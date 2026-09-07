Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинланди

·44·Жамият
Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинланди

Ўзбекистонда маҳалла тизими раҳбариятида ўзгариш юз берди. Ғофуржон Мирзаев Бош вазир ўринбосари — Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси лавозимига тайинланди.

У янги лавозимга ўтиши муносабати билан Президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси вазифасидан озод этилди. Тайинлов Президентнинг тегишли фармони билан расмийлаштирилди.

Мирзаевнинг янги вазифаси нималардан иборат?

Янги лавозимда Ғофуржон Мирзаев зиммасига маҳалла тизими фаолиятини самарали ташкил этиш, аҳоли билан ишлаш сифатини ошириш ва маҳаллалардаги ижтимоий масалаларни ҳал этишга қаратилган ишларни мувофиқлаштириш вазифалари юкланади.

Бу тайинлов маҳалла тизимининг аҳоли билан бевосита ишлайдиган бўғини сифатидаги аҳамиятини ҳам кўрсатади.

Янги раҳбар олдидаги асосий вазифалардан бири — маҳаллалардаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш жараёнини самарали ташкил этиш.

Унинг ўрнига ким келди?

Ғофуржон Мирзаев Қаҳрамон Қуронбоев ўрнини эгаллади. Қуронбоев 2024 йил январидан буён Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси сифатида фаолият юритиб келаётган эди.

Қуронбоевнинг уюшма раислигидаги фаолияти тугатилгани ҳақида хабарлар 5 сентябрда тарқалган, Мирзаевнинг тайинлови эса 7 сентябрь куни расман тасдиқланди.

Ҳозирча Қуронбоевнинг қайси лавозимга ўтиши ёки ишдан кетиш сабаби ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Ғофуржон Мирзаев ким?

Ғофуржон Ғаниевич Мирзаев 1964 йил 21 апрелда Фарғона вилоятида туғилган.

Унинг меҳнат фаолиятида маҳаллий бошқарув ва давлат хизмати билан боғлиқ бир қатор юқори лавозимлар мавжуд.

Йил

Фаолияти

1990

Тошкент политехника институтини тамомлаган

2000

Тошкент давлат иқтисодиёт университетида иқтисодчи мутахассислигини олган

2016

Сирдарё вилояти ҳокими бўлган

2020

Сирдарё вилояти ҳокими лавозимига қайта тасдиқланган

2022

Президент маслаҳатчиси лавозимига тайинланган

2026

Бош вазир ўринбосари — Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинланган

У 2022 йил ноябридан буён Президент маслаҳатчиси сифатида ишлаб келаётган эди.

Нега бу тайинлов муҳим?

Маҳалла тизими Ўзбекистонда аҳоли билан давлат ўртасидаги энг яқин бўғинлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли уюшма раҳбарига нафақат ташкилий, балки ижтимоий масалаларни мувофиқлаштириш бўйича ҳам муҳим вазифалар юкланади.

Янги раҳбар учун асосий йўналишлар қуйидагилар бўлиши кутилмоқда:

  • маҳаллаларда аҳоли билан мулоқот сифатини ошириш;

  • ижтимоий муаммоларни тезкор аниқлаш;

  • аҳоли мурожаатлари билан ишлашни такомиллаштириш;

  • маҳалладаги давлат ва ижтимоий хизматлар самарадорлигини ошириш.

Янги раҳбар олдида қандай вазифалар турибди?

Ғофуржон Мирзаевнинг аввалги давлат бошқаруви тажрибаси унинг янги лавозимида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Айниқса, Сирдарё вилояти ҳокими сифатидаги фаолияти ва кейинги йилларда Президент маслаҳатчиси сифатида ишлагани унинг маҳаллий бошқарув ҳамда аҳоли билан мулоқот масалаларида тажрибаси борлигини кўрсатади.

Эндиликда асосий эътибор маҳалладаги муаммоларни юқори ташкилотларга етказишнинг ўзига эмас, уларнинг жойида ҳал этилиши ва натижадорликни оширишга қаратилиши керак бўлади.

Энг муҳим ўзгариш нима?

Ғофуржон Мирзаевнинг тайинлови билан Маҳаллалар уюшмаси раҳбарлигида янги босқич бошланди.

У энди бир вақтнинг ўзида Бош вазир ўринбосари ва Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси сифатида фаолият юритади.

Қаҳрамон Қуронбоевнинг кейинги фаолияти эса ҳозирча очиқ қолмоқда. Унинг янги лавозими ёки ишдан кетиш сабаблари расмий маълум қилинса, бу тайинловнинг кейинги манзараси янада ойдинлашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиҲайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиБугун, 20:4021 октябрь – Ўзбек тили байрами куни21 октябрь – Ўзбек тили байрами куниБугун, 16:20Мурожаатлар беэътибор қолмаяптиМурожаатлар беэътибор қолмаяптиБугун, 16:17Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБолалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБугун, 16:15Кредит қарзи ундирилди Кредит қарзи ундирилди Бугун, 16:13Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари