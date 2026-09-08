Қидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилди

·0·Жамият
Қидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилди

Мажбурий ижро бюроси Сирдарё вилояти бошқармаси Қидирув бўлими томонидан ижро ҳужжатларининг ижросини таъминлаш мақсадида қидирув тадбирлари амалга оширилди.

Ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида 91 та ижро ҳужжати бўйича қарздорлиги мавжуд бўлган фуқаронинг қидирувдаги “Жентра” русумли автомашинаси аниқланиб, белгиланган тартибда ушланди ҳамда жарима майдонига жойлаштирилди.

Мазкур ижро ҳужжатлари бўйича қарздорликнинг умумий миқдори 50 800 000 сўмни ташкил этади. Ҳозирда автомашинани белгиланган тартибда аукцион савдосига чиқариш чоралари кўрилмоқда.

Мажбурий ижро бюроси томонидан ижро ҳужжатларида кўрсатилган мажбуриятларни ўз вақтида ва ихтиёрий равишда бажариш зарурлиги эслатиб ўтилади.


Бюронинг Сирдарё вилояти бошқармаси

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаБугун, 10:41"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайдиБугун, 10:32Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Бугун, 10:19Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиКеча, 22:15Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиҒофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиКеча, 20:46Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиҲайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиКеча, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди