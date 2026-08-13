Алимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилди

·0·Жамият
Алимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилди

Алимент ундируви билан боғлиқ ижро ҳужжатлари ижросини таъминлаш юзасидан, алимент тўлашдан бўйин товлаб қидирувда юрган  шахсларнинг аниқлаш борасида тизимли ишлар олиб борилиб, уларнинг иш ҳужжатлари судларга ўтказилиб, тегишли чоралар кўрилмоқда.

Мажбурий ижро бюросининг Янгиариқ тумани бўлими иш юритувида бўлган қарздор М.Д. фуқаролик ишлари бўйича Боғот туманлараро судининг 04.06.2014 йилдаги суд буйруғига асосан ундирувчи М.Н. фойдасига бир нафар фарзандининг моддий таъминоти учун алимент пулини тўлаб бориши белгиланган бўлса-да, у белгиланган алимент пулларини ўз вақтида тўламасдан келган.

Натижада, 01.08.2026 йил ҳолатига алиментдан 63,5 млн. сўм қарздорлиги йиғилиб қолган ва қарздорга нисбатан қидирув эълон қилинган.

Бошқарманинг қидирув шўъбаси ходимлари томонидан олиб борилган қидирув ҳаракатлари жараёнида қарздор М.Д. Урганч шаҳридаги янги қурилаётган кўп қаватли уйнинг қурилишида норасмий равишда ишлаб келаётганлиги аниқланган.

Олиб борилган қидирув тадбирлари давомида қарздор М.Д. Янгиариқ туманига олиб борилган ва бўлим давлат ижрочиси Ғ.Тиллаев томонидан унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, тўпланган ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси МЖтКнинг 47-4-моддасига асосан Жиноят ишлари бўйича Янгиариқ тумани судига юборилган.

Суднинг 06.08.2026 йилдаги қарори билан қарздор М.Д.га 15 (ўн беш) сутка маъмурий қамоқ жазоси қўлланилиб, жазо муқаррарлиги таъминланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Бугун, 16:04Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиҚарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиБугун, 14:54Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Бугун, 12:34Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Бугун, 11:22Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Бугун, 10:30Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Бугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди