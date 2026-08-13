Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатланди

·19·Жамият
Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатланди
Қисқача

О.С.дан микромолия ташкилоти фойдасига 128 миллион сўм қарздорликни ундириш учун унга тегишли автотранспорт воситаси хатланди. Мажбурий ижро бюросининг Чилонзор туман бўлими қарздорга ижро иши қўзғатилгани ҳақида огоҳлантириш юборган. Қарздор белгиланган муддатда қарзини тўламагач, автомобил вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди.

Мажбурий ижро бюросининг Чилонзор туман бўлими иш юритувига фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судининг ижро варақасига асосан қарздор О.С.дан ундирувчи микромолия ташкилоти фойдасига 128 миллион сўм қарздорликни ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати келиб тушган.

Мазкур ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочиси томонидан Ўзбекистон Республикасининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги Қонунининг 23-моддасига асосан ижро иши юритувини қўзғатиш ҳақида қарор қабул қилиниб, қарздорга бу ҳақда тегишли тартибда огоҳлантириш юборилган.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздорга нисбатан қонун ҳужжатларида назарда тутилган барча мажбурий ижро чоралари қўлланилган. Бироқ белгиланган муддатларда қарздорлик бартараф этилмаган.

Шунга қарамасдан, қарздор томонидан белгиланган муддатда қарз тўланмаган. Натижада давлат ижрочилари томонидан қонунчиликда назарда тутилган мажбурий ижро чоралари қўлланилиб, қарздорга тегишли автотранспорт воситаси хатланди ҳамда вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди.

Мажбурий ижро бюроси фуқароларни суд ҳужжатлари талабларини ўз вақтида ва ихтиёрий равишда бажаришга чақиради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЧиланзарЎзбекистонTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Бугун, 12:34Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Бугун, 11:22Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Бугун, 10:30Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Бугун, 10:26Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бугун, 10:22Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиКеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди