ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти нафақат юртимизда, балки хорижда ҳам катта қизиқиш билан кузатилди. Хусусан, Россиянинг нуфузли “Спорт-Экспресс” нашри мусобақадаги иштирокини якунлаган терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов билан эксклюзив суҳбат уюштирди.
Қуйида ушбу интервьюнинг матнли шаклини эътиборингизга ҳавола этамиз.
«Ҳисобда олдинда бўлсак, хатолар бошланади»
— Фабио Каннаваро жамоага тажриба етишмаганини, айниқса, иккинчи бўлимда режалаштирилмаган ҳолда узун узатмаларга ўтиб кетганингизларни айтди. Ростдан ҳам шундай бўлдими?
— Ҳа, албатта. Бу ерда асосий омил психология бўлди. Ҳисобда олдинда бўлсангиз, ҳар қандай ҳолатда ҳам гол ўтказмаслик ва устунликни сақлаб қолишни хоҳлайсиз. Шунинг учун хатолар бошланади. Биз тўпни яхши назорат қила олмадик ва ўйлайманки, рақиб бизни шунинг учун жазолади.
— Голли узатма вазиятида Аббосбек Файзуллаев тўпга текканми?
— Унинг ўзи текканини айтди. Умид қиламанки, ассист айнан унга ёзилади.
«Жаҳон чемпионатидаги голни ҳаётингиз давомида эслаб юрасиз»
— Жаҳон чемпионатида гол урганингиз сиз учун қанчалик муҳим?
— Албатта, мен учун бу муҳим. Барибир ҳаёт давомида Жаҳон чемпионатида урган голингизни эслаб юрасиз. Агар ғалаба қозонганимизда эса янада яхши бўларди.
— Португалия билан ўйиндан (0:5) кейин ким биландир футболка алмаштирдингизми?
— Йўқ. Ўша пайтда ҳеч ким билан футболка алмаштиришга кайфиятим йўқ эди.
Каннаваронинг жамоага берган даражаси
— Каннаваро жамоага нималар бера олди?
— Жуда кўп ижобий нарсалар. Бирма-бир санаб ўтирмайман. Бизда унинг барча ғояларини тўлиқ ўзлаштириш учун вақт етарли бўлмади. Лекин профессионаллик нуқтаи назаридан у футболчиларга жуда кўп нарсани ўргатди ва юқори даражада ўйнаш учун қандай футболчи бўлиш кераклигини кўрсатди.
— Россияда фаолиятингизга ҳисса қўшган инсонларга нимадир демоқчимисиз?
— Бизга мухлислик қилган, бизни қўллаб-қувватлаган барчага катта раҳмат айтаман. Ҳаммасига салом ва миннатдорлик билдираман.
…