Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини берди

·0·Техно
Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини берди

Ижтимоий тармоқлар оламида шаффофликни ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида Х компанияси ўзининг асосий рейтинг механизми ва машҳур «Фор Ёу» (Сиз учун) алгоритмининг манба кодини очиқ эълон қилди. TechCrunch нашри ва компания маълумотларига кўра, мазкур қадам фойдаланувчиларга ўз аккаунтлари ёки постларига платформа тизимлари қандай таъсир кўрсатаётганини мустақил равишда текшириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания «Фор Ёу» асосий тасмаси кодини GitHub платформасида Апаче v2 лицензияси остида оммага тақдим этди. Ушбу кенгайтириш аввалги уринишларга нисбатан код базасини қарийб 10-15 баробар катталаштирди. Эндиликда модел конфигурациялари, фильтрлар ва постларни тартиблашда қўлланиладиган асосий параметрлар очиқ ҳолда намойиш этилмоқда.

Шаффофлик ва янги имкониятлар

Х маҳсулот бўйича вице-президенти Кейт Колманнинг таъкидлашича, фойдаланувчилар нафақат кодни кўриб чиқишлари, балки рейтинг тизими ва ҳисоблаш скореъларини компаниядан ташқарида ҳам ўзлари ишга туширишлари мумкин. Бу эса платформанинг қоидабузар ёки муаммоли контентни қандай фильтрлашини яққол кўрсатиб беради.

Код базаси билан бир қаторда, Х фойдаланувчиларга ўз аккаунтининг ҳолатини баҳолаш имконини берувчи махсус шаффофлик воситасини ҳам жорий этмоқда. Илова созламаларидаги «Ундер те Ҳоод» саҳифаси орқали охирги ойда 10 тадан ортиқ пост ёзган фойдаланувчилар ўзларининг йиғма статистикасини ЖСОН файл кўринишида юклаб олишлари мумкин бўлади.

Сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилиш

  • Фойдаланувчилар юклаб олинган статистик маълумотларни ўзлари танлаган LLM (катта тил модели) тизимига ташлашлари мумкин.
  • Сунъий интеллектга Х компаниясининг GitHub'даги омборига мурожаат қилиш буюрилади.
  • Натижада техник бўлмаган фойдаланувчилар ҳам ўз постларига нисбатан қандайдир чекловлар ёки махсус ёрлиқлар қўлланилганини осонгина тушуниб олишлари мумкин бўлади.
Маълум қилинишича, ушбу восита дастлаб камида бир йиллик тарихга эга бўлган синов гуруҳидаги аккаунтлар учун пилот режимида ишга туширилади ва кейинчалик босқичма-босқич барча фойдаланувчиларга татбиқ этилади.

Ташқи тадқиқотчилар аллақачон тавсия тизимларини синовдан ўтказиб, ҳар бир пост учун ҳисобланадиган рақамли қийматларни Х ташқарисида муваффақиятли ишга туширишга муваффақ бўлишди. Келгусида дастурчилар GitHub орқали ўзларининг тузатишлари ва янгиланишларини (пулл реқуестс) юборишлари мумкин бўлади, уларни эса Х муҳандислари кўриб чиқиб, алгоритмга киритиш масаласини муҳокама қиладилар.

ХАлгоритмШаффофликGitHubТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиҒарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиБугун, 21:26Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиБугун, 20:58Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиБугун, 20:57Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаMicrosoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаБугун, 20:52Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди