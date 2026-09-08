Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этилади
Vivo компанияси ўзининг янги флагман смартфонларини тақдим этиш расмий санасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Vivo X500, Vivo X500 Pro ҳамда Vivo X500 Pro Max моделларидан иборат янги туркум жорий йилнинг 21-сентябрь куни Хитой бозорида намойиш этилади. Мазкур қурилмалар мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши ва флагманлар бозорида жиддий рақобатни келтириб чиқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи янги серияда бош эътиборни айниқса оптик имкониятлар ва тасвир сифатига қаратган. X500 Pro модели дунёда илк бор янги БлуеПринт LightГуард 900 датчиги билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Ушбу сенсор Sony ЛЙТ-910 базасида яратилган бўлиб, ўта кенг динамик диапазон технологияси билан биргаликда 17 босқичгача бўлган динамик диапазонни таъминлашга қодир.
Моделлар ва уларнинг оптик имкониятлариЯнги сериядаги қурилмалар бир-биридан асосий камеранинг хусусиятлари ва имкониятлари билан сезиларли даражада фарқ қилади. Дастлабки маълумотларга кўра, базавий Vivo X500 модели 1/1,28 дюймли ЛЙTIA-828 асосий сенсори, ЛЙTIA-610 телефотокамераси ва 50 мегапикселли кенг бурчакли модулни ўз ичига олади. Ўрта талқиндаги X500 Pro ҳам ЛЙTIA-610 сенсори билан таъминланади.
Туркумдаги энг илғор модел бўлган Vivo X500 Pro Max эса иккита 50 мегапикселли датчикларга қўшимча равишда 200 мегапикселли HP0 телефотокамерасини олиши мумкин. Шунингдек, Pro-версияларининг асосий ва перископик камералари СИПА стандартига кўра етти даражали стабилизация тизимидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.
Видео ва сунъий интеллект имкониятлариМанбага кўра, янги серияда юқори сифатли видео ёзиш имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. X500 Pro модели секинлаштирилган тасвирлар учун секундига 240 кадр тезликда 4K форматида, шунингдек, HDR ва 10-битли 4:2:2, Лог ҳамда АСEС тизимини қўллаб-қувватлаган ҳолда секундига 120 кадрда 4K видеоларни ёзиб олиш имконини тақдим этади.
Қурилмаларнинг дастурий таъминоти ҳам илғор технологиялар билан бойитилган. Vivo ўз қурилмаларига саҳифани таҳлил қилиб, созламалар, композиция ҳамда позалар бўйича тавсиялар берувчи сунъий интеллект ёрдамчисини жорий этади. Шунингдек, бренднинг махсус таҳрирчиси суратлар учун ранг ишловини автоматик равишда танлаб бериш функциясига эга бўлади.
…