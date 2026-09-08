MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чип

·0·Техно
MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чип

Ҳамёнбоп смартфонлар бозори учун мўлжалланган машҳур 4G процессорининг янгиланган версияси намойиш этилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, MediaTek компанияси Ҳелио G99+ чипини расман тақдим этди ва асосий эътибор тезкор хотира имкониятларини кенгайтиришга қаратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник хусусиятлар ва модернизация

Янги платформа аввалги муваффақиятли моделнинг асосий архитектурасини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда, замонавий талабларга мослаштирилди. Ушбу процессор TSMC компаниясининг 6-нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилишида давом этмоқда.

Процессор қисми аввалгидек қолди: у иккита 2,2 ГГс частотали Кортех-A76 ва олтита 2,0 ГГс частотали Кортех-A55 ядроларини ўз ичига олади. График вазифалар учун эса Мали-G57 MC2 тезлаткичи масъул бўлиб қолмоқда.

Асосий ўзгариш тезкор хотирани қўллаб-қувватлаш қисмида рўй берди. Агар аввалги версия максимал тезлиги 4266 Мбит/с бўлган LPDDR4X хотираси билан ишлаган бўлса, Ҳелио G99+ модели LPDDR5X хотирасини қўллаб-қувватлайди ва унинг тезлиги 5500 Мбит/с гача етади.

Имкониятлар ва бозор талаблари

Бошқа техник имкониятлар деярли ўзгармаган. Хусусан, чип UFS 2.2 турдаги доимий хотирани, 108 мегапикселгача бўлган камераларни ҳамда Дуал ВоЛТE технологиясига эга Кат-13 4G модемини қўллаб-қувватлашда давом этади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур янги версия тубдан янги авлод платформаси эмас, балки синовдан ўтган ечимнинг манзилли модернизациясидир. Бу ишлаб чиқарувчиларга аппарат ва дастурий таъминотни жиддий ўзгартирмасдан янги қурилмалар чиқариш имконини беради.

Ҳелио G99+ чипининг яратилишига асосий сабаб оператив хотира бозоридаги ўзгаришлардир. Жаҳон ишлаб чиқарувчилари ўз қувватларини аста-секин ҲБМ, DDR5 ва LPDDR5X каби қимматроқ маҳсулотларга ўтказмоқда.

Оқибатда LPDDR4X хотираси ишлаб чиқарилиши қисқариб, унинг нархи ошиб бормоқда. Янги процессор компанияларга замонавийроқ ва қулай хотира турларидан фойдаланиш ҳамда бюджет 4G-смартфонларининг таннархини назорат остида сақлаш имконини беради.

MediaTekҲелио G99+СмартфонларПроцессорларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиSamsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиБугун, 10:26Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиБугун, 09:51Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиApple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиБугун, 09:29Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиOpendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиБугун, 07:21Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиБугун, 00:55Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумКеча, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди