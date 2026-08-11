«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн»ни тор-мор этди ва Элит ОЧЛга йўл олди!
Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичи доирасида Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоасига қарши кечган ҳал қилувчи баҳсда йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Тошкентда кечган беллашувда «шерлар» рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, қитъанинг энг нуфузли клублар турнири — Элит ОЧЛнинг асосий босқичига йўл олди.
Ушбу ғалаба орқали «Пахтакор» иорданияликларнинг Ўзбекистон клубларига қарши «енгилмас» сериясига барҳам берди ва ўз мухлисларига ҳақиқий байрам улашди.
Ҳамдамовдан дубл ва Ресаннинг нуқтаси
Учрашув майдон эгаларининг фаол ва шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Баҳснинг ҳали 8-дақиқасидаёқ Достонбек Ҳамдамов рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди — 1:0.
Ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлида ушлаб турган «Пахтакор» 30-дақиқага келиб фарқни оширди. Яна ўша Достонбек Ҳамдамов ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, дублини нишонлади ва тошкентликларнинг устунлигини мустаҳкамлади.
Иккинчи бўлим ҳам «шерлар»нинг устунлиги остида бошланди. 52-дақиқада ироқлик легионер Башар Ресан рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, беллашувдаги якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.
Элит ОЧЛ гуруҳ босқичи — «Пахтакор» манзилида
Ушбу ғалаба «Пахтакор» учун жуда катта стратегик аҳамиятга эга бўлди. Жорий мавсумдан эътиборан янги форматда ўтказилаётган ва Осиёнинг энг кучли клубларини жамлаган Элит ОЧЛ турнирида юртимиз шарафини айнан «шерлар» ҳимоя қиладиган бўлди.
Жамоа бош мураббийи ва футболчилар ўйин давомида тактик интизом ҳамда юқори жисмоний тайёргарлик намойиш этиб, Иордания чемпионига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Учрашув баённомаси
Элит Осиё Чемпионлар лигаси — Саралаш босқичи
«Пахтакор» (Ўзбекистон) – «Ал Ҳусайн» (Иордания) — 3:0
Голлар: Достонбек Ҳамдамов (8, 30), Башар Ресан (52).
«Пахтакор» таркиби: 35.Санжар Қувватов, 4.Заид Таҳсин, 8.Дилшод Саитов (7.Ҳожиакбар Алижонов, 46), 10.Акмал Мозговой, 17.Достонбек Ҳамдамов (11.Ҳожимат Эркинов, 68), 21.Башар Ресан (77.Ойбек Бозоров, 68), 23.Абдурауф Бўриев, 29.Айман Ҳуссайн (Стефан Чинеду, 76), 34.Шерзод Насруллаев, 50.Фламарион, 55.Муҳаммадрасул Абдумажидов.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…