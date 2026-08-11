“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди
“Б.” МЧЖнинг Тошкент шаҳар солиқ бошқармаси олдидаги 107 271 779 сўмлик қарздорлиги сабабли балансидаги “ҲОВО” русумли юк машинаси хатланди. Транспорт воситаси баҳоланиб, унинг бозор қиймати 440 951 000 сўм этиб белгиланди. Юк машинаси қарздорликни қоплаш мақсадида “Э-ауксион” электрон онлайн ауксион платформасига жойлаштирилди. Ауксиондан тушган маблағлар белгиланган тартибда солиқ қарздорлигини қоплашга йўналтирилади.
Мажбурий ижро бюросининг Сергели туман бўлими иш юритувида Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг қарорига асосан қарздор “B.” МЧЖдан ундирувчи Тошкент шаҳар солиқ бошқармаси фойдасига 107 271 779 сўм солиқ қарздорлигини ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилмоқда.
Мазкур ижро ҳужжати Бюронинг Сергели туман бўлими иш юритувига 2026 йил 29 июнь куни келиб тушган бўлиб, давлат ижрочиси томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда ижро иши қўзғатилиб, қарздор корхонага ихтиёрий муддатда қарздорликни бартараф этиш ҳақида тегишли талабнома юборилган.
Белгиланган муддатда қарздорлик ихтиёрий тартибда тўланмаганлиги сабабли давлат ижрочиси томонидан қарздор корхонанинг мол-мулкий ҳолати ўрганилиб, унга тегишли бўлган мол-мулклар аниқланган.
Ўрганишлар натижасида корхона балансида мавжуд бўлган “HOWO” русумли юк автотранспорт воситаси аниқланиб, у белгиланган тартибда хатланган.
Шундан сўнг транспорт воситаси баҳоланиб, унинг бозор қиймати 440 951 000 сўм этиб белгиланган.
Қонунчилик талабларига мувофиқ мазкур автотранспорт воситаси реализация қилиш мақсадида “E-auksion” электрон онлайн аукцион платформасига жойлаштирилган.
Ҳозирги вақтда автотранспорт воситасини электрон аукцион орқали сотиш ишлари олиб борилмоқда. Аукцион натижаларига кўра тушган маблағлар белгиланган тартибда солиқ қарздорлигини қоплашга йўналтирилади
Мажбурий ижро бюроси томонидан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатлари ижросини таъминлаш, шунингдек давлат бюджети олдидаги қарздорликларни ундириш бўйича чора-тадбирлар изчил давом эттирилмоқда.
…