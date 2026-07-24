МИБ: Ховосда ота 100 миллион сўм алиментни олдиндан тўлади
Мажбурий ижро бюросининг Ховос туман бўлими иш юритувида бўлган ижро ҳужжатига асосан, қарздор К.Ш.дан ундирувчи К.Х. фойдасига вояга етмаган фарзанди таъминоти учун алимент ундириш белгиланган эди.
Ижро ҳаракатлари давомида қарздорнинг Ўзбекистон Республикасидан чиқиш ҳуқуқи вақтинча чекланган. Кейинчалик қарздор ишлаш мақсадида хорижга чиқиш истагини билдириб, мазкур масалада амалий ёрдам сўради.
Давлат ижрочиси томонидан қарздорга ижро ҳужжати бўйича тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шунингдек, алимент тўловларини қонунчиликда белгиланган тартибда олдиндан тўлаш имконияти тушунтирилди.
Олиб борилган тушунтириш ишлари натижасида тарафлар ўзаро келишувга эришиб, қарздор ота ундирувчига 100 миллион сўм алимент маблағини олдиндан тўлаб берди.
Шундан сўнг ундирувчи она ижро ҳужжатини ўз хоҳишига кўра қайтариб олгани муносабати билан қарздорга нисбатан қўлланилган четга чиқиш ҳуқуқини чеклаш чораси бекор қилинди.
…