Унга 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш, шунингдек, 3 йил давомида транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш жазоси тайинланди.
Бундан ташқари, суд ҳукмига мувофиқ, айбдордан жабрланувчи томон фойдасига 20 миллион сўм моддий ва 120 миллион сўм маънавий зарар ундирилиши белгиланди.
…