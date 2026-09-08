Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?
Мамлакатимизда истеъмол бозоридаги нарх-наво яна кескин кўтарилиб, аҳолининг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда. Август ойида энг юқори суръатда қимматлашган 30 та товар турининг нақ 19 тасини айнан озиқ-овқат маҳсулотлари ташкил этди. Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, инфляция суръатларининг кучайишига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатаётган асосий омил — ёқилғи маҳсулотларининг сунъий ва узлуксиз қимматлашишидир. Хўш, ёқилғи нархининг тинимсиз ўсиши транспорт ва логистика харажатларига қандай таъсир кўрсатади ҳамда куз мавсумида бозорларда вазият қандай тус олади? Мақола охирида эса асосий интрига — ҳудудлар ўртасидаги улкан фарқ ҳамда миллий таомимизнинг аниқ қийматини очиб берамиз.
Ёқилғи нархининг озиқ-овқат занжирига таъсири
Таниқли иқтисодчи Отабек Бакировнинг таҳлилларига кўра, ёқилғи қийматининг ошиши барча турдаги маҳсулотларни ташиш харажатларини кескин ошириб юбормоқда. Бу эса ўз навбатида бутун озиқ-овқат етказиб бериш занжирини оғирлаштириб, куз мавсумида инфляция босимини янада кучайтириши муқаррар.
Озиқ-овқат устунлиги: Ўтган ойда энг кўп қимматлашган товарларнинг катта қисми айнан кундалик истеъмолдаги озиқ-овқат маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келди.
Логистика муаммолари: Ёқилғининг қимматлашуви ишлаб chiqaruvchidan tortib то дўкон рафларигача бўлган масофадаги транспорт харажатlarini ошириб, нархларга бевосита таъсир қилмоқда.
«Ёқилғи нархининг тўхтамаслиги транспорт харажатларини ва бутун озиқ-овқат занжирини оғирлаштирмоқда — кузда инфляция эффекти янада кучаяди», — дея қайд этади мутахассислар.
Ҳудудлар кесимида ош ва гўшт нархларидаги кескин фарқлар
Республика бўйлаб миллий таомимиз — ошнинг нархи деярли барча ҳудудларда ўсгани кузатилди, бироқ ҳудудлар ўртасида сезиларли тафовутлар мавжуд:
Ҳудудлар
Ош нархи ёки динамикаси
Асосий кўрсаткичлар
Андижон вилояти
Нарх пасайган ягона ҳудуд
1 кг ош 1 фоизга арзонлашди (гўшт 114 907 сўмдан 111 713 сўмга тушди)
Фарғона вилояти
Энг қиммат гўшт
Гўшт нархи 127 491 сўмни ташкил этиб, Андижондан 14.1 фоизга қиммат
Тошкент шаҳри
Энг қиммат ош
Пойтахтда 1 кг ош нархи 130 285 сўмга етди
Асосий ечим ва кузги прогноз
Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий савол — нима учун фақат биргина ҳудудда нархлар пасайди ва қолган масаллиқлар қандай ўзгарди? Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, август ойида фақат Андижонда гўштнинг бироз арзонлашуви эвазига ош нархи пасайган. Қолган барча ҳудудларда эса ошнинг бир килограмми 2.1 фоизгача қимматлашган. Шунингдек, горохдан ташқари ош тайёрлашда ишлатиладиган барча бошқа масаллиқларнинг нархи ўсиш тенденциясини сақлаб қолган.
Сизнингча, куз мавсумида озиқ-овқат ва ёқилғи нархларининг кескин ўсишига қарши қандай таъсирли чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим таҳлилни яқинларингизга улашинг!
…