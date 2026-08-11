Google бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқда
Google айрим авторизациядан ўтмаган фойдаланувчилар учун бош саҳифасидаги анъанавий «Поиск» тугмаси ўрнига сунъий интеллект функсияларига йўналтирувчи учта ёрлиқни синовдан ўтказмоқда. Янги ёрлиқлар тасвир яратиш (Креате имагес), файллар бўйича саволлар бериш (Аск абоут филес) ва ғояларни муҳокама қилиш (Браинсторм) имкониятларини таклиф этади.
Google ўзининг ўн йилликлар давомида ўзгармас бўлиб келган бош саҳифаси дизайнини тубдан янгилаш бўйича навбатдаги қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания баъзи фойдаланувчилар учун анъанавий «Поиск» тугмасини олиб ташлаб, унинг ўрнига сунъий интеллект функцияларига йўналтирувчи учта махсус ёрлиқни жорий қилди. Ушбу ўзгариш интернет оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки қидирув тизимлари эволюциясида бутун бошли давр якунланаётган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча мазкур янгилик фақат авторизациядан ўтмаган кичик гуруҳ фойдаланувчиларида синовдан ўтказилмоқда. Эксперимент бир нечта турли браузерларда қайд этилган бўлиб, у компания томонидан расман эълон қилинмаган. Шунга қарамай, мазкур ёндашув Google стратегиясида фойдаланувчиларга маълумот қидиришдан ташқари, тўғридан-тўғри мулоқот ва контент яратиш имкониятларини тақдим этишга устувор аҳамият берилаётганини кўрсатади.
Янги интерфейс ва сунъий интеллект имкониятлариҚидирув сатри остида жойлашган янги ёрлиқлар учта асосий йўналишни ўз ичига олади: тасвирларни яратиш (Креате имагес), файллар бўйича саволлар бериш (Аск абоут филес) ва ғояларни муҳокама қилиш ёки «мозговой штурм» (Браинсторм). Шу билан бирга, машҳур «Мне повезёт» тугмаси ўз жойида қолган, AI Моде эса қидирув сатрининг ичида сақланиб қолган.
Ушбу воситаларнинг ишлаш механизми фойдаланувчи ҳисоб қайдномасига кирган ёки кирмаганига қараб фарқ қилади. Хусусан, ҳужжатларни юклаб улар юзасидан саволлар бериш ёки Gemini билан мулоқотни бошлаш каби функциялар авторизациясиз ҳам ишлайди. Бироқ сунъий интеллект ёрдамида тасвир яратиш функциясидан фойдаланиш учун тизимга кириш талаб этилади. Қизиғи шундаки, фойдаланувчи ўз аккаунтига кириши билан мазкур учта янги ёрлиқ йўқолиб, ҳисобдан чиққач яна пайдо бўлади.
Стратегик бурилиш ва келажак истиқболлариGoogle бош саҳифаси ўзининг консерватив дизайни билан ажралиб турарди ва «Поиск» тугмаси унинг асосий элементи ҳисобланарди. Янги тажриба эса фойдаланувчиларга нафақат ахборот излаш, балки ўз маълумотларини таҳлил қилиш, контент яратиш ва Gemini модели билан бевосита мулоқот қилиш имконини берувчи муҳитни тақдим этмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ёндашув компаниянинг анъанавий қидирув натижаларини кўрсатишдан сўровни шакллантириш босқичидаёқ сунъий интеллект билан ўзаро мулоқот қилишга ўтаётганидан далолат беради. Агар ушбу синов муваффақиятли деб топилса ва кенг жамоатчиликка татбиқ этилса, бу қидирув тизимлари тарихидаги энг сезиларли интерфейс ўзгаришларидан бири бўлади.
…