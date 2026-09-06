Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирди

·3·Техно
Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирди

ixbt.com маълумотига кўра, Google Ресеарч тадқиқотчилари илк бор вояга етган эркак мевали чивин (Дросопҳила меланогастер) миясининг тўлиқ коннектомини — нерв ҳужайралари орасидаги боғланишларнинг батафсил схемасини олишга муваффақ бўлишди. Ўн йил давом этган ушбу улкан лойиҳа доирасида олимлар нафақат мияни, балки инсон орқа миясига функционал ўхшаш бўлган қорин нерв занжирини ҳам тўлиқ хариталаштирдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги харитага жами 166 мингдан ортиқ нейрон ва 125 миллионга яқин синаптик боғланишлар киритилди. Ушбу маълумотлар сигналлар йўлини тўғридан-тўғри миядан тортиб, тана ҳаракатини бошқарувчи нейронларгача кузатиб бориш имконини беради. Тадқиқотчи гуруҳ чивин мияси ва танасини миллионлаб юпқа бўлакларга бўлиб чиқиб, уларнинг ҳар бирини электрон микроскопия ёрдамида ўрганди.

Сунъий интеллект ёрдамида уч ўлчамли реконструкция

Ҳисоблаш усуллари ва сунъий интеллект технологиялари миллионлаб икки ўлчамли тасвирларни ягона уч ўлчамли нерв тизими реконструкциясига бирлаштиришда муҳим рол ўйнади. Шундан сўнг якуний харита қўшимча равишда текширилиб, белгилаб чиқилди. Ҳосил бўлган тузилма визуал-мотор йўлларни, жумладан, эркакларнинг жуфтлашиш хатти-ҳаракатларини қайта ишлаш билан боғлиқ ўзига хос нейрон турларини аниқ кўрсатиб берди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур тадқиқот эркаклар ва урғочилар нерв тизимидаги фарқларни чуқур ўрганиш учун асос яратди. Аксарият нейрон турлари ҳар икки жинсда бир хил бўлса-да, баъзи ҳужайралар фақат биттасида учрайди. Бундан ташқари, бир хил турдаги нейрон бошқа-бошқа қўшни ҳужайралар билан боғланган ҳолатлар ҳам аниқланган.

Келажакдаги илмий тадқиқотлар учун пойдевор

Эркак чивин харитаси урғочи дросопҳила коннектомини тўлдириб, икки жинс нерв тизимини тизимли таққослаш имконини берди. Ҳозирнинг ўзида ушбу харита асосида чивинлар кўриши, таъм билиш тизими ва ижтимоий хулқ-атворига бағишланган учта илмий тадқиқот эълон қилинди.

Муаллифлар ушбу маълумотлар базасидан келгусидаги тажрибалар учун пойдевор сифатида фойдаланишни режалаштирган. Дрозофила биологияда қисқа ҳаёт сикли ва яхши ўрганилган генетикаси туфайли асосий модел организм бўлиб қолмоқда, эндиликда эса у мия фаолиятини ҳужайра даражасида ўрганишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Google РесеарчНейронларДрозофилаСунъий интеллектИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиБугун, 15:25ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиБугун, 14:55Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиОддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиБугун, 13:51Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25Аиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаАиго PL10 тақдим этилди: Лигҳтнинг ва USB-C портли янги флешкаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди