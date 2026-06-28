ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти нафақат юртимизда, балки хорижда ҳам катта қизиқиш билан кузатилди. Хусусан, Россиянинг нуфузли “Спорт-Экспресс” нашри мусобақадаги иштирокини якунлаган терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов билан эксклюзив суҳбат уюштирди.

Қуйида ушбу интервьюнинг матнли шаклини эътиборингизга ҳавола этамиз.

«Ҳисобда олдинда бўлсак, хатолар бошланади»

— Фабио Каннаваро жамоага тажриба етишмаганини, айниқса, иккинчи бўлимда режалаштирилмаган ҳолда узун узатмаларга ўтиб кетганингизларни айтди. Ростдан ҳам шундай бўлдими?

— Ҳа, албатта. Бу ерда асосий омил психология бўлди. Ҳисобда олдинда бўлсангиз, ҳар қандай ҳолатда ҳам гол ўтказмаслик ва устунликни сақлаб қолишни хоҳлайсиз. Шунинг учун хатолар бошланади. Биз тўпни яхши назорат қила олмадик ва ўйлайманки, рақиб бизни шунинг учун жазолади.

— Голли узатма вазиятида Аббосбек Файзуллаев тўпга текканми?

— Унинг ўзи текканини айтди. Умид қиламанки, ассист айнан унга ёзилади.

«Жаҳон чемпионатидаги голни ҳаётингиз давомида эслаб юрасиз»

— Жаҳон чемпионатида гол урганингиз сиз учун қанчалик муҳим?

— Албатта, мен учун бу муҳим. Барибир ҳаёт давомида Жаҳон чемпионатида урган голингизни эслаб юрасиз. Агар ғалаба қозонганимизда эса янада яхши бўларди.

— Португалия билан ўйиндан (0:5) кейин ким биландир футболка алмаштирдингизми?

— Йўқ. Ўша пайтда ҳеч ким билан футболка алмаштиришга кайфиятим йўқ эди.

Каннаваронинг жамоага берган даражаси

— Каннаваро жамоага нималар бера олди?

— Жуда кўп ижобий нарсалар. Бирма-бир санаб ўтирмайман. Бизда унинг барча ғояларини тўлиқ ўзлаштириш учун вақт етарли бўлмади. Лекин профессионаллик нуқтаи назаридан у футболчиларга жуда кўп нарсани ўргатди ва юқори даражада ўйнаш учун қандай футболчи бўлиш кераклигини кўрсатди.

— Россияда фаолиятингизга ҳисса қўшган инсонларга нимадир демоқчимисиз?

— Бизга мухлислик қилган, бизни қўллаб-қувватлаган барчага катта раҳмат айтаман. Ҳаммасига салом ва миннатдорлик билдираман.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Бугун, 17:55Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизҚодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизБугун, 17:28Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиУругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиБугун, 16:42Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиЖуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди