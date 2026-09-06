Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб берди

·40·Дунё
Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб берди

Дунё сиёсатининг энг қудратли ва қатъиятли етакчиларидан бири ҳисобланган Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғоннинг ўз онасига бўлган чексиз эҳтироми, фарзандлик бурчи ва юрак тўридаги соғинчи акс этган самимий иқрори жамоатчилик қалбини ларзага солди. Катта сиёсат ва глобал қарорлар ортида онасининг ризолигини барча дунёвий мартабалардан устун қўйган меҳрибон фарзанд қалбини намоён этган Эрдўғон, марҳума онаси Танзила Эрдўғон билан боғлиқ энг таъсирли, кўз ёшларга тўла лаҳзаларни эслаб ўтди.

«Фурсат топдим дегунча оёқларини ўпардим»: Президентнинг юрак титратувчи хотираси

Туркия раҳбарининг оилавий муҳаббат ва ота-онага эҳтиром ҳақидаги хотиралари самимий руҳда кечди:

  • Она пойига бош қўйиш одати: «Фурсат топдим дегунча Онамнинг оёқларини ўпардим!», — дея болалик ва ёшлик йилларидан қолган муқаддас одатини хотирлайди Эрдўғон;

  • Онанинг ҳаёси ва тортинчоқлиги: «Онам оёқларини тортиб олсалар, уларга қараб: “Она, ундай қилманг! Ахир Росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг: Жаннат оналар оёғи остидадир! деган марҳаматлари бор-ку!” дердим»;

  • Кўз ёшлар ва илоҳий сокинлик: «Онам шунда йиғларди! Мен эса Онамнинг оёқлари остида ҳақиқий жаннат ифорини туярдим!», — дея давлат раҳбари онаси билан ўтган бебаҳо лаҳзаларнинг соғинчини изҳор этди.

Она дуоси — буюк зафарлар таянчи: Танзила хонимнинг ўрни

Эрдўғон шахсиятининг шаклланишида онасининг берган тарбияси ва узлуксиз дуолари ҳал қилувчи аҳамият касб этган:

  • Ҳаётдаги энг катта суянч: 2011 йилда боқий дунёга риҳлат қилган Танзила Эрдўғон ўғлининг ҳар бир сиёсий қадами, синовли даврлари ва оғир сиёсий курашларида энг яқин маслаҳатчиси ва дуогўйи бўлган;

  • Мансабдан юқори турган бурч: Миллионлаб халқ етакчиси бўлган шахснинг она қаршисида камтар фарзанд сифатида тиз чўкиши Шарқ ва ислом оламида ота-онанинг мақоми нақадар улуғ эканини кўрсатувчи ёрқин намуна бўлди;

  • Ғанимат умр ва қадрлаш фазилати: Президентнинг ушбу хотиралари бугунги тезкор замонда ҳар бир инсонга ота-онасини ҳаётлик чоғида эъзозлаш, уларнинг кўнглини олиш ва оёқлари остидан жаннат излаш қанчалик муҳим эканини эслатиб туради.

Сиз Ражаб Тоййиб Эрдўғоннинг онасига бўлган бундай чексиз меҳри ва камтарлигига қандай баҳо берасиз? Бугунги кунда ота-онамиз тирик эканида уларнинг ризолиги ва дуосини олишга тўлиқ улгуряпмизми? Ўз таъсирли фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Бугун, 17:51Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Бугун, 17:37Конгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиКонгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиБугун, 17:27Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиБугун, 13:37Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди