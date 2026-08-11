«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?
Кот-дъИвуарлик 28 ёшли ҳимоячи Коффи Куао Франсиянинг «Мес» клубидан кейин Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасига қўшилди. У Европадаги таклифларга қарамай, ўзини тўлиқ намоён эта оладиган лойиҳа сифатида «Нефтчи»ни танлаганини айтди. Куао клуб билан 2027 йилнинг 30 июнига қадар шартнома имзолади. Ўнг қанот ҳимоячиси тезлиги, тажрибаси ва агрессив ўйини билан жамоанинг мавсумдаги мақсадларига эришишига ёрдам беришга вада берди.
Ўзбекистон Суперлигаси ёзги трансфер ойнасида шов-шувли келишувга қўл урди. Франциянинг «Мец» клуби собиқ ҳимоячиси, Кот-д'Ивуар миллий терма жамоаси аъзоси Коффи Куао фаолиятини Фарғонанинг «Нефтчи» клубида давом эттирадиган бўлди. 28 ёшли тажрибали футболчи Европани тарк этиб, Ўзбекистон чемпионатини танлагани сабаблари ва француз матбуот берган интервьюсидаги фикрлари кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Франциянинг нуфузли 225foot.com нашрига интервью берган ивуарлик ҳимоячи бу кутилмаган, аммо амбицияли қарори борасида очиқ-ошкор сўзлаб берди.
«Мец» билан хайрлашув ва «Нефтчи» лойиҳаси
Жорий йилнинг июль ойида Франциянинг «Мец» клуби билан амалдаги шартномаси якунига етгач, Коффи Куао эркин агентга айланган эди. Унга европалик бир нечта клублардан таклифлар бўлишига қарамай, футболчи шошмасликни ва ўзини тўлиқ намоён эта оладиган лойиҳани танлашни маъқул кўрди.
«Мец»даги фаолиятим ва июлда шартномам якунига етгач, ўзимни тўлиқ керакли ҳис қиладиган лойиҳани танлаш учун шошмасликни маъқул кўрдим. “Нефтчи” варианти пайдо бўлганида, клуб раҳбариятининг режалари менга маъқул келди. Ўзбекистон чемпионатини кашф этиш — мен учун жуда қизиқарли чорлов ва ҳам инсоний, ҳам спорт нуқтаи назаридан янги саргузаштдир», — деди Коффи Куао.
2027 йилгача мўлжалланган шартнома
Фарғона клуби раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида юқори савиядаги легионерни ўз сафига қўшиб олишга эришди. Томонлар ўртасидаги келишув бир ярим мавсумга мўлжалланган бўлиб, Куао «Нефтчи» билан 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган расмий шартномага имзо чекди.
Кот-д'Ивуарлик футболчи Европа майдонларида тўплаган бой тажрибаси ва тактик билимларини янги жамоасига беришга тайёрлигини билдирди.
«Майдонда боримни бераман»: Куаодан катта ваъдалар
Ўз позициясида юқори тезлик, курашвчанлик ва тажовузкор (агрессив) ўйин услуби билан ажралиб турадиган ўнг қанот ҳимоячиси Фарғонадаги фаолиятидан катта умидлар кутмоқда:
«Мен бу ерга камтарлик, аммо ўнг қанотда тажрибам, тезлигим ва агрессив ўйинимни кўрсатиш ниятида келдим. Бу янги футбол, янги маданият ва мен жорий мавсумда клубга ўз олдига қўйган мақсадларига эришишда ёрдам бериш учун бор кучимни беришга тайёрман. Ҳаммасини майдон кўрсатади!»
«Нефтчи» сафига келиб қўшилган тажрибали легионернинг майдондаги ҳаракатлари ва унинг жамоа натижаларига таъсири мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Фарғоналикларнинг ушбу трансфери Суперлигадаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…