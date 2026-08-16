Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши йўналишида қатновчи «Афросиёб» поездида йўловчилардан бири йирик миқдордаги хорижий валюта ва миллий пул солинган эркаклар барсеткасини унутиб қолдирди. 9-вагондаги 35-36-ўринлар атрофидан топилган барсетка 1980 йилда туғилган фуқаро У. А. Латиповга тегишли экани аниқланиб, холислар иштирокидаги текширувда ундан 2 400 АҚШ доллари ҳамда 50 миллион сўм нақд пул борлиги қайд этилди.
Тошкент – Қарши йўналишида қатновчи замонавий «Афросиёб» поездида йўловчилардан бири йирик миқдордаги хорижий валюта ва миллий пул маблағлари солинган эркаклар сумкасини унутиб қолдирди.
ИИВ Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти ходимлари томонидан кўрилган тезкор чора-тадбирлар натижасида ушбу маблағлар тўлиқлигича ўз эгасига топширилди.
9-вагонда топилган барсетка ва холислар иштирокидаги текширув
Ҳодиса №764-сонли «Афросиёб» поездида содир бўлган бўлиб, ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари йўловчининг буюмларини белгиланган тартибда расмийлаштирган:
Қолдирилган жой: Пуллар поезднинг 9-вагонидаги 35-36-ўринлар атрофида қолдириб кетилган эркаклар барсеткаси ичида бўлган;
Эгасининг шахси: Барсетка 1980 йилда туғилган фуқаро У. А. Латиповга тегишли экани аниқланган;
Маблағ миқдори: Холислар иштирокида кўздан кечирилганда, сумка ичидан 2 400 АҚШ доллари ҳамда 50 миллион сўм нақд пул маблағлари борлиги қайд этилган.
Пуллар эгасига бекаму кўст топширилди
ИИВ Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти матбуот хизматининг маълум қилишича, топилган барча пул маблағлари ва буюмлар қонуний тартибда эгасига тўлиқ ҳажмда қайтарилган.
Мутасаддилар йўловчилардан жамоат транспорти ва поездлардан фойдаланиш вақтида шахсий буюмлари ва қимматбаҳо матоҳларига нисбатан доимо ҳушёр ва эътиборли бўлишни сўраб қолади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…