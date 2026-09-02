Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Бугун, 2 сентябрь — Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов вафот этган сана. Шу муносабат билан унинг ҳаётининг дастлабки даври — болалик ва ўсмирлик йиллари ҳақида ҳикоя қилувчи фильм яна бир бор эътибор марказига чиқмоқда.
Фильмда Ислом Каримовнинг кейинчалик давлат раҳбари сифатидаги фаолиятидан олдинги ҳаётига назар ташланади. Унинг болалик ва ўсмирлик даври билан боғлиқ лавҳалар орқали томошабинга тарихий шахснинг ҳаёт йўлининг дастлабки босқичлари ҳақида тасаввур беришга ҳаракат қилинади.
Ислом Каримов қачон ва қаерда туғилган?
Ислом Каримов 1938 йил 30 январь куни Самарқанд шаҳрида таваллуд топган.
Унинг ҳаёти кейинчалик Ўзбекистон тарихи билан чамбарчас боғланди. Мамлакат мустақилликка эришганидан сўнг Ислом Каримов давлатнинг биринчи раҳбари сифатида фаолият юритди.
Унинг шахси ва сиёсий фаолияти ҳақида кўплаб материаллар тайёрланган бўлса-да, болалик ва ўсмирлик йиллари ҳам унинг ҳаёт йўлини тушунишда муҳим даврлардан бири ҳисобланади.
Фильм нимаси билан қизиқ?
Болалик даври ҳақидаги фильмнинг асосий жиҳати — томошабинга Ислом Каримовнинг давлат раҳбари сифатидаги фаолиятидан анча олдинги ҳаётини кўрсатишидир.
Фильм орқали:
унинг болалик йиллари;
ўсмирлик даври;
туғилиб ўсган муҳити;
ҳаётининг дастлабки босқичлари
ҳақида тасаввур олиш мумкин.
Тарихда катта из қолдирган шахсларнинг ҳаёт йўлини англашда уларнинг болалик ва ёшлик даври ҳам алоҳида аҳамиятга эга.
Ислом Каримовнинг ҳаётида 2 сентябрь санаси
Ислом Каримов 2016 йил 2 сентябрь куни Тошкент шаҳрида вафот этган.
Шу боис 2 сентябрь Ўзбекистон тарихида унинг номи билан боғлиқ муҳим саналардан бири сифатида эсга олинади.
Унинг ҳаётига бағишланган фильм ва ҳужжатли материаллар эса тарихий давр, шахснинг ҳаёт йўли ҳамда унинг фаолияти ҳақида тасаввур ҳосил қилиш имконини беради.
Орадан йиллар ўтса-да, унинг ҳаётига қизиқиш сақланмоқда
Ислом Каримовнинг болалик ва ўсмирлик йилларига бағишланган фильм бугунги сана муносабати билан яна долзарб аҳамият касб этмоқда.
1938 йилда Самарқандда туғилган Ислом Каримов 2016 йилда Тошкентда вафот этди. Унинг ҳаёт йўли эса мустақил Ўзбекистон тарихининг энг муҳим даврлари билан боғлиқ бўлиб қолди.
Қуйидаги фильм Ислом Каримовнинг давлат раҳбари сифатидаги фаолиятидан кўра, унинг болалик ва ўсмирлик йилларига назар ташлаши билан эътиборли.
…