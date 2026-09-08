Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратди

·4·Техно
Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратди

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг 4 нанометрли технологик жараён қувватларининг салмоқли қисмини хотира ишлаб чиқаришга йўналтирди. ЗДНет нашрининг хабар беришича, ушбу илғор қувватларнинг ярмидан кўпи, аниқроғи 50-60 фоизи янги авлод HBM4 хотираси учун базавий кристалларни тайёрлашга ажратилган. Мазкур стратегик қадам сунъий интеллект ва юқори унумдор ҳисоблаш тизимлари учун мўлжалланган компонентлар бозоридаги кескин талаб билан изоҳланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Samsung бозорга 2 нм меъёрлари асосида тайёрланадиган чипларни етказиб бериш бўйича пешқадамлардан бири саналади. Бироқ, бундай турдаги СоК (кристалдаги тизим) ҳозирча ягона бўлиб қолмоқда, компаниянинг асосий яримўтказгич маҳсулотлари эса 4 нм технологияси ёрдамида ишлаб чиқарилмоқда. Ҳозирги кунда айнан мана шу қувватларнинг катта қисми замонавий хотира модулларини яратиш учун зарур бўлган инфратузилмага мослаштирилди.

HBM4 архитектураси ва базавий кристаллар

ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотираси ўзидан бир нечта DRAM чипларидан иборат махсус стекни намоён этади. Ушбу мураккаб тузилманинг пойдеворида эса базавий кристалл ётади. Гарчи хотиранинг ўзи бутунлай ўзгача усуллар ва бошқа технологик жараёнлар ёрдамида яратилса-да, унинг асоси бўлган базавий кристалл одатдаги мантиқий СоК чиплари ишлаб чиқариладиган линияларда ясалади.

Айнан шунинг учун Samsung ўзининг аввалги авлод 4 нм технологик жараёнига тегишли умумий қувватларининг ярмидан кўпини ушбу вазифага сафарбар этди. Манбага кўра, тегишли ишлаб чиқариш линияларининг умумий қуввати ойига 30 минг дона кремний пластинани ташкил этади. Бу эса компанияга энг сўнгги турдаги хотира модулларига бўлган эҳтиёжни барқарор қоплаш имконини беради.

Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларининг кенгайиши хотира ва процессорларнинг ўзаро интеграциясини янада кучайтирмоқда. Samsung томонидан 4 нм линияларнинг HBM4 базавий кристаллари фойдасига тақсимланиши бозор талабларига тезкор мослашиш зарурати билан боғлиқ. Натижада, компания юқори тезликдаги хотира сегментида ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

SamsungHBM4ТехнологияЯримўтказгичларЧиплар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиБугун, 09:51Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиApple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиБугун, 09:29Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиOpendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиБугун, 07:21Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиБугун, 00:55Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумКеча, 20:54ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариКеча, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди