Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинланди
Ўзбекистонда маҳалла тизими раҳбариятида ўзгариш юз берди. Ғофуржон Мирзаев Бош вазир ўринбосари — Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси лавозимига тайинланди.
У янги лавозимга ўтиши муносабати билан Президентнинг кадрлар бўйича маслаҳатчиси вазифасидан озод этилди. Тайинлов Президентнинг тегишли фармони билан расмийлаштирилди.
Мирзаевнинг янги вазифаси нималардан иборат?
Янги лавозимда Ғофуржон Мирзаев зиммасига маҳалла тизими фаолиятини самарали ташкил этиш, аҳоли билан ишлаш сифатини ошириш ва маҳаллалардаги ижтимоий масалаларни ҳал этишга қаратилган ишларни мувофиқлаштириш вазифалари юкланади.
Бу тайинлов маҳалла тизимининг аҳоли билан бевосита ишлайдиган бўғини сифатидаги аҳамиятини ҳам кўрсатади.
Янги раҳбар олдидаги асосий вазифалардан бири — маҳаллалардаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш жараёнини самарали ташкил этиш.
Унинг ўрнига ким келди?
Ғофуржон Мирзаев Қаҳрамон Қуронбоев ўрнини эгаллади. Қуронбоев 2024 йил январидан буён Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси сифатида фаолият юритиб келаётган эди.
Қуронбоевнинг уюшма раислигидаги фаолияти тугатилгани ҳақида хабарлар 5 сентябрда тарқалган, Мирзаевнинг тайинлови эса 7 сентябрь куни расман тасдиқланди.
Ҳозирча Қуронбоевнинг қайси лавозимга ўтиши ёки ишдан кетиш сабаби ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Ғофуржон Мирзаев ким?
Ғофуржон Ғаниевич Мирзаев 1964 йил 21 апрелда Фарғона вилоятида туғилган.
Унинг меҳнат фаолиятида маҳаллий бошқарув ва давлат хизмати билан боғлиқ бир қатор юқори лавозимлар мавжуд.
Йил
Фаолияти
1990
Тошкент политехника институтини тамомлаган
2000
Тошкент давлат иқтисодиёт университетида иқтисодчи мутахассислигини олган
2016
Сирдарё вилояти ҳокими бўлган
2020
Сирдарё вилояти ҳокими лавозимига қайта тасдиқланган
2022
Президент маслаҳатчиси лавозимига тайинланган
2026
Бош вазир ўринбосари — Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинланган
У 2022 йил ноябридан буён Президент маслаҳатчиси сифатида ишлаб келаётган эди.
Нега бу тайинлов муҳим?
Маҳалла тизими Ўзбекистонда аҳоли билан давлат ўртасидаги энг яқин бўғинлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли уюшма раҳбарига нафақат ташкилий, балки ижтимоий масалаларни мувофиқлаштириш бўйича ҳам муҳим вазифалар юкланади.
Янги раҳбар учун асосий йўналишлар қуйидагилар бўлиши кутилмоқда:
маҳаллаларда аҳоли билан мулоқот сифатини ошириш;
ижтимоий муаммоларни тезкор аниқлаш;
аҳоли мурожаатлари билан ишлашни такомиллаштириш;
маҳалладаги давлат ва ижтимоий хизматлар самарадорлигини ошириш.
Янги раҳбар олдида қандай вазифалар турибди?
Ғофуржон Мирзаевнинг аввалги давлат бошқаруви тажрибаси унинг янги лавозимида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Айниқса, Сирдарё вилояти ҳокими сифатидаги фаолияти ва кейинги йилларда Президент маслаҳатчиси сифатида ишлагани унинг маҳаллий бошқарув ҳамда аҳоли билан мулоқот масалаларида тажрибаси борлигини кўрсатади.
Эндиликда асосий эътибор маҳалладаги муаммоларни юқори ташкилотларга етказишнинг ўзига эмас, уларнинг жойида ҳал этилиши ва натижадорликни оширишга қаратилиши керак бўлади.
Энг муҳим ўзгариш нима?
Ғофуржон Мирзаевнинг тайинлови билан Маҳаллалар уюшмаси раҳбарлигида янги босқич бошланди.
У энди бир вақтнинг ўзида Бош вазир ўринбосари ва Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси сифатида фаолият юритади.
Қаҳрамон Қуронбоевнинг кейинги фаолияти эса ҳозирча очиқ қолмоқда. Унинг янги лавозими ёки ишдан кетиш сабаблари расмий маълум қилинса, бу тайинловнинг кейинги манзараси янада ойдинлашади.
…