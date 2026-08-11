Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйди
Милан ҳужумчиси Рафаел Леау трансфери ҳақидаги миш-мишларга чек қўйиб, бутун эътиборини майдондаги ўйинларга қаратганини маълум қилди. У ҳар бир ўйин ва машғулотда бор кучини беришга, олдидаги спорт мақсадларига эришишга ҳамда бошқа нарсаларга чалғимасликка тайёрлигини билдирди.
Милан клубининг португалиялик ҳужумчиси Рафаел Леау ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали унинг трансфери ҳақида тарқалаётган хабарларга кескин муносабат билдирди. Сўнгги пайтларда ОАВда футболчининг жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кўпайиб кетган эди. Бироқ Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг ўзи бу миш-мишларга чек қўйиб, бутун эътиборини фақат майдондаги ўйинларга қаратганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, раҳбарият томонидан трансферга қўйилиши мумкин бўлган футболчилар қаторида тилга олинаётган Рафаел Леау ўзининг Instagram саҳифасида махсус баёнот эълон қилди. Ҳужумчи ҳар бир ўйин ва машғулотда бор кучини беришга тайёр эканини ва бошқа нарсаларга чалғимаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги кунда унинг учун энг муҳими олдинда турган спорт мақсадларига эришишдир.
Агентлар ва ёлғон хабарларФутболчи ўз баёнотида ташқи манбалардан тарқалаётган турли асоссиз маълумотларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги вақтларда унинг номидан ёлғон баёнотлар тарқатиш ҳолатлари учрамоқда. Рафаел барча манфаатларини фақатгина унинг оиласи ва шахсий ҳуқуқшунослари ҳимоя қилишини қатъий таъкидлади.
Шунингдек, футболчи бошқа ҳеч қандай учинчи шахс ёки ташкилот унинг номидан гапиришга ваколатли эмаслигини очиқ айтди. Бу каби чора-тадбирлар асоссиз миш-мишларнинг олдини олиш ва жамоа ичидаги муҳитни барқарор сақлаш учун муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Милан таркибидаги вазиятИталия А сериясининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Милан учун мавсумнинг ҳал қилувчи босқичи бошланмоқда. Шундай паллада Рафаел Леаунинг ўз келажаги борасида аниқ позицияни эгаллаши ва фақат ўйинга эътибор қаратиши мураббийлар штаби учун ҳам қўл келади. Клуб мухлислари ҳам ўз етакчининг жамоада қолишидан умидвор.
Ҳозирги вақтда Рафаел Леау олдинда турган муҳим учрашувларга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари мавсум якунида нафақат Милан, балки футболчининг ўз карьераси учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши аниқ.
…