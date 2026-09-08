Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?

·51·Жамият
Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?

Мамлакатимизда истеъмол бозоридаги нарх-наво яна кескин кўтарилиб, аҳолининг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда. Август ойида энг юқори суръатда қимматлашган 30 та товар турининг нақ 19 тасини айнан озиқ-овқат маҳсулотлари ташкил этди. Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, инфляция суръатларининг кучайишига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатаётган асосий омил — ёқилғи маҳсулотларининг сунъий ва узлуксиз қимматлашишидир. Хўш, ёқилғи нархининг тинимсиз ўсиши транспорт ва логистика харажатларига қандай таъсир кўрсатади ҳамда куз мавсумида бозорларда вазият қандай тус олади? Мақола охирида эса асосий интрига — ҳудудлар ўртасидаги улкан фарқ ҳамда миллий таомимизнинг аниқ қийматини очиб берамиз.

Ёқилғи нархининг озиқ-овқат занжирига таъсири

Таниқли иқтисодчи Отабек Бакировнинг таҳлилларига кўра, ёқилғи қийматининг ошиши барча турдаги маҳсулотларни ташиш харажатларини кескин ошириб юбормоқда. Бу эса ўз навбатида бутун озиқ-овқат етказиб бериш занжирини оғирлаштириб, куз мавсумида инфляция босимини янада кучайтириши муқаррар.

  • Озиқ-овқат устунлиги: Ўтган ойда энг кўп қимматлашган товарларнинг катта қисми айнан кундалик истеъмолдаги озиқ-овқат маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келди.

  • Логистика муаммолари: Ёқилғининг қимматлашуви ишлаб chiqaruvchidan tortib то дўкон рафларигача бўлган масофадаги транспорт харажатlarini ошириб, нархларга бевосита таъсир қилмоқда.

«Ёқилғи нархининг тўхтамаслиги транспорт харажатларини ва бутун озиқ-овқат занжирини оғирлаштирмоқда — кузда инфляция эффекти янада кучаяди», — дея қайд этади мутахассислар.

Ҳудудлар кесимида ош ва гўшт нархларидаги кескин фарқлар

Республика бўйлаб миллий таомимиз — ошнинг нархи деярли барча ҳудудларда ўсгани кузатилди, бироқ ҳудудлар ўртасида сезиларли тафовутлар мавжуд:

Ҳудудлар

Ош нархи ёки динамикаси

Асосий кўрсаткичлар

Андижон вилояти

Нарх пасайган ягона ҳудуд

1 кг ош 1 фоизга арзонлашди (гўшт 114 907 сўмдан 111 713 сўмга тушди)

Фарғона вилояти

Энг қиммат гўшт

Гўшт нархи 127 491 сўмни ташкил этиб, Андижондан 14.1 фоизга қиммат

Тошкент шаҳри

Энг қиммат ош

Пойтахтда 1 кг ош нархи 130 285 сўмга етди

Асосий ечим ва кузги прогноз

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий савол — нима учун фақат биргина ҳудудда нархлар пасайди ва қолган масаллиқлар қандай ўзгарди? Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, август ойида фақат Андижонда гўштнинг бироз арзонлашуви эвазига ош нархи пасайган. Қолган барча ҳудудларда эса ошнинг бир килограмми 2.1 фоизгача қимматлашган. Шунингдек, горохдан ташқари ош тайёрлашда ишлатиладиган барча бошқа масаллиқларнинг нархи ўсиш тенденциясини сақлаб қолган.

Сизнингча, куз мавсумида озиқ-овқат ва ёқилғи нархларининг кескин ўсишига қарши қандай таъсирли чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим таҳлилни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаБугун, 10:41"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайдиБугун, 10:32Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиКеча, 22:15Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиҒофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиКеча, 20:46Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиҲайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиКеча, 20:4021 октябрь – Ўзбек тили байрами куни21 октябрь – Ўзбек тили байрами куниКеча, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди