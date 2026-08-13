Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатланди

·0·Жамият
Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатланди

Мажбурий ижро бюросининг Яшнобод туман бўлими томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида фуқаро Н.А.нинг коммунал тўловлар, солиқ ва маъмурий жарималар бўйича узоқ вақт давомида қарздорликни бартараф этмагани аниқланди.

ФИБ Миробод туманлараро судининг 2025 йил 19 мартдаги суд буйруғига асосан қарздордан иссиқлик таъминоти корхонаси фойдасига 21,1 миллион сўмдан ортиқ маблағ ундириш белгиланган.

Шунингдек, Яшнобод туман солиқ инспекцияси фойдасига солиқ қарзи, 16 та ЙҲХББ қарорлари бўйича маъмурий жарималар ҳамда давлат божлари бўйича ижро ҳужжатлари мавжуд бўлиб, жами қарздорлик миқдори 33,5 миллион сўмдан ошган.

Ўрганишлар натижасида қарздор номида “TRACKER 2” русумли автотранспорт воситаси борлиги аниқланиб, у қидирувга берилган.

Олиб борилган чора-тадбирлар давомида қарздорлик ихтиёрий равишда тўланмагани сабабли 2026 йил 9 август куни мазкур автомашина хатланди.

Айни пайтда давлат ижрочиси томонидан транспорт воситасини электрон аукцион савдоларига чиқариш чоралари кўрилмоқда. Савдодан тушадиган маблағлар қарздорга нисбатан мавжуд бўлган 21 та ижро ҳужжати бўйича қарздорликларни қоплашга йўналтирилади.

Мазкур ҳолат коммунал хизматлар, солиқ ва маъмурий жарималарни ўз вақтида тўламаслик мулкий оқибатларга олиб келиши, хусусан автотранспорт воситаси хатланиб, аукцион орқали сотилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатмоқда. Фуқаролардан мажбурий ижро чоралари қўлланилишидан олдин қарздорликларини ихтиёрий равишда бартараф этиш сўралади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиАлимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиБугун, 19:56Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Бугун, 16:04Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиҚарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиБугун, 14:54Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Бугун, 12:34Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Бугун, 11:22Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Бугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди