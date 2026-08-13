Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлари

·0·Спорт
Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлари

Ўзбекистон Суперлигасида 17-тур баҳсларига старт берилди. Турнинг марказий ва энг кескин курашларга бой ўйинларидан бири Андижонда бўлиб ўтди. Маҳаллий «Андижон» клуби ўз майдонида принциппиал рақиби — Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасини қабул қилди.

Муросасиз кечган водий дербисида Исломбек Исмоилов шогирдлари рақибни 3:0 ҳисобида йирик ҳисобда мағлубиятга учратиб, муҳим 3 очкони қўлга киритишди.

Иккинчи бўлимдаги драма ва қизил карточка

Учрашувнинг биринчи бўлими тенг курашлар остида кечган бўлса, иккинчи бўлимда майдонда кескин бурилиш юз берди:

  • Майдондан четлатиш: 51-дақиқада «Андижон» яримҳимоячиси Усмонали Исмоналиев ҳакам томонидан майдондан четлатилди ва мезбонларни бир киши кам бўлиб қолишига сабаб бўлди.

  • Илк гол: Қизил карточкадан сўнг фарғоналиклар дарҳол босимни оширишди ва 53-дақиқада Алишер Одилов ҳисобни очди — 0:1.

  • Шоунинг давоми: 81-дақиқада легионер Стипе Перица орадаги фарқни иккитага оширган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада Коффи Куао ўйинга якуний нуқтани қўйди — 0:3.

Суперлига. 17-тур

«Андижон» — «Нефтчи» — 0:3

Голлар: Алишер Одилов (53), Стипе Перица (81), Коффи Куао (90+2).

Четлатиш: Усмонали Исмоналиев (51, «Андижон»).

  • «Андижон»: Элдор Адҳамов, Ислом Тўхтахўжаев, Маҳмуджон Маҳамаджонов, Неманя Чаласан, Азизбек Турғунбоев (Имеда Ашортиа, 63), Александре Андроникашвили, Дамир Темиров (Ҳумоюнмирзо Иминов, 63), Муҳаммадкарим Тоиров, Пўлатхўжа Холдорхонов (Драган Черан, 77), Рустам Турдимуродов, Усмонали Исмоналиев.

  • «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Боян Цигер, Муҳсинжон Убайдуллаев (Владимир Йовович, 65), Иброҳимҳалил Йўлдошев, Фарруҳ Сайфиев, Хуршид Ғиёсов (Асилбек Жумаев, 65), Ратинио (Икром Алибоев, 20), Жамшид Искандеров, Алишер Одилов (Коффи Куао, 83), Стипе Перица (Зоран Марушич, 83).

Жадвалдаги ҳолат: «Нефтчи» якка пешқадам

Ушбу ғалабадан сўнг Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз очколари сонини 42 тага етказиб олган ҳолда Мусобақа жадвалидаги якка ҳокимлиги ва пешқадамлигини янада мустаҳкамлади.

«Андижон» эса ўз ҳисобидаги 21 очко билан мусобақа жадвалининг 8-поғонасида қолмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиБугун, 20:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиБугун, 20:10Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБугун, 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача