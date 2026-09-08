Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этилади

·0·Техно
Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этилади

Vivo компанияси ўзининг янги флагман смартфонларини тақдим этиш расмий санасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Vivo X500, Vivo X500 Pro ҳамда Vivo X500 Pro Max моделларидан иборат янги туркум жорий йилнинг 21-сентябрь куни Хитой бозорида намойиш этилади. Мазкур қурилмалар мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши ва флагманлар бозорида жиддий рақобатни келтириб чиқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи янги серияда бош эътиборни айниқса оптик имкониятлар ва тасвир сифатига қаратган. X500 Pro модели дунёда илк бор янги БлуеПринт LightГуард 900 датчиги билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Ушбу сенсор Sony ЛЙТ-910 базасида яратилган бўлиб, ўта кенг динамик диапазон технологияси билан биргаликда 17 босқичгача бўлган динамик диапазонни таъминлашга қодир.

Моделлар ва уларнинг оптик имкониятлари

Янги сериядаги қурилмалар бир-биридан асосий камеранинг хусусиятлари ва имкониятлари билан сезиларли даражада фарқ қилади. Дастлабки маълумотларга кўра, базавий Vivo X500 модели 1/1,28 дюймли ЛЙTIA-828 асосий сенсори, ЛЙTIA-610 телефотокамераси ва 50 мегапикселли кенг бурчакли модулни ўз ичига олади. Ўрта талқиндаги X500 Pro ҳам ЛЙTIA-610 сенсори билан таъминланади.

Туркумдаги энг илғор модел бўлган Vivo X500 Pro Max эса иккита 50 мегапикселли датчикларга қўшимча равишда 200 мегапикселли HP0 телефотокамерасини олиши мумкин. Шунингдек, Pro-версияларининг асосий ва перископик камералари СИПА стандартига кўра етти даражали стабилизация тизимидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Видео ва сунъий интеллект имкониятлари

Манбага кўра, янги серияда юқори сифатли видео ёзиш имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. X500 Pro модели секинлаштирилган тасвирлар учун секундига 240 кадр тезликда 4K форматида, шунингдек, HDR ва 10-битли 4:2:2, Лог ҳамда АСEС тизимини қўллаб-қувватлаган ҳолда секундига 120 кадрда 4K видеоларни ёзиб олиш имконини тақдим этади.

Қурилмаларнинг дастурий таъминоти ҳам илғор технологиялар билан бойитилган. Vivo ўз қурилмаларига саҳифани таҳлил қилиб, созламалар, композиция ҳамда позалар бўйича тавсиялар берувчи сунъий интеллект ёрдамчисини жорий этади. Шунингдек, бренднинг махсус таҳрирчиси суратлар учун ранг ишловини автоматик равишда танлаб бериш функциясига эга бўлади.

VivoСмартфонларТехнологияларГаджетларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиApple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиБугун, 09:29Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиOpendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиБугун, 07:21Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиБугун, 00:55Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумКеча, 20:54ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариКеча, 20:24Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиКеча, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди