Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратди
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг 4 нанометрли технологик жараён қувватларининг салмоқли қисмини хотира ишлаб чиқаришга йўналтирди. ЗДНет нашрининг хабар беришича, ушбу илғор қувватларнинг ярмидан кўпи, аниқроғи 50-60 фоизи янги авлод HBM4 хотираси учун базавий кристалларни тайёрлашга ажратилган. Мазкур стратегик қадам сунъий интеллект ва юқори унумдор ҳисоблаш тизимлари учун мўлжалланган компонентлар бозоридаги кескин талаб билан изоҳланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Samsung бозорга 2 нм меъёрлари асосида тайёрланадиган чипларни етказиб бериш бўйича пешқадамлардан бири саналади. Бироқ, бундай турдаги СоК (кристалдаги тизим) ҳозирча ягона бўлиб қолмоқда, компаниянинг асосий яримўтказгич маҳсулотлари эса 4 нм технологияси ёрдамида ишлаб чиқарилмоқда. Ҳозирги кунда айнан мана шу қувватларнинг катта қисми замонавий хотира модулларини яратиш учун зарур бўлган инфратузилмага мослаштирилди.
HBM4 архитектураси ва базавий кристалларҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотираси ўзидан бир нечта DRAM чипларидан иборат махсус стекни намоён этади. Ушбу мураккаб тузилманинг пойдеворида эса базавий кристалл ётади. Гарчи хотиранинг ўзи бутунлай ўзгача усуллар ва бошқа технологик жараёнлар ёрдамида яратилса-да, унинг асоси бўлган базавий кристалл одатдаги мантиқий СоК чиплари ишлаб чиқариладиган линияларда ясалади.
Айнан шунинг учун Samsung ўзининг аввалги авлод 4 нм технологик жараёнига тегишли умумий қувватларининг ярмидан кўпини ушбу вазифага сафарбар этди. Манбага кўра, тегишли ишлаб чиқариш линияларининг умумий қуввати ойига 30 минг дона кремний пластинани ташкил этади. Бу эса компанияга энг сўнгги турдаги хотира модулларига бўлган эҳтиёжни барқарор қоплаш имконини беради.
Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларининг кенгайиши хотира ва процессорларнинг ўзаро интеграциясини янада кучайтирмоқда. Samsung томонидан 4 нм линияларнинг HBM4 базавий кристаллари фойдасига тақсимланиши бозор талабларига тезкор мослашиш зарурати билан боғлиқ. Натижада, компания юқори тезликдаги хотира сегментида ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…