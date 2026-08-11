Google бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқда

·25·Техно
Google бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқда
Қисқача

Google айрим авторизациядан ўтмаган фойдаланувчилар учун бош саҳифасидаги анъанавий «Поиск» тугмаси ўрнига сунъий интеллект функсияларига йўналтирувчи учта ёрлиқни синовдан ўтказмоқда. Янги ёрлиқлар тасвир яратиш (Креате имагес), файллар бўйича саволлар бериш (Аск абоут филес) ва ғояларни муҳокама қилиш (Браинсторм) имкониятларини таклиф этади.

Google ўзининг ўн йилликлар давомида ўзгармас бўлиб келган бош саҳифаси дизайнини тубдан янгилаш бўйича навбатдаги қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания баъзи фойдаланувчилар учун анъанавий «Поиск» тугмасини олиб ташлаб, унинг ўрнига сунъий интеллект функцияларига йўналтирувчи учта махсус ёрлиқни жорий қилди. Ушбу ўзгариш интернет оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки қидирув тизимлари эволюциясида бутун бошли давр якунланаётган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча мазкур янгилик фақат авторизациядан ўтмаган кичик гуруҳ фойдаланувчиларида синовдан ўтказилмоқда. Эксперимент бир нечта турли браузерларда қайд этилган бўлиб, у компания томонидан расман эълон қилинмаган. Шунга қарамай, мазкур ёндашув Google стратегиясида фойдаланувчиларга маълумот қидиришдан ташқари, тўғридан-тўғри мулоқот ва контент яратиш имкониятларини тақдим этишга устувор аҳамият берилаётганини кўрсатади.

Янги интерфейс ва сунъий интеллект имкониятлари

Қидирув сатри остида жойлашган янги ёрлиқлар учта асосий йўналишни ўз ичига олади: тасвирларни яратиш (Креате имагес), файллар бўйича саволлар бериш (Аск абоут филес) ва ғояларни муҳокама қилиш ёки «мозговой штурм» (Браинсторм). Шу билан бирга, машҳур «Мне повезёт» тугмаси ўз жойида қолган, AI Моде эса қидирув сатрининг ичида сақланиб қолган.

Ушбу воситаларнинг ишлаш механизми фойдаланувчи ҳисоб қайдномасига кирган ёки кирмаганига қараб фарқ қилади. Хусусан, ҳужжатларни юклаб улар юзасидан саволлар бериш ёки Gemini билан мулоқотни бошлаш каби функциялар авторизациясиз ҳам ишлайди. Бироқ сунъий интеллект ёрдамида тасвир яратиш функциясидан фойдаланиш учун тизимга кириш талаб этилади. Қизиғи шундаки, фойдаланувчи ўз аккаунтига кириши билан мазкур учта янги ёрлиқ йўқолиб, ҳисобдан чиққач яна пайдо бўлади.

Стратегик бурилиш ва келажак истиқболлари

Google бош саҳифаси ўзининг консерватив дизайни билан ажралиб турарди ва «Поиск» тугмаси унинг асосий элементи ҳисобланарди. Янги тажриба эса фойдаланувчиларга нафақат ахборот излаш, балки ўз маълумотларини таҳлил қилиш, контент яратиш ва Gemini модели билан бевосита мулоқот қилиш имконини берувчи муҳитни тақдим этмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ёндашув компаниянинг анъанавий қидирув натижаларини кўрсатишдан сўровни шакллантириш босқичидаёқ сунъий интеллект билан ўзаро мулоқот қилишга ўтаётганидан далолат беради. Агар ушбу синов муваффақиятли деб топилса ва кенг жамоатчиликка татбиқ этилса, бу қидирув тизимлари тарихидаги энг сезиларли интерфейс ўзгаришларидан бири бўлади.

GoogleGeminiТехнологияҚидирув тизимиСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаБугун, 22:54Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиБугун, 22:53Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиСкалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиБугун, 22:52Rivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайдиRivian раҳбари РЖ Скаринге TechCrunch Disrupt 2026 тадбирида нутқ сўзлайдиБугун, 21:55Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайдиСунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайдиБугун, 21:55Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди