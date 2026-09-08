АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқда

·8·Дунё
АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқда

Вашингтон Теҳронга қарши сиёсатни кескин кучайтирди ва минтақа мамлакатларига нисбатан жиддий қадам ташлади. Axios нашрининг хабар беришича, АҚШ элчихоналарига Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан ҳар қандай савдо-сотиқни зудлик билан ва тизимли равишда тўхтатишни талаб қилиш топширилган. Хўш, бу ультиматум ортидан қандай хавфлар яширин ва Ўзбекистоннинг Эрон билан савдо алоқаларига бу қандай таъсир қилади? Мақола охирида эса асосий интрига — икки давлат ўртасидаги савдо ҳажми ва иқтисодиётимиз учун муҳим бўлган коридорларнинг аниқ кўрсаткичларини очиб берамиз.

АҚШнинг қатъий демарши ва санкциялар хавфи

Америка расмийларининг баёнотига кўра, Эрон билан бизнес юритишни давом эттираётган давлатлар, компаниялар ва хусусий шахслар қаттиқ санкцияларга дуч келиши ҳамда доллар тизимидан узиб қўйилиши мумкин.

  • Талабларнинг моҳияти: Дипломатик каналлар орқали Эрон компанияларининг ноқонуний тижорат фаолиятини аниқлаш ва уларга чек қўйиш талаб қилинмоқда.

  • Марказий Осиёнинг муносабати: Ҳозирча минтақа давлатларининг ушбу талабга қандай муносабат билдираётгани расман очиқланмаган.

«Эрон билан савдони давом эттираётган ҳар қандай шахс ёки компания санкциялар остида қолиб, доллар тизимидан узиб қўйилиши мумкин», — дея огоҳлантиради АҚШ расмийлари.

Ўзбекистон ва Эрон савдо алоқаларидаги кўрсаткичлар

Ўзбекистоннинг Эрон билан иқтисодий ҳамкорлиги умумий ташқи савдода катта улушни эгалламаса ҳам, логистика ва инфратузилма учун стратегик аҳамиятга эга:

Кўрсаткичлар тури

Маълумотлар ва миқдорлар

Товарооборот (Январ–Июн 2026)

305 миллион доллар (ўтган йилга нисбатан 37.5 фоизга ўсган)

Тўғридан-тўғри савдо улуши

Ўзбекистон умумий ташқи савдосининг 1 фоизидан камроқ қисми

Қўшма лойиҳалар

Айни пайтда 29 та инвестиция ва ишлаб чиқариш лойиҳалари амалга оширилмоқда

Асосий ечим ва транзит хавфи

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — нима учун инкор этиб бўлмайдиган бу талаб Ўзбекистон учун сезгир ҳисобланади? Энг муҳим ечим ва рақам шундаки, гарчи тўғри савдо кичик бўлса-да, Ўзбекистоннинг жами импортининг қарийб 9 фоизи (жумладан, технологик асбоб-ускуналарнинг 14.8 фоизи) ҳамда экспортнинг тахминан 10 фоизи (текстиль ва пахта толаси) айнан Эрон портлари ва транспорт коридорлари орқали ўтади.

Сизнингча, АҚШнинг бу талаби Марказий Осиё логистикаси ва Ўзбекистоннинг ташқи савдо алоқаларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим таҳлилни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 09:19Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиБугун, 01:28Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиОтнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиБугун, 01:17Трамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангТрамп имиджини тубдан ўзгартирди: Машҳур сариқ сочлар ўрнига тўқ каштанрангКеча, 21:59Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирКеча, 20:53“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқдиКеча, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада