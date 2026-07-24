Чирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлди
Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳрида содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси бир инсоннинг ҳаётига зомин бўлди. Бугун, 24 июль куни эрталаб Lasetti русумли автомобиль йўл четидаги дарахтга бориб урилгани оқибатида ҳайдовчи воқеа жойида ҳалок бўлди.
Тошкент вилояти Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, фожиа тахминан соат 06:30 ларда D006 Тошкент–Чирчиқ–Чимён автомобиль йўлининг Чирчиқ шаҳри ҳудудидан ўтувчи 27-километрида юз берган.
Дастлабки маълумотларга қараганда, 1995 йилда туғилган А.Д. бошқарувидаги Lasetti ҳаракатланиб кетаётган вақтда ҳайдовчи номаълум сабабларга кўра рул бошқарувини йўқотган. Оқибатда автомобиль катта тезликда йўл четидаги дарахтга урилган.
Зарба кучи оқибатида ҳайдовчи оғир тан жароҳатлари олиб, воқеа жойида вафот этган. Машинада бўлган йўловчилар эса турли даражадаги жароҳатлар билан Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасига олиб борилган. Уларнинг саломатлиги юзасидан шифокорлар томонидан зарур тиббий ёрдам кўрсатилаётгани айтилмоқда.
Ҳозирда мазкур йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан Чирчиқ шаҳар Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ва суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Мутахассислар авария сабабларини аниқлаш ҳамда ҳодисага нима омил бўлганига ойдинлик киритиш устида ишламоқда.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги мутасаддилари ҳайдовчиларни тезлик меъёрларига қатъий риоя қилиш, рул бошқаруви вақтида эътиборни йўлдан чалғитмаслик ҳамда транспорт воситасини эҳтиёткорлик билан бошқаришга чақирмоқда. Айниқса, эрталабки ва тунги вақтларда ҳаракатланишда ҳушёрликни йўқотмаслик кўплаб нохуш ҳодисаларнинг олдини олишга хизмат қилиши таъкидланмоқда.
…