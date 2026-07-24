Дам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам бор

·75·Жамият
Дам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам бор

Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳаво ҳарорати сезиларли кўтарилиб, айрим ҳудудларда 42 даражагача етиши кутилмоқда. Республика бўйича асосан ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилса-да, тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир, момақалдироқ ва сел-сув тошқини хавфи сақланиб қолади.

Айрим шимолий ва чўл ҳудудларида кучли шамол чанг-тўзонларни ҳам келтириб чиқариши мумкин.

Якшанба куни жазирама кучаяди

Бугун ва дам олиш кунлари республика ҳудудида асосан кам булутли, ёғингарчиликсиз об-ҳаво бўлиши прогноз қилинмоқда.

Ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилиб, якшанба куни аксарият ҳудудларда 36–39 даражагача етади.

Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса термометр кўрсаткичи 40–42 даражагача кўтарилиши мумкин.

Айрим жойларда чанг-тўзон кузатилади

Республиканинг шимоли ва чўл ҳудудларида шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши кутилмоқда.

Айрим жойларда кучли шамол:

  • чанг-тўзон кўтарилишига;

  • кўриш масофаси қисқаришига;

  • очиқ ҳудудларда ҳаракатланиш қийинлашишига сабаб бўлиши мумкин.

Ҳайдовчиларга чангли ҳудудларда тезликни пасайтириш ва оралиқ масофани сақлаш тавсия этилади.

Тўрт вилоятда сел хавфи бор

24 июль куни Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғ олди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқини ҳодисалари юзага келиши мумкин.

Бу ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ эҳтимоли бор. Тоғларга саёҳат қилишни режалаштирган фуқаролар об-ҳаво шароитини ҳисобга олиб, сойлар ва сув йўлларига яқин жойларда эҳтиёт бўлиши лозим.

Тошкентда ҳаво қандай бўлади?

Пойтахтда дам олиш кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво кам булутли, шамол эса шарқдан секундига 3–8 метр тезликда эсади.

Кун

Кечаси

Кундузи

Бугун

34–36 даража

Эртага

21–23 даража

35–37 даража

Якшанба

22–24 даража

36–38 даража

Якшанба куни Тошкентда ҳам иссиқликнинг энг юқори нуқтаси кузатилиши ва кундузи ҳаво 38 даражагача қизиши мумкин.

Иссиқда эҳтиёт чоралари муҳим

Ҳарорат кескин кўтариладиган кунларда соат 11:00 дан 17:00 гача тўғридан тўғри қуёш остида узоқ қолмаслик мақсадга мувофиқ.

Кўпроқ сув ичиш, оч рангли енгил кийим кийиш, болалар ва кексаларни назоратсиз қолдирмаслик ҳамда автомобилда одам ёки ҳайвонни ёпиқ ҳолда қолдирмаслик зарур.

Сизнинг ҳудудингизда дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлиши кутилмоқда? Изоҳларда ёзиб қолдиринг ва огоҳлантиришни яқинларингизга юборинг.

ЎзбекистонТошкентАндижонНаманганФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаБойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаКеча, 18:31Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53Тошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиТошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиКеча, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди