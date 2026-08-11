Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйди

·34·Спорт
Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйди
Қисқача

Милан ҳужумчиси Рафаел Леау трансфери ҳақидаги миш-мишларга чек қўйиб, бутун эътиборини майдондаги ўйинларга қаратганини маълум қилди. У ҳар бир ўйин ва машғулотда бор кучини беришга, олдидаги спорт мақсадларига эришишга ҳамда бошқа нарсаларга чалғимасликка тайёрлигини билдирди.

Милан клубининг португалиялик ҳужумчиси Рафаел Леау ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали унинг трансфери ҳақида тарқалаётган хабарларга кескин муносабат билдирди. Сўнгги пайтларда ОАВда футболчининг жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кўпайиб кетган эди. Бироқ Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг ўзи бу миш-мишларга чек қўйиб, бутун эътиборини фақат майдондаги ўйинларга қаратганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, раҳбарият томонидан трансферга қўйилиши мумкин бўлган футболчилар қаторида тилга олинаётган Рафаел Леау ўзининг Instagram саҳифасида махсус баёнот эълон қилди. Ҳужумчи ҳар бир ўйин ва машғулотда бор кучини беришга тайёр эканини ва бошқа нарсаларга чалғимаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги кунда унинг учун энг муҳими олдинда турган спорт мақсадларига эришишдир.

Агентлар ва ёлғон хабарлар

Футболчи ўз баёнотида ташқи манбалардан тарқалаётган турли асоссиз маълумотларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги вақтларда унинг номидан ёлғон баёнотлар тарқатиш ҳолатлари учрамоқда. Рафаел барча манфаатларини фақатгина унинг оиласи ва шахсий ҳуқуқшунослари ҳимоя қилишини қатъий таъкидлади.

Шунингдек, футболчи бошқа ҳеч қандай учинчи шахс ёки ташкилот унинг номидан гапиришга ваколатли эмаслигини очиқ айтди. Бу каби чора-тадбирлар асоссиз миш-мишларнинг олдини олиш ва жамоа ичидаги муҳитни барқарор сақлаш учун муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Милан таркибидаги вазият

Италия А сериясининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Милан учун мавсумнинг ҳал қилувчи босқичи бошланмоқда. Шундай паллада Рафаел Леаунинг ўз келажаги борасида аниқ позицияни эгаллаши ва фақат ўйинга эътибор қаратиши мураббийлар штаби учун ҳам қўл келади. Клуб мухлислари ҳам ўз етакчининг жамоада қолишидан умидвор.

Ҳозирги вақтда Рафаел Леау олдинда турган муҳим учрашувларга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари мавсум якунида нафақат Милан, балки футболчининг ўз карьераси учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши аниқ.

Рафаел ЛеауМиланИталия А сериясиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 23:32Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиЮвентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиБугун, 22:58Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиЛуис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 22:53«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)Бугун, 22:40«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқладиБугун, 22:19«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?Бугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди