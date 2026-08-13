Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)

·55·Жамият
Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода оқ танали, қора бошли ўрдак махсус идишдан озуқа олиб, уни сувда тўпланган балиқлар томон тушираётгани акс этган. Ўрдак идиш ва сув ўртасида такроран ҳаракат қилган, балиқлар эса унинг тумшуғи атрофида йиғилган. Бироқ кадрларга қараб ўрдак балиқларни атайлаб овқатлантираётганини аниқ исботлаб бўлмайди, чунки у озуқани сувда юмшатиб еяётган ёки балиқлар озуқа бўлакларига эргашаётган бўлиши мумкин.

Табиат баъзан инсон кутмаган манзараларни намойиш этади. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолавҳада сув ҳавзаси четида турган ўрдакнинг махсус идишдан озуқа олиб, уни сувда тўпланган балиқлар томон тушираётганини кўриш мумкин.

Бир қарашда оддий ҳолатдек туюлади. Аммо кадрлар кетма-кетлигини кузатсангиз, ўрдакнинг ҳаракати гўё балиқларни навбатма-навбат овқатлантираётгандек таассурот қолдиради.

Озуқани ўзи емай, сув томон эгилмоқда

Видеолавҳада сув ҳавзаси бўйида озуқа солинган ёғоч идиш турибди.

Оқ танали, қора бошли ўрдак идиш ёнига келиб, тумшуғи билан озуқадан олади. Кейин эса сув томон эгилиб, тумшуғини балиқлар тўпланган жойга яқинлаштиради.

Шу заҳоти қизил, оқ ва нақшдор катта балиқлар ўрдак атрофига йиғилиб, сув юзасида ҳаракатлана бошлайди.

Кейинги лавҳаларда ҳам худди шу ҳолат такрорланади: ўрдак идиш ва сув ўртасида ҳаракат қилиб, балиқлар эса унинг тумшуғи атрофида тўпланади.

Ушбу ҳолат нега одамларни таъсирлантирди?

Бундай манзарани кўрганда уни инсонларга хос тушунчалар — меҳрибонлик, ғамхўрлик ва бошқалар билан бўлишиш истаги орқали қабул қилиш осон.

Видеога ҳам шундай мазмундаги фикр ҳамроҳлик қилмоқда:

«Табиат кучини тасаввур қила оласизми? Сизлар эса, одамлар, бир-бирингизга озгина бўлса ҳам меҳрибон бўла олмайсизлар. Қаранг, у ҳар бир балиққа овқат беряпти...»

Айнан шу контраст — бир томонда ҳайвоннинг оддий ҳаракати, иккинчи томонда инсонлар ўртасидаги муносабат ҳақидаги мулоҳаза — роликнинг таъсирчанлигини янада оширган.

Ўрдак ҳақиқатан балиқларни атайлаб боқяптими?

Бу ерда бир муҳим жиҳат бор.

Фақат кадрларга қараб ўрдакнинг атайлаб балиқларни овқатлантириш нияти борлигини аниқ исботлаб бўлмайди. Ҳайвон хатти-ҳаракатини инсон ҳиссиётлари билан изоҳлашда эҳтиёт бўлиш керак.

Эҳтимол, ўрдак озуқани сувда юмшатиб ейишга ҳаракат қилаётгандир ёки тумшуғидан тушаётган бўлакларга балиқлар тезда йиғилаётгандир. Балиқлар эса озуқа қаердан пайдо бўлишини ўрганиб, ўрдак сув четида пайдо бўлиши билан унга яқинлашиши ҳам мумкин.

Аммо кадрлардаги такрорий ҳаракат томошабинда бошқа таассурот уйғотади: гўё ўрдак «ўзига эмас, балиқларга олиб келаётгандек».

Балиқлар ҳам ўрдакни яхши «таниб олган»дек

Видеолавҳада яна бир қизиқ детал кўринади.

Сув ҳавзасининг катта қисми бўш турган бўлса-да, кўплаб балиқлар айнан ўрдак турган қирғоқ ёнига йиғилган.

Бу улар озуқа пайдо бўладиган жойни яхши билиши мумкинлигини кўрсатади.

Ҳайвонлар такрорланадиган сигнал ва шароитларни тез ўрганиши мумкин: муайян жой, одам ёки бошқа ҳайвон озуқа билан боғланса, кейинчалик шу сигналнинг ўзи уларни ўша ерга жалб қилади.

Шу сабаб видеода ўрдак ва балиқлар ўртасида шаклланган ўзига хос «овқатланиш одати» акс этган бўлиши ҳам эҳтимол.

Табиатдан олинадиган энг оддий сабоқ

Ўрдак бу ишни онгли равишда балиқларга яхшилик қилиш учун қилаяптими ёки бу оддий озиқланиш механизми натижасими — буни видеонинг ўзи билан аниқ айтиш қийин.

Аммо роликнинг инсонларга таъсири бошқа ерда.

Бир неча сониялик манзара одамни жуда оддий савол ҳақида ўйлашга мажбур қилади:

агар табиатда бир бўлак озуқа атрофида шундай уйғун манзара пайдо бўлаётган бўлса, инсонлар бир-бирига меҳрибонроқ муносабатда бўлиши шунчалик қийинми?

Баъзан катта фалсафа учун узун нутқ шарт эмас.

Бир ўрдак, бир ҳовуч озуқа ва унинг атрофига йиғилган балиқларнинг ўзи ҳам одамни тўхтаб ўйлашга мажбур қилиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Бугун, 11:22Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Бугун, 10:30Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Бугун, 10:26Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бугун, 10:22Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиКеча, 22:00Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиФарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиКеча, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди