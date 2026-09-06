Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб берди
Дунё сиёсатининг энг қудратли ва қатъиятли етакчиларидан бири ҳисобланган Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғоннинг ўз онасига бўлган чексиз эҳтироми, фарзандлик бурчи ва юрак тўридаги соғинчи акс этган самимий иқрори жамоатчилик қалбини ларзага солди. Катта сиёсат ва глобал қарорлар ортида онасининг ризолигини барча дунёвий мартабалардан устун қўйган меҳрибон фарзанд қалбини намоён этган Эрдўғон, марҳума онаси Танзила Эрдўғон билан боғлиқ энг таъсирли, кўз ёшларга тўла лаҳзаларни эслаб ўтди.
«Фурсат топдим дегунча оёқларини ўпардим»: Президентнинг юрак титратувчи хотираси
Туркия раҳбарининг оилавий муҳаббат ва ота-онага эҳтиром ҳақидаги хотиралари самимий руҳда кечди:
Она пойига бош қўйиш одати: «Фурсат топдим дегунча Онамнинг оёқларини ўпардим!», — дея болалик ва ёшлик йилларидан қолган муқаддас одатини хотирлайди Эрдўғон;
Онанинг ҳаёси ва тортинчоқлиги: «Онам оёқларини тортиб олсалар, уларга қараб: “Она, ундай қилманг! Ахир Росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг: Жаннат оналар оёғи остидадир! деган марҳаматлари бор-ку!” дердим»;
Кўз ёшлар ва илоҳий сокинлик: «Онам шунда йиғларди! Мен эса Онамнинг оёқлари остида ҳақиқий жаннат ифорини туярдим!», — дея давлат раҳбари онаси билан ўтган бебаҳо лаҳзаларнинг соғинчини изҳор этди.
Она дуоси — буюк зафарлар таянчи: Танзила хонимнинг ўрни
Эрдўғон шахсиятининг шаклланишида онасининг берган тарбияси ва узлуксиз дуолари ҳал қилувчи аҳамият касб этган:
Ҳаётдаги энг катта суянч: 2011 йилда боқий дунёга риҳлат қилган Танзила Эрдўғон ўғлининг ҳар бир сиёсий қадами, синовли даврлари ва оғир сиёсий курашларида энг яқин маслаҳатчиси ва дуогўйи бўлган;
Мансабдан юқори турган бурч: Миллионлаб халқ етакчиси бўлган шахснинг она қаршисида камтар фарзанд сифатида тиз чўкиши Шарқ ва ислом оламида ота-онанинг мақоми нақадар улуғ эканини кўрсатувчи ёрқин намуна бўлди;
Ғанимат умр ва қадрлаш фазилати: Президентнинг ушбу хотиралари бугунги тезкор замонда ҳар бир инсонга ота-онасини ҳаётлик чоғида эъзозлаш, уларнинг кўнглини олиш ва оёқлари остидан жаннат излаш қанчалик муҳим эканини эслатиб туради.
Сиз Ражаб Тоййиб Эрдўғоннинг онасига бўлган бундай чексиз меҳри ва камтарлигига қандай баҳо берасиз? Бугунги кунда ота-онамиз тирик эканида уларнинг ризолиги ва дуосини олишга тўлиқ улгуряпмизми? Ўз таъсирли фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…