Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлди
Жанубий Кореяда аҳоли яшайдиган ҳудуддаги сайр йўлаги яқинида узунлиги қарийб бир метрга етадиган калтакесак пайдо бўлди. Уни кўрган одамлар ҳайвоннинг катта ҳажмидан ҳайратга тушиб, воқеани тасвирга олишга шошилди. Калтакесакнинг кўриниши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилиниб, унинг қаердан келгани ҳақида қизиқиш уйғотди. Адашиб кетган судралиб юрувчининг ҳажми одатий хонадонларда учрайдиган калтакесаклардан анча катта экани эътибор тортди.
Жанубий Кореяда оддий сайр кутилмаганда ғайриоддий воқеага айланди. Аҳоли яшайдиган ҳудудда узунлиги қарийб бир метрга етадиган улкан калтакесак пайдо бўлиб, кўпчиликни ҳайратга солди.
Йирик судралиб юрувчи сайр йўлаги яқинида кўринган. Уни тасодифан пайқаган одамлар ҳайвоннинг катта ҳажмидан ҳайратга тушган ва ушбу ҳолатни тасвирга олишга шошилган.
Калтакесакнинг кўриниши тез орада ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар унинг қаердан пайдо бўлгани ва аҳоли яшайдиган ҳудудга қандай етиб келгани билан қизиқмоқда.
Айниқса, унинг узунлиги одатий хонадонларда учрайдиган калтакесаклардан анча катталиги эътиборни тортган. Шу боис мазкур воқеа маҳаллий аҳоли орасида ҳам, интернет фойдаланувчилари ўртасида ҳам катта қизиқиш уйғотди.
…