Конгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлди

·30·Дунё
Конгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлди

Конго Демократик Республикаси пойтахти Киншасада тўй маросими пайтида кучли ёнғин содир бўлиб, 20 дан ортиқ инсоннинг ҳаётига зомин бўлди.

Фожиа 5 сентябрь куни Лингвала коммунасидаги тантаналар залларидан бирида юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида камида 22 киши ҳалок бўлган, кўплаб одамлар эса турли даражада жароҳатланиб, шифохоналарга олиб кетилган.

Маҳаллий ҳоким Норбер Мушига Нзиндула маълум қилишича, ёнғин вақтида залдаги меҳмонларни ташқарига олиб чиқиш жиддий муаммога айланган. Бунга бинода фақат битта чиқиш эшиги мавжуд бўлгани сабаб бўлган.

Маълумотларга кўра, тор чиқиш йўлаги одамларнинг бир вақтда ташқарига чиқишига имкон бермаган. Бундан ташқари, ёнғин туфайли ҳосил бўлган қуюқ тутун ва одамлар орасидаги ваҳима вазиятни янада мураккаблаштирган.

Ҳозирча ёнғиннинг аниқ сабаби маълум эмас. Ҳодиса юзасидан тегишли хизматлар томонидан текширув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Бугун, 17:51Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Бугун, 17:37Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиБугун, 17:27Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиБугун, 13:37Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди