Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!

·5·Спорт
Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!

Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсуми ўзбекистонлик мухлислар учун ўта ҳаяжонли воқелик билан бошланади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов бугун “Манчестер Сити” таркибида УEФА Чемпионлар лигасидаги юришини бошлайди. “Шаҳарликлар” лига босқичининг илк турида сафарда Португалиянинг “Порту” жамоаси майдонига сафар қилади. Хўш, Ҳусанов бугун асосий таркибда майдонга тушадими ва уни қандай жиддий синов кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — учрашувнинг аниқ бошланиш вақти ва стадион номини барча тафсилотлари билан очиб берамиз.

Португалиядаги сафар ва асосий таркибдаги кутилмаган имконият

Ҳусанов Португалияга олиб кетилган 22 футболчилик расмий таркибдан жой олди, бу эса ўзбекистонлик ҳимоячининг бугунги учрашувда майдонга тушиши учун катта имконият борлигини англатади.

  • АС нашри тахмини: Ўйин олдидан эълон қилинган таркиб маълумотларида Ҳусанов асосий таркибда бошлаши кутилмоқда ва нашрнинг ўйин саҳифасида у “Манчестер Сити”нинг бошланғич таркибида қайд этилган.

  • Расмий тасдиқ: Бироқ ўйин бошланишига ҳали вақт борлиги сабабли буни якуний расмий таркиб сифатида қабул қилишга ҳали эрта.

«Агар у майдонга тушса, 2026/27-йилги Чемпионлар лигаси мавсумини “Манчестер Сити” сафида Португалиядаги катта ўйин билан бошлайди», — дея таъкидланади таҳлилий хабарларда.

Жамоаларнинг жорий формаси ва ўйин олдидан статистик кўрсаткичлар

Ҳар икки жамоа ҳам янги мавсумни муваффақиятли ва мағлубиятсиз давом эттирмоқда:

Клублар номи

Жорий мавсумдаги ҳолати ва натижалари

Манчестер Сити

Энцо Мареска бошқарувидаги жамоа АПЛдаги дастлабки учта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди

Порту

Португалия клуби ички чемпионатдаги дастлабки бешта ўйинини тўлиқ ғалаба билан якунлаган

Асосий ечим ва учрашув вақти қачон?

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий савол — бундай жиддий рақибга қарши баҳс қачон ва қаерда бўлиб ўтади? Энг муҳим рақам ва ечим шундаки, “Драгау” стадионида кечадиган “Порту” — “Манчестер Сити” тўқнашуви 8 сентябрь куни соат 00:00 да (9 сентябрга ўтар кечаси) Тошкент вақти билан бошланади. Бу учрашув “Сити” учун ҳам, Ҳусанов учун ҳам ҳақиқий синов майдонига айланади.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов “Манчестер Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушиб, “Порту”нинг ҳужумларини тўхтатиб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу муҳим янгиликни футбол мухлиси бўлган яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!Бугун, 09:09 Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлдиБугун, 09:00Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиКристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиБугун, 00:56Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиСуперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиКеча, 22:28“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"Кеча, 22:23Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиКеча, 20:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда