Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода оқ танали, қора бошли ўрдак махсус идишдан озуқа олиб, уни сувда тўпланган балиқлар томон тушираётгани акс этган. Ўрдак идиш ва сув ўртасида такроран ҳаракат қилган, балиқлар эса унинг тумшуғи атрофида йиғилган. Бироқ кадрларга қараб ўрдак балиқларни атайлаб овқатлантираётганини аниқ исботлаб бўлмайди, чунки у озуқани сувда юмшатиб еяётган ёки балиқлар озуқа бўлакларига эргашаётган бўлиши мумкин.
Табиат баъзан инсон кутмаган манзараларни намойиш этади. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолавҳада сув ҳавзаси четида турган ўрдакнинг махсус идишдан озуқа олиб, уни сувда тўпланган балиқлар томон тушираётганини кўриш мумкин.
Бир қарашда оддий ҳолатдек туюлади. Аммо кадрлар кетма-кетлигини кузатсангиз, ўрдакнинг ҳаракати гўё балиқларни навбатма-навбат овқатлантираётгандек таассурот қолдиради.
Озуқани ўзи емай, сув томон эгилмоқда
Видеолавҳада сув ҳавзаси бўйида озуқа солинган ёғоч идиш турибди.
Оқ танали, қора бошли ўрдак идиш ёнига келиб, тумшуғи билан озуқадан олади. Кейин эса сув томон эгилиб, тумшуғини балиқлар тўпланган жойга яқинлаштиради.
Шу заҳоти қизил, оқ ва нақшдор катта балиқлар ўрдак атрофига йиғилиб, сув юзасида ҳаракатлана бошлайди.
Кейинги лавҳаларда ҳам худди шу ҳолат такрорланади: ўрдак идиш ва сув ўртасида ҳаракат қилиб, балиқлар эса унинг тумшуғи атрофида тўпланади.
Ушбу ҳолат нега одамларни таъсирлантирди?
Бундай манзарани кўрганда уни инсонларга хос тушунчалар — меҳрибонлик, ғамхўрлик ва бошқалар билан бўлишиш истаги орқали қабул қилиш осон.
Видеога ҳам шундай мазмундаги фикр ҳамроҳлик қилмоқда:
«Табиат кучини тасаввур қила оласизми? Сизлар эса, одамлар, бир-бирингизга озгина бўлса ҳам меҳрибон бўла олмайсизлар. Қаранг, у ҳар бир балиққа овқат беряпти...»
Айнан шу контраст — бир томонда ҳайвоннинг оддий ҳаракати, иккинчи томонда инсонлар ўртасидаги муносабат ҳақидаги мулоҳаза — роликнинг таъсирчанлигини янада оширган.
Ўрдак ҳақиқатан балиқларни атайлаб боқяптими?
Бу ерда бир муҳим жиҳат бор.
Фақат кадрларга қараб ўрдакнинг атайлаб балиқларни овқатлантириш нияти борлигини аниқ исботлаб бўлмайди. Ҳайвон хатти-ҳаракатини инсон ҳиссиётлари билан изоҳлашда эҳтиёт бўлиш керак.
Эҳтимол, ўрдак озуқани сувда юмшатиб ейишга ҳаракат қилаётгандир ёки тумшуғидан тушаётган бўлакларга балиқлар тезда йиғилаётгандир. Балиқлар эса озуқа қаердан пайдо бўлишини ўрганиб, ўрдак сув четида пайдо бўлиши билан унга яқинлашиши ҳам мумкин.
Аммо кадрлардаги такрорий ҳаракат томошабинда бошқа таассурот уйғотади: гўё ўрдак «ўзига эмас, балиқларга олиб келаётгандек».
Балиқлар ҳам ўрдакни яхши «таниб олган»дек
Видеолавҳада яна бир қизиқ детал кўринади.
Сув ҳавзасининг катта қисми бўш турган бўлса-да, кўплаб балиқлар айнан ўрдак турган қирғоқ ёнига йиғилган.
Бу улар озуқа пайдо бўладиган жойни яхши билиши мумкинлигини кўрсатади.
Ҳайвонлар такрорланадиган сигнал ва шароитларни тез ўрганиши мумкин: муайян жой, одам ёки бошқа ҳайвон озуқа билан боғланса, кейинчалик шу сигналнинг ўзи уларни ўша ерга жалб қилади.
Шу сабаб видеода ўрдак ва балиқлар ўртасида шаклланган ўзига хос «овқатланиш одати» акс этган бўлиши ҳам эҳтимол.
Табиатдан олинадиган энг оддий сабоқ
Ўрдак бу ишни онгли равишда балиқларга яхшилик қилиш учун қилаяптими ёки бу оддий озиқланиш механизми натижасими — буни видеонинг ўзи билан аниқ айтиш қийин.
Аммо роликнинг инсонларга таъсири бошқа ерда.
Бир неча сониялик манзара одамни жуда оддий савол ҳақида ўйлашга мажбур қилади:
агар табиатда бир бўлак озуқа атрофида шундай уйғун манзара пайдо бўлаётган бўлса, инсонлар бир-бирига меҳрибонроқ муносабатда бўлиши шунчалик қийинми?
Баъзан катта фалсафа учун узун нутқ шарт эмас.
Бир ўрдак, бир ҳовуч озуқа ва унинг атрофига йиғилган балиқларнинг ўзи ҳам одамни тўхтаб ўйлашга мажбур қилиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…