Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлари
Ўзбекистон Суперлигасида 17-тур баҳсларига старт берилди. Турнинг марказий ва энг кескин курашларга бой ўйинларидан бири Андижонда бўлиб ўтди. Маҳаллий «Андижон» клуби ўз майдонида принциппиал рақиби — Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасини қабул қилди.
Муросасиз кечган водий дербисида Исломбек Исмоилов шогирдлари рақибни 3:0 ҳисобида йирик ҳисобда мағлубиятга учратиб, муҳим 3 очкони қўлга киритишди.
Иккинчи бўлимдаги драма ва қизил карточка
Учрашувнинг биринчи бўлими тенг курашлар остида кечган бўлса, иккинчи бўлимда майдонда кескин бурилиш юз берди:
Майдондан четлатиш: 51-дақиқада «Андижон» яримҳимоячиси Усмонали Исмоналиев ҳакам томонидан майдондан четлатилди ва мезбонларни бир киши кам бўлиб қолишига сабаб бўлди.
Илк гол: Қизил карточкадан сўнг фарғоналиклар дарҳол босимни оширишди ва 53-дақиқада Алишер Одилов ҳисобни очди — 0:1.
Шоунинг давоми: 81-дақиқада легионер Стипе Перица орадаги фарқни иккитага оширган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада Коффи Куао ўйинга якуний нуқтани қўйди — 0:3.
Суперлига. 17-тур
«Андижон» — «Нефтчи» — 0:3
Голлар: Алишер Одилов (53), Стипе Перица (81), Коффи Куао (90+2).
Четлатиш: Усмонали Исмоналиев (51, «Андижон»).
«Андижон»: Элдор Адҳамов, Ислом Тўхтахўжаев, Маҳмуджон Маҳамаджонов, Неманя Чаласан, Азизбек Турғунбоев (Имеда Ашортиа, 63), Александре Андроникашвили, Дамир Темиров (Ҳумоюнмирзо Иминов, 63), Муҳаммадкарим Тоиров, Пўлатхўжа Холдорхонов (Драган Черан, 77), Рустам Турдимуродов, Усмонали Исмоналиев.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Боян Цигер, Муҳсинжон Убайдуллаев (Владимир Йовович, 65), Иброҳимҳалил Йўлдошев, Фарруҳ Сайфиев, Хуршид Ғиёсов (Асилбек Жумаев, 65), Ратинио (Икром Алибоев, 20), Жамшид Искандеров, Алишер Одилов (Коффи Куао, 83), Стипе Перица (Зоран Марушич, 83).
Жадвалдаги ҳолат: «Нефтчи» якка пешқадам
Ушбу ғалабадан сўнг Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз очколари сонини 42 тага етказиб олган ҳолда Мусобақа жадвалидаги якка ҳокимлиги ва пешқадамлигини янада мустаҳкамлади.
«Андижон» эса ўз ҳисобидаги 21 очко билан мусобақа жадвалининг 8-поғонасида қолмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…