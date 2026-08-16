Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари

·25·Жамият
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Қисқача

Тошкент – Қарши йўналишида қатновчи «Афросиёб» поездида йўловчилардан бири йирик миқдордаги хорижий валюта ва миллий пул солинган эркаклар барсеткасини унутиб қолдирди. 9-вагондаги 35-36-ўринлар атрофидан топилган барсетка 1980 йилда туғилган фуқаро У. А. Латиповга тегишли экани аниқланиб, холислар иштирокидаги текширувда ундан 2 400 АҚШ доллари ҳамда 50 миллион сўм нақд пул борлиги қайд этилди.

ТошкентҚарши йўналишида қатновчи замонавий «Афросиёб» поездида йўловчилардан бири йирик миқдордаги хорижий валюта ва миллий пул маблағлари солинган эркаклар сумкасини унутиб қолдирди.

ИИВ Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти ходимлари томонидан кўрилган тезкор чора-тадбирлар натижасида ушбу маблағлар тўлиқлигича ўз эгасига топширилди.

9-вагонда топилган барсетка ва холислар иштирокидаги текширув

Ҳодиса №764-сонли «Афросиёб» поездида содир бўлган бўлиб, ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари йўловчининг буюмларини белгиланган тартибда расмийлаштирган:

  • Қолдирилган жой: Пуллар поезднинг 9-вагонидаги 35-36-ўринлар атрофида қолдириб кетилган эркаклар барсеткаси ичида бўлган;

  • Эгасининг шахси: Барсетка 1980 йилда туғилган фуқаро У. А. Латиповга тегишли экани аниқланган;

  • Маблағ миқдори: Холислар иштирокида кўздан кечирилганда, сумка ичидан 2 400 АҚШ доллари ҳамда 50 миллион сўм нақд пул маблағлари борлиги қайд этилган.

Пуллар эгасига бекаму кўст топширилди

ИИВ Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти матбуот хизматининг маълум қилишича, топилган барча пул маблағлари ва буюмлар қонуний тартибда эгасига тўлиқ ҳажмда қайтарилган.

Мутасаддилар йўловчилардан жамоат транспорти ва поездлардан фойдаланиш вақтида шахсий буюмлари ва қимматбаҳо матоҳларига нисбатан доимо ҳушёр ва эътиборли бўлишни сўраб қолади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

АфросиёбТошкентҚаршиИИВТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Бугун, 12:14Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиБугун, 00:18Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиДунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиКеча, 20:44Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиКеча, 20:11Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиКеча, 20:03Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Кеча, 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди