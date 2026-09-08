"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди

·16·Жамият
"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди

Мамлакатимизда агрегаторлар орқали йўловчи ташиш билан шуғулланувчи ҳайдовчилар сони кескин камайиб кетиши кузатилмоқда. Расмий маълумотларга кўра, 2026 йил сентябрь ойи бошига келиб уларнинг сони 481,1 минг нафарни ташкил этмоқда (йил бошида бу кўрсаткич 574,6 минг нафар, 2025 йил 1 сентябрда эса 777,1 минг нафар бўлган). Жумладан, аёл ҳайдовчилар сони ҳам 4 726 нафардан 4 107 нафаргача қисқарган. Хўш, ҳайдовчиларнинг оммавий равишда бу соҳани тарк этишига аслида нима сабаб бўлмоқда ва бузилган мувозанатнинг ортида қандай муаммолар яширин? Мақола охирида эса асосий интрига — кредитга олинган машинада ишлашнинг ҳақиқий аҳволи ва курьерларнинг даромади нима учун устун келаётганини очиб берамиз.

Ҳайдовчилар касбини ташлаб кетишининг уч асосий сабаби

Таниқли иқтисодчи Отабек Бакировнинг таҳлилларига кўра, соҳадаги инқирозни келтириб чиқараётган асосий омиллар қуйидагилардан иборат:

  • Ёқилғи муаммоси: Бензин ёки пропан ҳисобига ишлайдиган таксилар даромадининг ярмидан кўпи фақат ёқилғига сарфланмоқда. Метанда эса ноябрь-март ойларидаги узилишлар сабабли улкан навбатлар ва вақт йўқотишлари юзага келмоқда.

  • Агрегаторларнинг юқори комиссияси: Бозор очилганида комиссия миқдори 10–14 фоизни ташкил этган бўлса, ҳозирда улар ҳайдовчилар даромадининг 20–24 фоизини ушлаб олмоқда. Экспертнинг қайд этишича, ҳайдовчилар эндиликда ўзлари учун эмас, кўпроқ агрегаторлар манфаати йўҳлида ишламоқда.

  • Солиқ юкининг ошиши: Фаолият 1 фоизлик ставка билан солиққа тортилишига қарамай, келаётган йилдан бошлаб мажбурий ижтимоий солиқ жорий этилиши режалаштирилмоқда.

«Ҳайдовчилар эндиликда ўзлари учун эмас, балки кўпроқ агрегаторлар фойдаси учун ишламоқда, Агрегаторлар (такси буюртма қилиш хизматлари) ҳайдовчилар учун комиссия миқдорини кескин ошириб юбораётган бўлса-да, бозорни назорат қилувчи тегишли давлат органлари (антимонополия қўмитаси) бу ҳолатга жиддий чора кўрмаётгани танқид остига олинмоқда.», — дея таъкидлайди мутахассислар.

Статистика ва рақамлардаги кескин пасайиш

Соҳадаги ўзгаришлар ва ҳайдовчилар миқдорининг қисқариши қуйидагича кўриниш олди:

Давр кўрсаткичлари

Ҳайдовчиларнинг умумий сони

Аёл ҳайдовчилар сони

2025 йил 1 сентябрь

777,1 минг нафар

4 726 нафар

2026 йил боши

574,6 минг нафар

2026 йил сентябрь боши

481,1 минг нафар

4 107 нафар

Асосий ечим ва курьерлик хизматининг устунлиги

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий савол — нега одамлар оммавий равишда таксичиликни тарк этмоқда? Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Отабек Бакировнинг фикрича, бугунги кунда кредитга олинган автомобиль билан такси ҳайдаш бундан 2–3 йил олдингидек даромадли ва жозибали эмас. Ҳатто айрим кунларда етказиб бериш хизмати курьерлари таксичиларга қараганда кўпроқ пул топаётгани соҳадаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Сизнингча, агрегаторларнинг юқори комиссиялари ва солиқ юки юмшатилмаса, яқин келажакда шаҳарларда транспорт хизмати билан боғлиқ вазият қандай тус олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу муҳим таҳлилни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Бугун, 10:19Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиКеча, 22:15Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиҒофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиКеча, 20:46Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиҲайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиКеча, 20:4021 октябрь – Ўзбек тили байрами куни21 октябрь – Ўзбек тили байрами куниКеча, 16:20Мурожаатлар беэътибор қолмаяптиМурожаатлар беэътибор қолмаяптиКеча, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди