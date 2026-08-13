Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатланди
О.С.дан микромолия ташкилоти фойдасига 128 миллион сўм қарздорликни ундириш учун унга тегишли автотранспорт воситаси хатланди. Мажбурий ижро бюросининг Чилонзор туман бўлими қарздорга ижро иши қўзғатилгани ҳақида огоҳлантириш юборган. Қарздор белгиланган муддатда қарзини тўламагач, автомобил вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди.
Мажбурий ижро бюросининг Чилонзор туман бўлими иш юритувига фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судининг ижро варақасига асосан қарздор О.С.дан ундирувчи микромолия ташкилоти фойдасига 128 миллион сўм қарздорликни ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати келиб тушган.
Мазкур ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочиси томонидан Ўзбекистон Республикасининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги Қонунининг 23-моддасига асосан ижро иши юритувини қўзғатиш ҳақида қарор қабул қилиниб, қарздорга бу ҳақда тегишли тартибда огоҳлантириш юборилган.
Ижро ҳаракатлари давомида қарздорга нисбатан қонун ҳужжатларида назарда тутилган барча мажбурий ижро чоралари қўлланилган. Бироқ белгиланган муддатларда қарздорлик бартараф этилмаган.
Шунга қарамасдан, қарздор томонидан белгиланган муддатда қарз тўланмаган. Натижада давлат ижрочилари томонидан қонунчиликда назарда тутилган мажбурий ижро чоралари қўлланилиб, қарздорга тегишли автотранспорт воситаси хатланди ҳамда вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди.
Мажбурий ижро бюроси фуқароларни суд ҳужжатлари талабларини ўз вақтида ва ихтиёрий равишда бажаришга чақиради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…