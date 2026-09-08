Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!
Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсуми ўзбекистонлик мухлислар учун ўта ҳаяжонли воқелик билан бошланади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов бугун “Манчестер Сити” таркибида УEФА Чемпионлар лигасидаги юришини бошлайди. “Шаҳарликлар” лига босқичининг илк турида сафарда Португалиянинг “Порту” жамоаси майдонига сафар қилади. Хўш, Ҳусанов бугун асосий таркибда майдонга тушадими ва уни қандай жиддий синов кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — учрашувнинг аниқ бошланиш вақти ва стадион номини барча тафсилотлари билан очиб берамиз.
Португалиядаги сафар ва асосий таркибдаги кутилмаган имконият
Ҳусанов Португалияга олиб кетилган 22 футболчилик расмий таркибдан жой олди, бу эса ўзбекистонлик ҳимоячининг бугунги учрашувда майдонга тушиши учун катта имконият борлигини англатади.
АС нашри тахмини: Ўйин олдидан эълон қилинган таркиб маълумотларида Ҳусанов асосий таркибда бошлаши кутилмоқда ва нашрнинг ўйин саҳифасида у “Манчестер Сити”нинг бошланғич таркибида қайд этилган.
Расмий тасдиқ: Бироқ ўйин бошланишига ҳали вақт борлиги сабабли буни якуний расмий таркиб сифатида қабул қилишга ҳали эрта.
«Агар у майдонга тушса, 2026/27-йилги Чемпионлар лигаси мавсумини “Манчестер Сити” сафида Португалиядаги катта ўйин билан бошлайди», — дея таъкидланади таҳлилий хабарларда.
Жамоаларнинг жорий формаси ва ўйин олдидан статистик кўрсаткичлар
Ҳар икки жамоа ҳам янги мавсумни муваффақиятли ва мағлубиятсиз давом эттирмоқда:
Клублар номи
Жорий мавсумдаги ҳолати ва натижалари
Манчестер Сити
Энцо Мареска бошқарувидаги жамоа АПЛдаги дастлабки учта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди
Порту
Португалия клуби ички чемпионатдаги дастлабки бешта ўйинини тўлиқ ғалаба билан якунлаган
Асосий ечим ва учрашув вақти қачон?
Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий савол — бундай жиддий рақибга қарши баҳс қачон ва қаерда бўлиб ўтади? Энг муҳим рақам ва ечим шундаки, “Драгау” стадионида кечадиган “Порту” — “Манчестер Сити” тўқнашуви 8 сентябрь куни соат 00:00 да (9 сентябрга ўтар кечаси) Тошкент вақти билан бошланади. Бу учрашув “Сити” учун ҳам, Ҳусанов учун ҳам ҳақиқий синов майдонига айланади.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов “Манчестер Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушиб, “Порту”нинг ҳужумларини тўхтатиб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу муҳим янгиликни футбол мухлиси бўлган яқинларингизга улашинг!
…