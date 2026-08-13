Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)
Қашқадарёда 12 август куни Нехиа-2 ҳайдовчиси ЙПХ ходимларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабига бўйсунмай, хизмат автомобилига урилди. Ҳайдовчи ҳужжатларини текширтирмасдан воқеа жойидан кетишга уринган ва бошқа ЙПХ ходимларининг тўхташ ишораларига ҳам амал қилмаган. Тезкор чоралар натижасида унинг шахси аниқланиб, қўлга олинди. Ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда.
Қашқадарёда йўл-патрул хизмати ходимларининг тўхташ ҳақидаги талабига бўйсунмаган ҳайдовчи хизмат автомобилига бориб урилди. Ҳодиса 12 август куни содир бўлган.
Вилоят ИИБ маълумотига кўра, тунги навбатчилик вақтида ЙПХ инспекторлари Nexia-2 автомобилини ҳужжатларини текшириш мақсадида тўхтатмоқчи бўлган. Бироқ ҳайдовчи ходимларнинг қонуний талабини бажармасдан, машинада ҳаракатланиб, воқеа жойидан чиқиб кетишга уринган.
Кейинги чорраҳада навбатчилик қилаётган бошқа ЙПХ ходими ҳам ҳайдовчига бир неча бор тўхташ ишорасини берган. Шунга қарамай, у йўлида давом этган.
Шундан сўнг патрул экипажи автомобилнинг йўлини хизмат машинаси ёрдамида тўсишга ҳаракат қилган. Бироқ Nexia-2 ҳайдовчиси ЙПХ автомобилига урилиб, йўл-транспорт ҳодисасини содир этган.
Кўрилган тезкор чоралар натижасида ҳайдовчининг шахси аниқланиб, у қўлга олинган. У ЙПХ ходимларидан ҳужжатлари бўлмагани сабабли қочганини билдирган ва бундай ҳолатни бошқа такрорламаслигини айтган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.
…