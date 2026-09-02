Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)

·37·Жамият
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)

Бугун, 2 сентябрь — Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов вафот этган сана. Шу муносабат билан унинг ҳаётининг дастлабки даври — болалик ва ўсмирлик йиллари ҳақида ҳикоя қилувчи фильм яна бир бор эътибор марказига чиқмоқда.

Фильмда Ислом Каримовнинг кейинчалик давлат раҳбари сифатидаги фаолиятидан олдинги ҳаётига назар ташланади. Унинг болалик ва ўсмирлик даври билан боғлиқ лавҳалар орқали томошабинга тарихий шахснинг ҳаёт йўлининг дастлабки босқичлари ҳақида тасаввур беришга ҳаракат қилинади.

Ислом Каримов қачон ва қаерда туғилган?

Ислом Каримов 1938 йил 30 январь куни Самарқанд шаҳрида таваллуд топган.

Унинг ҳаёти кейинчалик Ўзбекистон тарихи билан чамбарчас боғланди. Мамлакат мустақилликка эришганидан сўнг Ислом Каримов давлатнинг биринчи раҳбари сифатида фаолият юритди.

Унинг шахси ва сиёсий фаолияти ҳақида кўплаб материаллар тайёрланган бўлса-да, болалик ва ўсмирлик йиллари ҳам унинг ҳаёт йўлини тушунишда муҳим даврлардан бири ҳисобланади.

Фильм нимаси билан қизиқ?

Болалик даври ҳақидаги фильмнинг асосий жиҳати — томошабинга Ислом Каримовнинг давлат раҳбари сифатидаги фаолиятидан анча олдинги ҳаётини кўрсатишидир.

Фильм орқали:

  • унинг болалик йиллари;

  • ўсмирлик даври;

  • туғилиб ўсган муҳити;

  • ҳаётининг дастлабки босқичлари

ҳақида тасаввур олиш мумкин.

Тарихда катта из қолдирган шахсларнинг ҳаёт йўлини англашда уларнинг болалик ва ёшлик даври ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Ислом Каримовнинг ҳаётида 2 сентябрь санаси

Ислом Каримов 2016 йил 2 сентябрь куни Тошкент шаҳрида вафот этган.

Шу боис 2 сентябрь Ўзбекистон тарихида унинг номи билан боғлиқ муҳим саналардан бири сифатида эсга олинади.

Унинг ҳаётига бағишланган фильм ва ҳужжатли материаллар эса тарихий давр, шахснинг ҳаёт йўли ҳамда унинг фаолияти ҳақида тасаввур ҳосил қилиш имконини беради.

Орадан йиллар ўтса-да, унинг ҳаётига қизиқиш сақланмоқда

Ислом Каримовнинг болалик ва ўсмирлик йилларига бағишланган фильм бугунги сана муносабати билан яна долзарб аҳамият касб этмоқда.

1938 йилда Самарқандда туғилган Ислом Каримов 2016 йилда Тошкентда вафот этди. Унинг ҳаёт йўли эса мустақил Ўзбекистон тарихининг энг муҳим даврлари билан боғлиқ бўлиб қолди.

Қуйидаги фильм Ислом Каримовнинг давлат раҳбари сифатидаги фаолиятидан кўра, унинг болалик ва ўсмирлик йилларига назар ташлаши билан эътиборли.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Кеча, 19:09«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушландиКеча, 15:04Чироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиЧироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиКеча, 09:26Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Кеча, 08:15Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиПрезидентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилди31.08, 16:093 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда31.08, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди