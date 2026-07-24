Дам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам бор
Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳаво ҳарорати сезиларли кўтарилиб, айрим ҳудудларда 42 даражагача етиши кутилмоқда. Республика бўйича асосан ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилса-да, тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир, момақалдироқ ва сел-сув тошқини хавфи сақланиб қолади.
Айрим шимолий ва чўл ҳудудларида кучли шамол чанг-тўзонларни ҳам келтириб чиқариши мумкин.
Якшанба куни жазирама кучаяди
Бугун ва дам олиш кунлари республика ҳудудида асосан кам булутли, ёғингарчиликсиз об-ҳаво бўлиши прогноз қилинмоқда.
Ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилиб, якшанба куни аксарият ҳудудларда 36–39 даражагача етади.
Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса термометр кўрсаткичи 40–42 даражагача кўтарилиши мумкин.
Айрим жойларда чанг-тўзон кузатилади
Республиканинг шимоли ва чўл ҳудудларида шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши кутилмоқда.
Айрим жойларда кучли шамол:
чанг-тўзон кўтарилишига;
кўриш масофаси қисқаришига;
очиқ ҳудудларда ҳаракатланиш қийинлашишига сабаб бўлиши мумкин.
Ҳайдовчиларга чангли ҳудудларда тезликни пасайтириш ва оралиқ масофани сақлаш тавсия этилади.
Тўрт вилоятда сел хавфи бор
24 июль куни Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғ олди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқини ҳодисалари юзага келиши мумкин.
Бу ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ эҳтимоли бор. Тоғларга саёҳат қилишни режалаштирган фуқаролар об-ҳаво шароитини ҳисобга олиб, сойлар ва сув йўлларига яқин жойларда эҳтиёт бўлиши лозим.
Тошкентда ҳаво қандай бўлади?
Пойтахтда дам олиш кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво кам булутли, шамол эса шарқдан секундига 3–8 метр тезликда эсади.
Кун
Кечаси
Кундузи
Бугун
—
34–36 даража
Эртага
21–23 даража
35–37 даража
Якшанба
22–24 даража
36–38 даража
Якшанба куни Тошкентда ҳам иссиқликнинг энг юқори нуқтаси кузатилиши ва кундузи ҳаво 38 даражагача қизиши мумкин.
Иссиқда эҳтиёт чоралари муҳим
Ҳарорат кескин кўтариладиган кунларда соат 11:00 дан 17:00 гача тўғридан тўғри қуёш остида узоқ қолмаслик мақсадга мувофиқ.
Кўпроқ сув ичиш, оч рангли енгил кийим кийиш, болалар ва кексаларни назоратсиз қолдирмаслик ҳамда автомобилда одам ёки ҳайвонни ёпиқ ҳолда қолдирмаслик зарур.
Сизнинг ҳудудингизда дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлиши кутилмоқда? Изоҳларда ёзиб қолдиринг ва огоҳлантиришни яқинларингизга юборинг.
…