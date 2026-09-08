MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чип
Ҳамёнбоп смартфонлар бозори учун мўлжалланган машҳур 4G процессорининг янгиланган версияси намойиш этилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, MediaTek компанияси Ҳелио G99+ чипини расман тақдим этди ва асосий эътибор тезкор хотира имкониятларини кенгайтиришга қаратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник хусусиятлар ва модернизацияЯнги платформа аввалги муваффақиятли моделнинг асосий архитектурасини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда, замонавий талабларга мослаштирилди. Ушбу процессор TSMC компаниясининг 6-нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилишида давом этмоқда.
Процессор қисми аввалгидек қолди: у иккита 2,2 ГГс частотали Кортех-A76 ва олтита 2,0 ГГс частотали Кортех-A55 ядроларини ўз ичига олади. График вазифалар учун эса Мали-G57 MC2 тезлаткичи масъул бўлиб қолмоқда.
Асосий ўзгариш тезкор хотирани қўллаб-қувватлаш қисмида рўй берди. Агар аввалги версия максимал тезлиги 4266 Мбит/с бўлган LPDDR4X хотираси билан ишлаган бўлса, Ҳелио G99+ модели LPDDR5X хотирасини қўллаб-қувватлайди ва унинг тезлиги 5500 Мбит/с гача етади.
Имкониятлар ва бозор талаблариБошқа техник имкониятлар деярли ўзгармаган. Хусусан, чип UFS 2.2 турдаги доимий хотирани, 108 мегапикселгача бўлган камераларни ҳамда Дуал ВоЛТE технологиясига эга Кат-13 4G модемини қўллаб-қувватлашда давом этади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур янги версия тубдан янги авлод платформаси эмас, балки синовдан ўтган ечимнинг манзилли модернизациясидир. Бу ишлаб чиқарувчиларга аппарат ва дастурий таъминотни жиддий ўзгартирмасдан янги қурилмалар чиқариш имконини беради.
Ҳелио G99+ чипининг яратилишига асосий сабаб оператив хотира бозоридаги ўзгаришлардир. Жаҳон ишлаб чиқарувчилари ўз қувватларини аста-секин ҲБМ, DDR5 ва LPDDR5X каби қимматроқ маҳсулотларга ўтказмоқда.
Оқибатда LPDDR4X хотираси ишлаб чиқарилиши қисқариб, унинг нархи ошиб бормоқда. Янги процессор компанияларга замонавийроқ ва қулай хотира турларидан фойдаланиш ҳамда бюджет 4G-смартфонларининг таннархини назорат остида сақлаш имконини беради.
…