Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)

·28·Жамият
Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)
Қисқача

Қашқадарёда 12 август куни Нехиа-2 ҳайдовчиси ЙПХ ходимларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабига бўйсунмай, хизмат автомобилига урилди. Ҳайдовчи ҳужжатларини текширтирмасдан воқеа жойидан кетишга уринган ва бошқа ЙПХ ходимларининг тўхташ ишораларига ҳам амал қилмаган. Тезкор чоралар натижасида унинг шахси аниқланиб, қўлга олинди. Ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда.

Қашқадарёда йўл-патрул хизмати ходимларининг тўхташ ҳақидаги талабига бўйсунмаган ҳайдовчи хизмат автомобилига бориб урилди. Ҳодиса 12 август куни содир бўлган.

Вилоят ИИБ маълумотига кўра, тунги навбатчилик вақтида ЙПХ инспекторлари Nexia-2 автомобилини ҳужжатларини текшириш мақсадида тўхтатмоқчи бўлган. Бироқ ҳайдовчи ходимларнинг қонуний талабини бажармасдан, машинада ҳаракатланиб, воқеа жойидан чиқиб кетишга уринган.

Кейинги чорраҳада навбатчилик қилаётган бошқа ЙПХ ходими ҳам ҳайдовчига бир неча бор тўхташ ишорасини берган. Шунга қарамай, у йўлида давом этган.

Шундан сўнг патрул экипажи автомобилнинг йўлини хизмат машинаси ёрдамида тўсишга ҳаракат қилган. Бироқ Nexia-2 ҳайдовчиси ЙПХ автомобилига урилиб, йўл-транспорт ҳодисасини содир этган.

Кўрилган тезкор чоралар натижасида ҳайдовчининг шахси аниқланиб, у қўлга олинган. У ЙПХ ходимларидан ҳужжатлари бўлмагани сабабли қочганини билдирган ва бундай ҳолатни бошқа такрорламаслигини айтган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.

ҚашқадарёNexia-2
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиҚарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиБугун, 14:54Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Бугун, 12:34Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Бугун, 11:22Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Бугун, 10:30Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Бугун, 10:26Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди