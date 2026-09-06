Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилди

·16·Ўзбекистон
Ўзбекистонда эрта никоҳни яширганларга жарима таклиф этилди

Ўзбекистонда эрта никоҳ ҳамда 16 ёшга тўлмаган қизларнинг ҳомиладорлиги ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бермаганлик учун маъмурий жавобгарлик жорий этилиши таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда Бош прокуратура томонидан жамоатчилик муҳокамасига қўйилган қонун лойиҳасида сўз боради.

Лойиҳага кўра, эрта никоҳ ёки 16 ёшга тўлмаган вояга етмаганларнинг ҳомиладорлиги ҳақида ички ишлар органлари ҳамда “Инсон” ижтимоий хизматлар марказларига хабар бермаган фуқаролар ва ходимларга БҲМнинг 3–5 баравари миқдорида жарима солиш таклиф этилмоқда.

Мансабдор шахслар учун эса жарима миқдори БҲМнинг 5–10 баравари этиб белгиланиши мумкин.

Агар шу каби ҳуқуқбузарлик бир йил давомида такроран содир этилса, жарима миқдорини фуқаролар ва ходимлар учун БҲМнинг 5–10 бараваригача, мансабдор шахслар учун эса 10–15 бараваригача ошириш назарда тутилган.

Таклиф этилаётган янги тартиб маҳалла, ФҲДЁ, таълим ва тиббиёт муассасалари ҳамда диний ташкилотлар вакилларига ҳам тааллуқли бўлиши мумкин. Улар эрта никоҳ, 16 ёшга тўлмаган вояга етмаганларнинг ҳомиладорлиги ва бошқа тегишли ҳуқуқбузарликлар ҳақида ваколатли органларни хабардор қилиши лозим бўлади.

Муҳими, ушбу талаблар ҳозирча амалдаги қонун эмас. Қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилмоқда ва таклифлар асосида унга ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Лойиҳа бўйича жамоатчилик муҳокамаси 19 сентябргача давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй маросимида ёнғин чиқиб, 22 киши ҳалок бўлдиТўй маросимида ёнғин чиқиб, 22 киши ҳалок бўлдиБугун, 12:25Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиКомпани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтдиБугун, 08:46Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиКеча, 12:03Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиЙил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиКеча, 11:41«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда04.09, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)