«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн»ни тор-мор этди ва Элит ОЧЛга йўл олди!

·0·Спорт
«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн»ни тор-мор этди ва Элит ОЧЛга йўл олди!

Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичи доирасида Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоасига қарши кечган ҳал қилувчи баҳсда йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Тошкентда кечган беллашувда «шерлар» рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, қитъанинг энг нуфузли клублар турнири — Элит ОЧЛнинг асосий босқичига йўл олди.

Ушбу ғалаба орқали «Пахтакор» иорданияликларнинг Ўзбекистон клубларига қарши «енгилмас» сериясига барҳам берди ва ўз мухлисларига ҳақиқий байрам улашди.

Ҳамдамовдан дубл ва Ресаннинг нуқтаси

Учрашув майдон эгаларининг фаол ва шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Баҳснинг ҳали 8-дақиқасидаёқ Достонбек Ҳамдамов рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди — 1:0.

Ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлида ушлаб турган «Пахтакор» 30-дақиқага келиб фарқни оширди. Яна ўша Достонбек Ҳамдамов ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, дублини нишонлади ва тошкентликларнинг устунлигини мустаҳкамлади.

Иккинчи бўлим ҳам «шерлар»нинг устунлиги остида бошланди. 52-дақиқада ироқлик легионер Башар Ресан рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, беллашувдаги якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.

Элит ОЧЛ гуруҳ босқичи — «Пахтакор» манзилида

Ушбу ғалаба «Пахтакор» учун жуда катта стратегик аҳамиятга эга бўлди. Жорий мавсумдан эътиборан янги форматда ўтказилаётган ва Осиёнинг энг кучли клубларини жамлаган Элит ОЧЛ турнирида юртимиз шарафини айнан «шерлар» ҳимоя қиладиган бўлди.

Жамоа бош мураббийи ва футболчилар ўйин давомида тактик интизом ҳамда юқори жисмоний тайёргарлик намойиш этиб, Иордания чемпионига ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Учрашув баённомаси

Элит Осиё Чемпионлар лигаси — Саралаш босқичи

«Пахтакор» (Ўзбекистон) – «Ал Ҳусайн» (Иордания) — 3:0

  • Голлар: Достонбек Ҳамдамов (8, 30), Башар Ресан (52).

  • «Пахтакор» таркиби: 35.Санжар Қувватов, 4.Заид Таҳсин, 8.Дилшод Саитов (7.Ҳожиакбар Алижонов, 46), 10.Акмал Мозговой, 17.Достонбек Ҳамдамов (11.Ҳожимат Эркинов, 68), 21.Башар Ресан (77.Ойбек Бозоров, 68), 23.Абдурауф Бўриев, 29.Айман Ҳуссайн (Стефан Чинеду, 76), 34.Шерзод Насруллаев, 50.Фламарион, 55.Муҳаммадрасул Абдумажидов.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиКрузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиБугун, 21:59Ливерпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкинЛиверпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкинБугун, 21:55Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)