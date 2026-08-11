«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?

·54·Спорт
«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?
Қисқача

Кот-дъИвуарлик 28 ёшли ҳимоячи Коффи Куао Франсиянинг «Мес» клубидан кейин Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасига қўшилди. У Европадаги таклифларга қарамай, ўзини тўлиқ намоён эта оладиган лойиҳа сифатида «Нефтчи»ни танлаганини айтди. Куао клуб билан 2027 йилнинг 30 июнига қадар шартнома имзолади. Ўнг қанот ҳимоячиси тезлиги, тажрибаси ва агрессив ўйини билан жамоанинг мавсумдаги мақсадларига эришишига ёрдам беришга вада берди.

Ўзбекистон Суперлигаси ёзги трансфер ойнасида шов-шувли келишувга қўл урди. Франциянинг «Мец» клуби собиқ ҳимоячиси, Кот-д'Ивуар миллий терма жамоаси аъзоси Коффи Куао фаолиятини Фарғонанинг «Нефтчи» клубида давом эттирадиган бўлди. 28 ёшли тажрибали футболчи Европани тарк этиб, Ўзбекистон чемпионатини танлагани сабаблари ва француз матбуот берган интервьюсидаги фикрлари кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Франциянинг нуфузли 225foot.com нашрига интервью берган ивуарлик ҳимоячи бу кутилмаган, аммо амбицияли қарори борасида очиқ-ошкор сўзлаб берди.

«Мец» билан хайрлашув ва «Нефтчи» лойиҳаси

Жорий йилнинг июль ойида Франциянинг «Мец» клуби билан амалдаги шартномаси якунига етгач, Коффи Куао эркин агентга айланган эди. Унга европалик бир нечта клублардан таклифлар бўлишига қарамай, футболчи шошмасликни ва ўзини тўлиқ намоён эта оладиган лойиҳани танлашни маъқул кўрди.

«Мец»даги фаолиятим ва июлда шартномам якунига етгач, ўзимни тўлиқ керакли ҳис қиладиган лойиҳани танлаш учун шошмасликни маъқул кўрдим. “Нефтчи” варианти пайдо бўлганида, клуб раҳбариятининг режалари менга маъқул келди. Ўзбекистон чемпионатини кашф этиш — мен учун жуда қизиқарли чорлов ва ҳам инсоний, ҳам спорт нуқтаи назаридан янги саргузаштдир», — деди Коффи Куао.

2027 йилгача мўлжалланган шартнома

Фарғона клуби раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида юқори савиядаги легионерни ўз сафига қўшиб олишга эришди. Томонлар ўртасидаги келишув бир ярим мавсумга мўлжалланган бўлиб, Куао «Нефтчи» билан 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган расмий шартномага имзо чекди.

Кот-д'Ивуарлик футболчи Европа майдонларида тўплаган бой тажрибаси ва тактик билимларини янги жамоасига беришга тайёрлигини билдирди.

«Майдонда боримни бераман»: Куаодан катта ваъдалар

Ўз позициясида юқори тезлик, курашвчанлик ва тажовузкор (агрессив) ўйин услуби билан ажралиб турадиган ўнг қанот ҳимоячиси Фарғонадаги фаолиятидан катта умидлар кутмоқда:

«Мен бу ерга камтарлик, аммо ўнг қанотда тажрибам, тезлигим ва агрессив ўйинимни кўрсатиш ниятида келдим. Бу янги футбол, янги маданият ва мен жорий мавсумда клубга ўз олдига қўйган мақсадларига эришишда ёрдам бериш учун бор кучимни беришга тайёрман. Ҳаммасини майдон кўрсатади!»

«Нефтчи» сафига келиб қўшилган тажрибали легионернинг майдондаги ҳаракатлари ва унинг жамоа натижаларига таъсири мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Фарғоналикларнинг ушбу трансфери Суперлигадаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Коффи КуаоНефтчиМетцЎзбекистонФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиЮвентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиБугун, 22:58Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиЛуис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 22:53«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)Бугун, 22:40«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқладиБугун, 22:19Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиРафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 22:11Крузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиКрузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиБугун, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди