“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди

·11·Жамият
“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди
Қисқача

“Б.” МЧЖнинг Тошкент шаҳар солиқ бошқармаси олдидаги 107 271 779 сўмлик қарздорлиги сабабли балансидаги “ҲОВО” русумли юк машинаси хатланди. Транспорт воситаси баҳоланиб, унинг бозор қиймати 440 951 000 сўм этиб белгиланди. Юк машинаси қарздорликни қоплаш мақсадида “Э-ауксион” электрон онлайн ауксион платформасига жойлаштирилди. Ауксиондан тушган маблағлар белгиланган тартибда солиқ қарздорлигини қоплашга йўналтирилади.

Мажбурий ижро бюросининг Сергели туман бўлими иш юритувида Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг қарорига асосан қарздор “B.” МЧЖдан ундирувчи Тошкент шаҳар солиқ бошқармаси фойдасига 107 271 779 сўм солиқ қарздорлигини ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилмоқда.

Мазкур ижро ҳужжати Бюронинг Сергели туман бўлими иш юритувига 2026 йил 29 июнь куни келиб тушган бўлиб, давлат ижрочиси томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда ижро иши қўзғатилиб, қарздор корхонага ихтиёрий муддатда қарздорликни бартараф этиш ҳақида тегишли талабнома юборилган.

Белгиланган муддатда қарздорлик ихтиёрий тартибда тўланмаганлиги сабабли давлат ижрочиси томонидан қарздор корхонанинг мол-мулкий ҳолати ўрганилиб, унга тегишли бўлган мол-мулклар аниқланган.

Ўрганишлар натижасида корхона балансида мавжуд бўлган “HOWO” русумли юк автотранспорт воситаси аниқланиб, у белгиланган тартибда хатланган.
Шундан сўнг транспорт воситаси баҳоланиб, унинг бозор қиймати 440 951 000 сўм этиб белгиланган.

Қонунчилик талабларига мувофиқ мазкур автотранспорт воситаси реализация қилиш мақсадида “E-auksion” электрон онлайн аукцион платформасига жойлаштирилган.

Ҳозирги вақтда автотранспорт воситасини электрон аукцион орқали сотиш ишлари олиб борилмоқда. Аукцион натижаларига кўра тушган маблағлар белгиланган тартибда солиқ қарздорлигини қоплашга йўналтирилади

Мажбурий ижро бюроси томонидан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатлари ижросини таъминлаш, шунингдек давлат бюджети олдидаги қарздорликларни ундириш бўйича чора-тадбирлар изчил давом эттирилмоқда.

ХОВОТошкентЭ-ауксион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

От миниб келган ўғил онасини қувонтирдиОт миниб келган ўғил онасини қувонтирдиБугун, 20:11Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБугун, 17:56Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Бугун, 17:52Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Бугун, 17:52Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиЖиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиБугун, 17:49Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиНаманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиБугун, 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди