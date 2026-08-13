Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини берди
Ижтимоий тармоқлар оламида шаффофликни ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида Х компанияси ўзининг асосий рейтинг механизми ва машҳур «Фор Ёу» (Сиз учун) алгоритмининг манба кодини очиқ эълон қилди. TechCrunch нашри ва компания маълумотларига кўра, мазкур қадам фойдаланувчиларга ўз аккаунтлари ёки постларига платформа тизимлари қандай таъсир кўрсатаётганини мустақил равишда текшириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания «Фор Ёу» асосий тасмаси кодини GitHub платформасида Апаче v2 лицензияси остида оммага тақдим этди. Ушбу кенгайтириш аввалги уринишларга нисбатан код базасини қарийб 10-15 баробар катталаштирди. Эндиликда модел конфигурациялари, фильтрлар ва постларни тартиблашда қўлланиладиган асосий параметрлар очиқ ҳолда намойиш этилмоқда.
Шаффофлик ва янги имкониятларХ маҳсулот бўйича вице-президенти Кейт Колманнинг таъкидлашича, фойдаланувчилар нафақат кодни кўриб чиқишлари, балки рейтинг тизими ва ҳисоблаш скореъларини компаниядан ташқарида ҳам ўзлари ишга туширишлари мумкин. Бу эса платформанинг қоидабузар ёки муаммоли контентни қандай фильтрлашини яққол кўрсатиб беради.
Код базаси билан бир қаторда, Х фойдаланувчиларга ўз аккаунтининг ҳолатини баҳолаш имконини берувчи махсус шаффофлик воситасини ҳам жорий этмоқда. Илова созламаларидаги «Ундер те Ҳоод» саҳифаси орқали охирги ойда 10 тадан ортиқ пост ёзган фойдаланувчилар ўзларининг йиғма статистикасини ЖСОН файл кўринишида юклаб олишлари мумкин бўлади.
Сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилиш
- Фойдаланувчилар юклаб олинган статистик маълумотларни ўзлари танлаган LLM (катта тил модели) тизимига ташлашлари мумкин.
- Сунъий интеллектга Х компаниясининг GitHub'даги омборига мурожаат қилиш буюрилади.
- Натижада техник бўлмаган фойдаланувчилар ҳам ўз постларига нисбатан қандайдир чекловлар ёки махсус ёрлиқлар қўлланилганини осонгина тушуниб олишлари мумкин бўлади.
Ташқи тадқиқотчилар аллақачон тавсия тизимларини синовдан ўтказиб, ҳар бир пост учун ҳисобланадиган рақамли қийматларни Х ташқарисида муваффақиятли ишга туширишга муваффақ бўлишди. Келгусида дастурчилар GitHub орқали ўзларининг тузатишлари ва янгиланишларини (пулл реқуестс) юборишлари мумкин бўлади, уларни эса Х муҳандислари кўриб чиқиб, алгоритмга киритиш масаласини муҳокама қиладилар.
…