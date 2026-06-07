Велосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоланди

·49·Жамият
Велосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоланди

Самарқанд шаҳрида 14 ёшли қизчанинг ҳаётига зомин бўлган йўл-транспорт ҳодисаси бўйича суд қарори эълон қилинди. Фожиали воқеага сабабчи деб топилган юк машинаси ҳайдовчисига озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Маълум бўлишича, ҳодиса жорий йилнинг февраль ойида шаҳарнинг Темирйўлчилар маҳалласи ҳудудида содир бўлган. Велосипедда ҳаракатланаётган вояга етмаган қиз укаси билан сайр қилиб юрган вақтда бошқарувни йўқотиб, йўл четида турган автомашинага урилади ва қатнов қисмига йиқилиб тушади.

Айнан шу пайтда ушбу йўналишда ҳаракатланаётган юк автомобили қизчани босиб кетган. Оғир жароҳат олган қиз воқеа жойининг ўзида вафот этган.

Суд жараёнида ҳайдовчи муқаддам ҳам йўл ҳаракати қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳолатлар учун жавобгарликка тортилгани маълум қилинди. Шунингдек, ҳалокат содир бўлган ҳудудда юк транспортлари ҳаракати чекланган бўлишига қарамай, у мазкур йўлдан ҳаракатлангани аниқланган.

Экспертлар хулосасига кўра, ҳайдовчида транспорт воситасини ўз вақтида тўхтатиш имконияти бўлган.

Суд қарори билан 26 ёшли ҳайдовчи айбдор деб топилди. Унга 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш, шунингдек, 3 йил давомида транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш жазоси тайинланди.

Бундан ташқари, суд ҳукмига мувофиқ, айбдордан жабрланувчи томон фойдасига 20 миллион сўм моддий ва 120 миллион сўм маънавий зарар ундирилиши белгиланди.

СамарқандТемирйулчиларсум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиБугун, 10:28Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиСамарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиБугун, 08:25Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олиндиБоғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олиндиБугун, 08:20Самарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиСамарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиБугун, 08:09Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиИшга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиБугун, 04:13Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди