Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатланди
Мажбурий ижро бюросининг Яшнобод туман бўлими томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида фуқаро Н.А.нинг коммунал тўловлар, солиқ ва маъмурий жарималар бўйича узоқ вақт давомида қарздорликни бартараф этмагани аниқланди.
ФИБ Миробод туманлараро судининг 2025 йил 19 мартдаги суд буйруғига асосан қарздордан иссиқлик таъминоти корхонаси фойдасига 21,1 миллион сўмдан ортиқ маблағ ундириш белгиланган.
Шунингдек, Яшнобод туман солиқ инспекцияси фойдасига солиқ қарзи, 16 та ЙҲХББ қарорлари бўйича маъмурий жарималар ҳамда давлат божлари бўйича ижро ҳужжатлари мавжуд бўлиб, жами қарздорлик миқдори 33,5 миллион сўмдан ошган.
Ўрганишлар натижасида қарздор номида “TRACKER 2” русумли автотранспорт воситаси борлиги аниқланиб, у қидирувга берилган.
Олиб борилган чора-тадбирлар давомида қарздорлик ихтиёрий равишда тўланмагани сабабли 2026 йил 9 август куни мазкур автомашина хатланди.
Айни пайтда давлат ижрочиси томонидан транспорт воситасини электрон аукцион савдоларига чиқариш чоралари кўрилмоқда. Савдодан тушадиган маблағлар қарздорга нисбатан мавжуд бўлган 21 та ижро ҳужжати бўйича қарздорликларни қоплашга йўналтирилади.
Мазкур ҳолат коммунал хизматлар, солиқ ва маъмурий жарималарни ўз вақтида тўламаслик мулкий оқибатларга олиб келиши, хусусан автотранспорт воситаси хатланиб, аукцион орқали сотилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатмоқда. Фуқаролардан мажбурий ижро чоралари қўлланилишидан олдин қарздорликларини ихтиёрий равишда бартараф этиш сўралади.
…